しまむら、PB「活き活きラボ」「眠眠ラボ」 シリーズと、夏のPB「超COOL」「FIBER DRY」シリーズがコラボレーション！夏におすすめのブラジャー・レッグウェアが登場！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、PB「活き活きラボ」「眠眠ラボ」シリーズと、夏のPB「超COOL（クール）」「FIBER DRY（ファイバードライ）」シリーズがコラボレーションした商品を発売することをお知らせいたします。

■「活き活きラボ」×「超COOL」について

「活き活きラボ」は、健康意識やウェルネス志向の高まりを受けて誕生し、「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートする商品を展開しています。「超COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、当社基準の2倍(*1)をクリアした接触冷感に優れた商品を展開しています。触れた瞬間のひんやり感が強く、暑い夏を快適にお過しいただけます。今回、この2つのシリーズがコラボレーションし、健康維持活動のサポートに加えて夏の着用に対応した商品開発を行い、上記の特徴を掛け合わせた商品が新登場します。

*1…接触冷感の値が当社基準の2倍です。

●商品ラインナップ

・姿勢サポートノンワイヤーブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）

売価 ：税込1,419円

サイズ ：M、L、LL、3L、4L ＊色・種類により展開サイズが異なります。

機能 ：接触冷感（*2）、吸水速乾、抗菌防臭、ストレッチ、部屋干し臭軽減

*2…Q-MAX値0.4（肌が生地に触れた瞬間の「熱の移動量」を数値化した、接触冷感の指標）を達成しています。

■「眠眠ラボ」×「超COOL」について

「眠眠ラボ」は、「夜ヘルシー」をキャッチコピーに、快適な睡眠空間をサポートする商品を展開しています。「超COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、当社基準の2倍(*1)をクリアした接触冷感に優れた商品を展開しています。触れた瞬間のひんやり感が強く、暑い夏を快適にお過しいただけます。今回、この2つのシリーズがコラボレーションし、快適な睡眠空間のサポートに加えて夏の着用に対応した商品開発を行い、上記の特徴を掛け合わせた商品が新登場します。

*1…接触冷感の値が当社基準の2倍です。

●商品ラインナップ

・ナイトブラジャー（CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム））

売価 ：税込1,419円

サイズ ：M、L、LL、3L、4L ＊色・種類により展開サイズが異なります。

機能 ：接触冷感、吸水速乾、抗菌防臭、ストレッチ、部屋干し臭軽減

■「活き活きラボ」×「FIBER DRY」について

「活き活きラボ」は、健康意識やウェルネス志向の高まりを受けて誕生し、「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートする商品を展開しています。「FIBER DRY」は、「選べる、見つかる、快適さ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、着心地の良さにこだわった商品を展開しています。今回、この2つのシリーズがコラボレーションし、健康維持活動のサポートに加えて、着心地の良さにこだわった商品が新登場します。

●商品ラインナップ

・活き活きラボ着圧ソックス（CLOSSHI）

売価 ：税込429円

サイズ ：レディース 32cm丈／38cm丈、メンズ 36cm丈／40cm丈

機能 ：着圧仕様、接触冷感、吸水速乾、消臭（汗臭）、抗菌防臭

・活き活きラボ土踏まず・足首サポートソックス（CLOSSHI）

売価 ：税込429円

サイズ ：レディース 14cm丈

機能 ：着圧仕様、接触冷感、吸水速乾、消臭（汗臭）、抗菌防臭

■「眠眠ラボ」×「FIBER DRY」について

「眠眠ラボ」は、「夜ヘルシー」をキャッチコピーに、快適な睡眠空間をサ ポートする商品を展開しています。「FIBER DRY」は、「選べる、見つかる、快適さ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、着心地の良さにこだわった商品を展開しています。今回、この2つのシリーズがコラボレーションし、快適な睡眠空間のサポートに加えて、着心地の良さにこだわった商品が新登場します。

●商品ラインナップ

・眠眠ラボ着圧ソックス（トゥレス着圧ソックス）（CLOSSHI PREMIUM）

売価 ：税込429円

サイズ ：レディース 32cm丈／38cm丈、メンズ 40cm丈

機能 ：着圧仕様、接触冷感、吸水速乾、消臭（汗臭）、抗菌防臭

・眠眠ラボレッグサポーター（CLOSSHI PREMIUM）

売価 ：税込429円

サイズ ：レディース 28cm丈、メンズ 32cm丈

機能 ：着圧仕様、接触冷感、吸水速乾、消臭（汗臭）、抗菌防臭

■CLOSSHI・CLOSSHI PREMIUMについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

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