【Umee Technologies × ベーシック共催】商談の「一次情報」をマーケティング戦略に活かす！AI時代の顧客インサイト発掘セミナーを6/11（木）開催

Umee Technologies株式会社2026年6月11日（木）11:00～12:00 オンライン開催・参加無料「商談の「一次情報」を戦略立案に活かす～商談ビッグデータからインサイトを発掘し、戦略に昇華させる～」

商談ビッグデータが勝ち筋に導くインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）と株式会社ベーシック（以下、ベーシック）は、2026年6月11日（木）11:00より、無料オンラインセミナー「商談の『一次情報』を戦略立案に活かす - 商談ビッグデータからインサイトを発掘し、戦略に」を共催いたします。

本セミナーでは、ブラックボックス化しやすい「商談」という顧客との最重要接点から生の声（VoC）を抽出し、AIを活用してマーケティング戦略へと昇華させる実践的なノウハウを公開します。

詳細を見る :https://frontagent.umeecorp.com/seminar/260611

開催背景

BtoBビジネスにおいて、顧客との直接的な対話である「商談」は情報の宝庫です。しかし、多くの企業ではその内容や顧客の反応が担当者個人の属人的な知見にとどまり、ブラックボックス化してしまう傾向にあります。結果として、最も価値のあるはずの顧客の生の声（VoC）が、全社的なマーケティングや事業戦略に十分に活かしきれていないという課題を抱えています。

また、生成AIの普及により誰もが容易に大量のコンテンツを作成できるようになった現代において、他社との差別化を図るためには、現場からしか得られない「一次情報」の価値がかつてなく高まっています。

そこで今回、AIを活用した商談解析・インサイト抽出に強みを持つUmee Technologiesと、BtoBマーケティングメディア「ferret」を運営し、企業のAI活用推進とマーケティング戦略立案を牽引するベーシックがタッグを組みました。商談という「現場のビッグデータ」からインサイトを発掘するテクノロジーと、それを「戦略」へと落とし込むマーケティングの知見を掛け合わせることで、参加企業の皆様に圧倒的なシナジー効果と実践的なノウハウを提供いたします。

本セミナーの内容と参加メリット

本セミナーは、以下のような課題・目的を持つマーケティング担当者様、営業企画責任者様、経営層の方々に向けたプログラムです。

【対象となる方】

顧客の生の声（VoC）を戦略立案に活かしたい方

営業現場の情報をマーケティング施策に連動させたい方

AIを活用して顧客解像度を高め、競合優位性を築きたい方

【本セミナーで学べること（メリット）】

AI時代における「一次情報」の重要性再定義:

なぜ今、生成AI時代において現場のリアルな声が最重要資産となるのかを解説します。

戦略立案における顧客解像度の重要性:

表面的なデータではなく、顧客の深層心理（インサイト）を捉えることが、いかに強固な戦略につながるかを紐解きます。

顧客の声を戦略に活かす具体的手法

商談ビッグデータからVoCを抽出し、実際のマーケティング施策や事業戦略に反映させるための具体的なステップと実践例をご紹介します。

開催概要

イベント名：商談の「一次情報」を戦略立案に活かす～商談ビッグデータからインサイトを発掘し、戦略に～

開催日時：2026年6月11日（木） 11:00～12:00

開催形式：オンライン配信（Zoom等のウェビナー形式）

参加費：無料

申込方法：下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://frontagent.umeecorp.com/seminar/260611

登壇者紹介

Umee Technologies株式会社 インサイトマーケティング部長 高田 達也

新卒で大手製薬会社に入社。営業・マーケティングを経験。ヘルスケアのvertical SaaSにて、営業・CSチームのディレクター。the modelへの営業体制移行のタイミングで、マーケティングと営業企画を兼務でチーム立ち上げ。その後、新規事業開発の立ち上げのマネージャーとして異動。2025年3月よりUmeeのマーケティングを担当。

株式会社ベーシック ferret事業部 AI活用推進マネージャー 持田 雄一

BtoBマーケティングSaaS「ferret One」営業責任者。営業・Webマーケ領域で10年の経験を持ち、100社以上のBtoBマーケティングを支援。現在は自社の営業・マーケ業務のAIワークフロー化を推進するとともに、顧客企業向けにもAI活用の業務整理・体制構築コンサルティングを手がける。業務プロセスの分解・設計を起点に、AIで成果に繋がる仕組みをつくることを得意とする。

株式会社ベーシック ferret事業部 マーケティング部 部長 林 侑平

Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年、ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の事業責任者を務める。

SaaSプロダクトの事業推進に役割変更した後、カスタマーサクセス部門の立ち上げ・セールス部門の責任者・パートナーサクセス推進室の立ち上げなど様々なPJを立ち上げ、現在はマーケティング部統括に就任。傍ら年間60本以上のセミナー登壇も行う。

株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山 勝

所在地：東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・フロントオフィスDX事業

URL：https://basicinc.jp/

Front Agent

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。

見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。

対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて2つ星を獲得。

Umee Technologies株式会社

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。