福寿園、関西国際空港に新店舗をオープン

株式会社福寿園

株式会社福寿園（本社：京都府木津川市）は、2026年6月2日、関西国際空港 第1ターミナルにて、新たな店舗をオープンいたします。

また、本店舗において、新シリーズ「余白の一刻 ― The Luxury of Pause ―」を発売いたします。

「余白の一刻 No.01」をはじめとした個性的で高品質な茶葉に加え、ボトルドティー、茶器などを通じて、お茶のある時間の新しい楽しみをご提案いたします。

弊社は、お茶を単なる飲み物ではなく、人と時間、人と空間をつなぐ文化として捉えてまいりました。茶葉をつくること、茶を届けること。お茶を味わう時間を育むこと。それらを融合させた本店舗は、寛政二年（1790年）の創業以来、230年以上にわたり、日本茶と向き合い続けてきた弊社が考える「日本茶文化の価値」を一つの体験として表現する新たな取り組みです。

出店の背景

関西国際空港は利用客の約8割が海外からの訪日客であり、特にアジア圏のハイエンド層が多く、日本文化への関心も高いエリアです。 「日本滞在の締めくくりにふさわしい、上質で洗練された日本茶体験」を提供し、手に取ったお客様が自国に帰っても語りたくなる機会を創出します。

余白の一刻 The Luxury of Pause

余白の一刻 The Luxury of Pause

情報や選択肢が広がり、世界との距離がかつてなく近くなった現代。

多様な価値観や楽しみ方が生まれる一方で、自分自身と静かに向き合う時間にも、あらためて価値が見出されるようになっています。

「余白の一刻 ― The Luxury of Pause ―」は、そのような時代に向けた福寿園からの茶葉のご提案です。

お茶を淹れる。香りを感じる。一口味わう。

温度や抽出時間にこだわる楽しみ方もあれば、肩の力を抜いて自由に味わう楽しみ方もある。

一煎という小さな単位だからこそ、その日の気分や季節に合わせて茶を選び、多彩な茶との出会いを重ねながら、その日の自分に寄り添う一服を楽しむことができます。

また、必要な分だけを味わうことができるため、茶葉本来の香りや味わいを良い状態でお楽しみいただけます。お好みの茶を組み合わせて収めることのできる専用ケースもご用意しております。

旅先で出会った一期一会の茶を持ち帰る楽しみとして、また大切な方へ贈る一品としてもお楽しみください。

合組（ごうぐみ）が生み出す一期一会

産地や品種、製法の異なる茶葉を組み合わせ、それぞれの個性を調和させながら、一つの味わいとして仕立てる「合組」を用いた茶づくりは、単一の茶葉での味わいとはまた違い、一種では表現できない奥行きや余韻を生み出します。

「余白の一刻」は、高級な茶葉を少量化した商品ではなく、合組によって一つの体験として仕立てた茶です。福寿園の茶匠が、自らの経験と感性を頼りに、茶の魅力をひとつの方向へ深く研ぎ澄ませ、目指したのは、誰にとってもわかりやすい“普遍的な最高”ではありません。

茶匠が「これは面白い」「これはすごい」と感じた素材、香り、旨み、火入れ、抽出。お茶への想いを惜しみなく注ぎ込み、あえて個性を尖らせた一作です。

各ナンバーは限定生産で、No.01からNo.02、No.03へと移り変わるたびに、中身の茶葉も変わります。その時々の茶匠のこだわりを、一期一会の出会いを楽しむように、その時だけの余白の一服としてお楽しみください。

ひとつの答えを守り続けず、同じ味にはしない。その時に最も良いと思えるものをつくる。それが「余白の一刻」です。

抹茶No.01 IMMERSE - MATCHA

濃密な旨みに深く沈む、静かなひと休み。

京都府産の希少な手摘み碾茶を用い、石臼で丁寧に挽き上げた宇治抹茶です。

品種、産地、生産年度、そして熟成の違いを重ねることで、単なる濃さではない、多層的な旨みと香りを引き出しました。苦みは穏やかに、旨みは深く。

濃茶として味わえば、抹茶の輪郭がゆっくりとほどけ、口の中に静かな余韻が広がります。薄茶としても楽しめますが、このNo.01の真価は、濃密な抹茶の世界に身をゆだねる時間にあります。

余白の一刻、その最初の没入です。

30g缶入 16,000円

玉露No.01 INDULGE - GYOKURO

深い旨みに満たされる、贅沢なひと休み。

茶園に覆いをかけ、日光を避けて育てた茶葉を、一枚ずつ手で摘み採った京都府産手摘み玉露。

このNo.01では、玉露らしい濃厚な旨みと甘みに加え、華やかな香りまでもはっきりと主張する味わいを目指しました。香りの強い品種を中心に、旨みや甘みを支える品種を重ね合わせることで、複数の茶畑がもつ個性をひとつの深い余韻へと仕立てています。

低温でじっくり抽出すると、舌の上にとろりと広がるコク、甘み、そしてフルーティーで芳醇な香り。

飲み終えたあとも、旨みが静かに残ります。

茶匠が玉露の魅力を、濃く、深く、華やかに振り切った一服です。

6ｇ袋入 3,000円

ティーバッグ3ｇ×5袋 8,000円

煎茶No.01 SHIFT - SENCHA

気分を澄ませるひと休み。

上質な若い芽だけがもつ、力強く甘い香り。

その清らかさの奥に、玉露を思わせるほどの深い旨みを忍ばせた京都府産煎茶です。

摘採前に短期間覆いをかけ旨味が増すように育てた茶葉を中心に、柔らかな新芽の瑞々しさと、しっかり揉み込まれた美しい形状を大切に仕立てました。

一口目には、ずっしりとした旨み。しかし後口には、煎茶らしいすっきりとした切れが戻ってくる。その緊張感が、このNo.01の個性です。

ただ爽やかなだけの煎茶ではなく、ただ濃いだけの煎茶でもない。

玉露のような奥行きと、煎茶の清々しさを同時に感じさせる、茶匠の遊び心から生まれた一服です。

余白の中で、気分がすっと澄んでいく。

SHIFTという名の通り、心の重心を静かに切り替える煎茶です。

6ｇ袋入 3,000円

ティーバッグ3ｇ×5袋 8,000円

ほうじ茶No,01 EXHALE - HOJICHA

香りに包まれて、ふっと力を抜くひと休み。

一番茶の煎茶、茎茶、玉露。

それぞれの茶葉がもつ香りや味わいを見極め、浅煎り、深煎りなど、最適な火入れを施して仕立てたほうじ茶です。

香り高い山間の煎茶を中心に、茎茶や玉露を重ねることで、単調な香ばしさではなく、複層的に立ちのぼる香りを表現しました。

甘く香ばしい香りがふわりと広がりながら、後口はすっきりと爽やか。二煎目以降には、香りと味わいの変化も楽しめます。

ほうじ茶は、日常に近いお茶です。

だからこそ、このNo.01では、日常の安心感を残しながら、茶匠の火入れの感性をどこまで深く表現できるかに挑んでいます。

力を抜く。香りに身を預ける。その一息のために仕立てた、余白のほうじ茶です。

5ｇ袋入 3,000円

ティーバッグ2.5ｇ×5袋 8,000円

珠玉シリーズ、四君子シリーズもまた、福寿園の代表銘柄です。

珠玉シリーズは茶葉それぞれの個性を活かしながら調和させることで、豊かな香りと奥行きある味わいを表現しています。

四君子シリーズは、梅・蘭・竹・菊になぞらえた東洋の美意識を背景に、それぞれ異なる個性を持ちながらも、日々の暮らしに寄り添うお茶として親しまれてきました。装いを新たにした四君子シリーズもご紹介いたします。

ボトルドティー

四君子シリーズ

弊社は長年、茶葉を通じてお茶の魅力を伝えてきました。

一方で、現代の暮らしや旅の中では、急須や茶器を用意できるとは限りません。

ボトルドティーは、そのような環境の中でも上質なお茶の時間を楽しんでいただくための品です。

茶葉を購入して淹れるという従来の楽しみ方だけではなく、完成された一杯としてお茶を味わう選択肢。それは、茶文化をより多くの人へ届けるための新たな入口でもあります。

関西国際空港という世界への玄関口において、日本茶の魅力をお持ち帰ることのできる品として展開いたします。

こだわり抜いた京都府産の茶葉が持つ旨味を、水出しで最大限に引き出したボトルドティー。抜栓してから空気に触れる時間と温度の変化で幾重にも広がる贅沢な味わいを、心ゆくまでお楽しみください。

【FUKUJU：福壽】 スパークリング 35,000円（720ml）

【KORYO：香涼】 緑ブレンド 30,000円（720ml）

【KYOBENI：京紅】紅ブレンド 30,000円（720ml）

福寿園が提案する茶のある時間

新店舗では、お茶そのものだけでなく、茶器など、お茶を楽しむための品も取り揃えます。

茶を淹れる。持ち運ぶ。飾る。贈る。

そうした一つひとつの行為によって、お茶は暮らしの中に息づいていきます。四季の移ろいを愛で、お茶のおいしさがつまった最後の一滴まで味わう。古きよきを守りつつ、新しいよきものを創りあげる京都のものづくりの精神を大切に、お茶をよりおいしくいただけるよう用と美を兼ね備えた茶器をおつくりいたしました。

茶をつくるだけでなく、茶の体験を届けるために

祇園祭 抹茶碗金彩桜茶器揃

福寿園はこれからも、お茶をつくるだけでなく、お茶のある時間や空間、新たな価値を提案してまいります。

茶葉、ボトルドティー、茶器。

それぞれは異なる商品でありながら、すべては豊かな一服のために存在しています。

関西国際空港の新店舗は、その考え方を形にした最初の発信拠点です。

福寿園はこれからも、伝統を受け継ぎながら、その時代にふさわしいお茶の価値を問い続け、日本茶の魅力を国内外へ発信してまいります。

■店舗概要

店舗名：福寿園 関西国際空港店

オープン日：2026年6月2日

所在地：関西国際空港 第1ターミナルビル 2階 国際線出発エリア

営業時間：6：30～24：55 年中無休

電話番号：072‐456-6508

取扱商品：「余白の一刻」シリーズ、ボトルドティー、珠玉シリーズ、四君子シリーズ、日本茶器 ほか

※写真はイメージです。

※価格表示は本体価格です。

【会社概要】

株式会社福寿園は、寛政二年(1790年)の創業以来、茶一筋に歩み続けている京都の茶舗です。代々が築いた茶づくりの伝統の技を生かしながら、常に新しい技術を取り入れ、これからの時代のふさわしいティーライフをご提案してまいります。



会社名 ： 株式会社 福寿園

所在地 ： 京都府木津川市山城町上狛東作り道11

代表者 ： 取締役社長 福井 正興

創 業 ：寛政2年(1790年)

事業内容： 日本茶の製造・販売

URL ： https://www.fukujuen.com