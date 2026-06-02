ONLYOFFICE、PloneおよびVolto向けアドオンの最新版をリリース

Ascensio Systems Pte. Ltd

Ascensio Systems Pte. Ltd（シンガポール）は、オープンソースCMSであるPlone向けのONLYOFFICEアドオン バージョン4.1.0と、PloneのモダンなReactベースフロントエンドであるVolto向けONLYOFFICEアドオンの初回リリースを発表しました。

今回の2つのリリースにより、クラシックおよびモダンの両Plone環境において、ドキュメント編集・共同作業・PDFフォーム対応機能が拡充されます。Ploneを利用する組織は、プラットフォームを切り替えることなく、充実したドキュメントワークフローを実現できます。

Ploneは世界中の政府機関や教育機関、企業に広く利用されているCMSプラットフォームです。今回のアップデートは、コンテンツ管理基盤の中でドキュメント作業を完結させたいというニーズに応えるものです。

Ploneアドオン v4.1.0 の主な新機能

今回のアップデートでは、入力可能なPDFフォームへの対応が追加されました。チームはPlone内でPDFフォームを作成・管理できるようになり、テキストフィールド、チェックボックス、ドロップダウンリスト、ラジオボタン、署名フィールドなどを備えたカスタマイズ可能なフォームを構築できます。コンテンツプラットフォームを離れることなく、効率的なデータ収集が可能になります。

そのほか、Plone 6.1との互換性を追加、21言語のローカリゼーションテンプレートを新たに追加、JWTライフタイム設定の改善によりより柔軟なデプロイメントに対応しています。

Volto向けONLYOFFICEアドオン（初回リリース）

PloneのモダンインターフェースであるVoltoを利用している組織向けに、同等のドキュメント機能を提供する新しいアドオンが登場しました。ユーザーはVolto内でDOCX・XLSX・PPTXなどのオフィスドキュメントをツールを切り替えることなく作成・閲覧・編集・レビューできます。PDF編集とフォーム入力、複数フォーマットへのファイル変換、シンプルなセットアップにも対応しており、専用のONLYOFFICEインスタンスを用意しなくてもデモサーバー接続機能で手軽に試すことが可能です。

両アドオンは無料かつオープンソースで提供されており、ドキュメントワークフローの統合を検討するPloneベースの組織にとって導入ハードルが低くなっています。npm Registry、PyPI.org、GitHubより入手でき、詳細な設定ガイドも用意されています。

詳細を見る :https://www.onlyoffice.com/blog/ja

【ONLYOFFICEについて】

ONLYOFFICEは、世界中の企業と個人に向けてセキュアなオフィスソフトウェアを提供するオープンソースプロジェクトです。高度なドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDFエディタを備え、コラボレーションツールとのシームレスな統合が可能です。柔軟性を重視した設計により、クラウドとオンプレミスの両方のデプロイメントに対応しており、データセキュリティ、データ主権、厳格なコンプライアンスを重視する組織のニーズに応えます。

公式プロジェクトページ：www.onlyoffice.com/ja

メディア連絡先：marketing@onlyoffice.com