焼鳥【半額】人気日本酒専門居酒屋の新メニュー炭火焼き風焼鳥が【全品50%キャンペーン】6/4(木)～6/24(水)までの期間限定！-47都道府県の日本酒がすべて勢揃い-夢酒＆富士喜商店の全店舗で実施
■ フェア概要
-47都道府県の日本酒がすべて勢揃い-夢酒＆富士喜商店の
全店舗で開始した新メニューの焼鳥全品【半額キャンペーン】
下記のメニューからお一人様一皿まで半額
※期間内、何度ご来店頂いてもOKです
・ねぎま(2本)税込858円→［半額］〈税込429円〉
・ぼんじり(2本)税込638円→［半額］〈税込319円〉
・ハツモト(2本)税込528円→［半額］〈税込264円〉
・砂肝(2本)税込748円→［半額］〈税込374円〉
・月見つくね(2本)税込638円→［半額］〈税込319円〉
・5種盛合せ(各1本)税込1,738円→［半額］〈税込869円〉
開催店舗
【富士喜商店(ふじきしょうてん)】
富士喜商店新宿総本店/富士喜商店池袋本店/富士喜商店渋谷店
【夢酒(ゆめざけ)】
夢酒新宿本店/夢酒渋谷店
■開催期間
6月4日(木)～6月24日(水)
■注意事項
※必ず着席時にスタッフへお声掛けください
※キャンペーン商品とは別に2ドリンク、2フード以上のご注文必須(1名あたり)
(ドリンクはプレミアム飲み放題でもOK)
※会計時現金払いのみ
※金曜日の17:45～21:30入店(予約)利用不可
※土曜日の16:45～21:30入店(予約)利用不可
※塩味のみのご提供です(月見つくねは特製卵黄ダレ付き)
名物【宝石箱】高級鮮魚お造り盛合せ
■店舗詳細
店名：富士喜商店新宿総本店
電話：03－6279－3960
住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)
https://g.co/kgs/8qMHif （Google）
店名：富士喜商店池袋本店
電話：03－6709－0459
住所：東京都豊島区東池袋1-9-10 ユタカビル 2F
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)
https://g.co/kgs/puLjhk （Google）
店名：富士喜商店渋谷店
電話:03-6416-9952
住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)
https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）
店名：夢酒新宿本店
電話:03-6457-3903
住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 エムティティ新宿2F
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)
https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）
店名：夢酒渋谷店
電話:03-6455-0399
住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)
https://g.co/kgs/Q5tj3xe （Google）
［スタッフも募集中！！］
https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）
https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）
［日本酒口コミサイト］
SAKEdatabank
https://sakedatabank.com
［会社概要］
株式会社ALL GRACE
本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F
代表取締役：羽染陽一朗
設立：2018年1月
資本金：999万円
ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/