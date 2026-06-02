“誰かと歩く”から始まる新しい健康習慣。お散歩IPPOが「Peatix コミュニティアワード 2026」趣味・ライフスタイルコミュニティ賞を受賞

ＩＰＰＯ株式会社

IPPO株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：関 安希子）は、2026年5月27日（水）にSCC千駄ヶ谷コミュニティセンターで開催された「Peatix コミュニティアワード 2026」において、「お散歩IPPO」が趣味・ライフスタイルコミュニティ賞を受賞したことをお知らせいたします。

お散歩IPPOは、「誰かと歩く」をきっかけに、散歩を通じて健康習慣と人とのつながりを育む場づくりを行っています。

2025年5月の活動開始以来、1年間で100以上の企画を開催し、延べ2,500人以上が参加。20～30代を中心に、10代から60代まで幅広い世代が集まり、世代を超えて“歩く時間”を共有してきました。

朝の時間を気持ちよく始める「おはよう散歩」、本をきっかけに人と出会う「本好き散歩」、スポーツ観戦と歩く時間を組み合わせた「スポーツ好き散歩」、チームで街の中のお題を探す協力型・街探索ゲーム「お散歩ミッケ！」など、散歩にテーマと遊びを掛け合わせた企画を展開してきました。

また、1ヶ月限定の「IPPOお散歩部」では、毎回約80名が参加。参加者同士が日々の歩数をシェアしたり、週末ごとに一緒に歩いたりしながら、無理なく楽しく歩く習慣を育んでいます。

今回の受賞は、散歩という誰にでも開かれた日常行為を、趣味・健康・人とのつながりが自然に生まれる新しいライフスタイルとして再編集してきた点が評価されたものです。

お散歩IPPOは、参加者一人ひとりの興味や関心を入り口に、日常に小さな変化と楽しさが生まれる場づくりを続けています。

IPPOについて

IPPOは、親子で立ち上げた、“誰かと歩く"散歩コミュニケーションを軸にした取り組みです。

「健康のために歩かなければ」と身構えるのではなく、誰かと待ち合わせて、街を歩き、景色を見つけ、言葉を交わす。そんな小さな行為の積み重ねが、暮らしの楽しみになり、日々の健康習慣になり、人との関係性を育てていくと考えています。

これまでに、朝活、本、スポーツ、街探索ゲームなど、さまざまなテーマを散歩と掛け合わせた企画を実施。ただ歩くだけではなく、「好きなこと」「誰かと一緒に楽しむこと」「いつもの街を少し違う視点で見ること」を大切にしながら、散歩を新しい趣味やライフスタイルの入り口として広げています。

受賞コメント

はじめまして散歩お散歩ビンゴをみんなでクリアする「お散歩ミッケ！」

IPPOは、家族との何気ない会話から始まりました。

「健康のために歩いたほうがいいとわかっていても、一人ではなかなか続かない」

「誰かと一緒なら、楽しく続けられるかもしれない」

そんな小さな問いを、形にしてきました。

私が特に感じている散歩の魅力は、「散歩にはレベルがない」ということです。

経験や技術の差、上手い・下手がない散歩は、誰かと比べることも、評価されることもなく、自分との闘いもありません。

だからこそ、自然と心がほぐれ、初めて会った人同士でもすっと打ち解けられるのだと思います。

今回の受賞は、参加してくださった皆さま、一緒に場を育ててくださった皆さまのおかげです。

これからも私たちは、「誰かと歩く」をきっかけに、あたたかなつながりや発見が生まれる場をつくってまいります。

今後の展望

今後IPPOは、個人向けの散歩企画に加え、企業・自治体・地域との連携を進め、健康経営、チームビルディング、地域交流、孤独予防、街づくりなどの領域で、散歩を活用したプログラム開発に取り組んでまいります。

また、リアルな散歩の場に加え、歩数シェアや参加者同士の交流など、デジタル上でも歩く習慣やつながりが続いていく仕組みづくりにも挑戦していきます。

歩くことは、誰にでも開かれていて、続けやすく、日常に根づきやすい行為です。そこにテーマや遊び、人との出会いを掛け合わせることで、街そのものが交流の場になり、暮らしの中に新しい楽しみが生まれます。

IPPOは、散歩を通じて、人と人、人と街、人と自分自身がもう一度つながる機会をつくり、心身ともに健やかに生きられる社会の実現を目指してまいります。

IPPOの主な活動

・朝の時間を活用した「おはよう散歩」

・本をきっかけに人とつながる「本好き散歩」

・スポーツ観戦と歩く時間を組み合わせた「スポーツ好き散歩」

・チームで街の中のお題を探す協力型・街探索ゲーム「お散歩ミッケ！」

・1ヶ月限定で参加できる「散歩部」

・企業との連携による、交流×健康の企画開発

「Peatix コミュニティアワード 2026」について

「Peatix コミュニティアワード」は、ピーティックス（Peatix）が主催する、全国各地で活動する多様な団体・活動の取り組みを表彰する授賞プログラムです。

第2回となる本年は、「Colorful Tapestry（カラフル・タペストリー）」をコンセプトに、ジャンルを超えた多様な活動が一堂に会する場として開催されました。

2026年は全国から250を超える応募があり、11カテゴリーごとに3団体、合計33の受賞団体が選出されました。

受賞コミュニティは、ピーティックスの特設ウェブサイトで紹介されています。

https://feature.peatix.com/ja/community-awards

■ピーティックス ( Peatix ) について

ピーティックスは、「出会いと体験を広げる」サービスとして、有志の集まりから大型フェスまで、規模やジャンルを問わず活用できる、日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォームを提供しています。

※2024年7月～2025年6月

https://peatix.com

会社概要

会社名：IPPO株式会社

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 関 安希子

事業内容：散歩を軸とした企画・イベント運営、健康経営・チームビルディング支援、地域交流企画、法人向けプログラム開発

公式Instagram：https://www.instagram.com/sampo_ippo/

Peatixページ：https://ippo2025.peatix.com/

本件に関するお問い合わせ

IPPO株式会社

担当：関 安希子

メール：sampoippo@gmail.com