焼鳥【半額】人気日本酒専門居酒屋の新メニュー炭火焼き風焼鳥が【全品50%キャンペーン】6/4(木)～6/24(水)までの期間限定！-47都道府県の日本酒がすべて勢揃い-夢酒＆富士喜商店の全店舗で実施

株式会社ALL GRACE

■ フェア概要

-47都道府県の日本酒がすべて勢揃い-夢酒＆富士喜商店の

全店舗で開始した新メニューの焼鳥全品【半額キャンペーン】

下記のメニューからお一人様一皿まで半額

※期間内、何度ご来店頂いてもOKです

・ねぎま(2本)税込858円→［半額］〈税込429円〉

・ぼんじり(2本)税込638円→［半額］〈税込319円〉

・ハツモト(2本)税込528円→［半額］〈税込264円〉

・砂肝(2本)税込748円→［半額］〈税込374円〉

・月見つくね(2本)税込638円→［半額］〈税込319円〉

・5種盛合せ(各1本)税込1,738円→［半額］〈税込869円〉

開催店舗

【富士喜商店(ふじきしょうてん)】

富士喜商店新宿総本店/富士喜商店池袋本店/富士喜商店渋谷店

【夢酒(ゆめざけ)】

夢酒新宿本店/夢酒渋谷店

■開催期間

6月4日(木)～6月24日(水)

■注意事項

※必ず着席時にスタッフへお声掛けください

※キャンペーン商品とは別に2ドリンク、2フード以上のご注文必須(1名あたり)

(ドリンクはプレミアム飲み放題でもOK)

※会計時現金払いのみ

※金曜日の17:45～21:30入店(予約)利用不可

※土曜日の16:45～21:30入店(予約)利用不可

※塩味のみのご提供です(月見つくねは特製卵黄ダレ付き)

名物【宝石箱】高級鮮魚お造り盛合せ

■店舗詳細

店名：富士喜商店新宿総本店

電話：03－6279－3960

住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)

https://g.co/kgs/8qMHif （Google）

店名：富士喜商店池袋本店

電話：03－6709－0459

住所：東京都豊島区東池袋1-9-10 ユタカビル 2F

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)

https://g.co/kgs/puLjhk （Google）

店名：富士喜商店渋谷店

電話:03-6416-9952

住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)

https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）

店名：夢酒新宿本店

電話:03-6457-3903

住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 エムティティ新宿2F

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)

https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）

店名：夢酒渋谷店

電話:03-6455-0399

住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)

https://g.co/kgs/Q5tj3xe （Google）

［スタッフも募集中！！］

https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）

https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）

［日本酒口コミサイト］

SAKEdatabank

https://sakedatabank.com



［会社概要］

株式会社ALL GRACE

本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F

代表取締役：羽染陽一朗

設立：2018年1月

資本金：999万円

ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/