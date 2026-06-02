【日本文芸社×日建学院】フォロー＆リポストで漫画『一級建築士 矩子の設計思考』最新刊が当たる！抽選で10名様にプレゼント｜6月21日までX（Twitter）で実施中

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクール「日建学院」を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、X（Twitter）にてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中です。

日建学院公式アカウント（@nikkenG）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様に、日本文芸社「ゴラクうぇぶ！」で連載中の人気漫画『一級建築士 矩子の設計思考』（鬼ノ仁／日本文芸社）第5巻をプレゼントいたします。本キャンペーンは、2026年6月21日（日）23:59まで実施しています。

詳細はこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect/kanako/日本文芸社×日建学院 漫画『一級建築士 矩子の設計思考』プレゼントキャンペーン

漫画『一級建築士 矩子の設計思考』とは

日本文芸社「ゴラクうぇぶ！」にて連載中の漫画『一級建築士矩子の設計思考』（鬼ノ仁/日本文芸社）は、20歳で青森から上京し、東京・亀戸で立呑み屋兼設計事務所を営む27歳の一級建築士・古川矩子（こがわかなこ）を主人公に設計ライフを描きます！

建築とお酒が大好きな彼女は7年間、設計事務所に勤めた後に独立。東京亀戸に"立呑み"併設の個人事務所を設立した。お金は無いけど、理想とお酒はある！心（じょっぱり）に、火をつけろ！知られざる『一級建築士』の実務が描かれる、唯一無二のプロフェッショナル物語！！『一級建築士』『1級建築施工管理技士』資格を実際に有する著者、魂の会心作！！！

書籍詳細はこちら :https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b602117.html

キャンペーン概要

■応募方法

（1）日建学院公式X（Twitter）アカウント[@nikkenG]をフォロー

（2）対象の投稿をリポスト

https://x.com/nikkenG/status/2061278102563790926

（3）当選者にはDMにてご連絡いたします（当選発表時期：2026年6月下旬頃）

（4）当選者は、DMに記載されている賞品の発送先情報の入力フォームへ期限内にアクセスいただき、必要事項をご入力ください。ご入力いただいた情報にもとづき、賞品を発送させていただきます。

（賞品発送時期：2026年7月上旬頃）

■応募期間

2026年6月21日（日）23：59まで

■賞品・当選者数

漫画『一級建築士 矩子の設計思考』第5巻…10名様

「一級建築士矩子の設計思考」(C)鬼ノ仁/日本文芸社

▼詳細・応募規約はこちら

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect/kanako/

▼日本文芸社×日建学院 漫画『一級建築士 矩子の設計思考』プレゼントキャンペーン

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect/kanako/

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

【会社概要】

商号： 株式会社 建築資料研究社

代表者： 代表取締役社長 馬場 栄一

所在地： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立： 1969年（昭和44年）8月

事業内容： 建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL： https://www.ksknet.co.jp/