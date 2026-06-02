雨が降れば降るほどお得！横浜「BACK YARD」2店舗で「雨の日割キャンペーン」を今年も開催。降水確率100%で次回100%オフ！好評につき今年もフードロス削減と次回お得なWキャンペーンを実施

株式会社BAKERU

場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー・株式会社BAKERU（本社：東京都港区、代表取締役：小林肇）が運営する横浜ビブレ屋上の「BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-」と横浜ワールドポーターズ屋上の「BACK YARD Brooklyn Park Yokohama」は、2026年6月7日(土)から6月30日(月)で、雨の日割キャンペーンを開始します。本キャンペーンでは期間中前日までのネット予約決済済みのお客様全てを対象に、当日の支払い金額×降水確率分の金額を次回ご来店の際にお値引きいたします。

※30%以上の降水確率より適用

雨の日のフードロス問題解決

「BACK YARD」は「商業ビル屋上の利活用」と、コロナ禍以降変容したライフスタイルに合わせた「遊べる空間」を目指して今後全国に展開予定のコンテンツブランドです。

横浜ビブレ屋上の「BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-」は、地元に根付くアート・音楽・食などのストリートカルチャーを楽しむルーフトップパークです。広さ1,000平方メートル を超える開放的な屋上には焚火エリアやBBQエリアなどが設けられ、横浜の街並みを眺めながらアーバンスタイルなBBQやアート、音楽が楽しめる空間です。「BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-」はブランド2店舗目で、横浜・みなとみらいの景色が一望できる横浜ワールドポーターズ屋上のBBQビアガーデン施設。アメリカ西海岸の象徴であるサンタモニカビーチの雰囲気を鮮やかに再現しています。

BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-BACK YARD Roof Garden Minatomirai

BBQ業態における最大の課題のひとつが、雨天による直前キャンセルで発生する大量のフードロスです。 屋外利用が前提のBBQビアガーデンでは、天候が悪化した日にキャンセルが集中し、当日朝に仕込まれた野菜やお肉、お魚といった新鮮な食材が、提供されることなく廃棄される事態が毎年繰り返されてきました。とりわけ梅雨の時期は予測の難しい局地的な雨も多く、店舗側の発注調整だけでは対応しきれないのが実情です。

この課題に対し、BACK YARDでは2022年から「雨の日割キャンペーン」を実施してきました。「雨でもお得に来ていただける仕組み」をつくることで直前キャンセルを抑え、結果としてフードロスを削減するという取り組みです。過去3年間で多くのお客様にご利用いただき、雨予報の日でも「だからこそ来店する」という新しい選択肢が、横浜の梅雨に少しずつ定着してきました。

今年で4年目を迎える本キャンペーンは、2026年6月7日～30日の期間中、前日までにネット予約決済をいただいたお客様全員が対象です。 当日の「降水確率」と同じパーセンテージ分（※30%以上が対象）を、次回来店時にお値引きいたします（例：降水確率50%なら50%引き）。

降水確率が高いほどお得度も大きくなる仕組みのため、雨予報の日でもワクワクしながらご来店いただけます。また、BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-の「ソファエリア」は、完全屋根付きの「デッキエリア」へとリニューアルいたしました。雨の日でも濡れる心配なく、快適にBBQをお楽しみいただけます。

BACK YARD -Roof Garden Minatomirai

雨だからキャンセルする、ではなく、雨だからこそ来店する。お客様にとってのお得と、店舗にとってのフードロス削減を両立させる取り組みを、今年も横浜の屋上2店舗で続けてまいります。各店舗は夏のビアガーデンにぴったりの開放的な空間です。ご友人、ご家族とのお出かけの際にぜひお立ち寄りください。

キャンペーン概要

BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-BACK YARD Roof Garden Minatomirai

割引について：当日の決済金額×降水確率分の金額を次回ご来店の際にお値引き

※当日の「tenki.jp」にて予約時間に対応した時間の降水確率

※30%以上の降水確率より適用

対象：2026年6月7日～6月30日期間中のご予約全て

※ただし前日までのネット予約決済済みのお客様に限ります

割引券有効期間：2026年6月8日～7月31日

対象店舗：BACK YARD2店舗

割引券利用店舗：どちらの店舗でも利用可能

来店キャンセルポリシー：

1週間前まで キャンセル料金0円

1週間未満～4日前 キャンセル料30%

4日未満～前日 50%

当日キャンセル 100%

BACK YARD Brooklyn Park Yokohama店舗概要

店舗名：BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-

WEB：http://backyard-playeat.com/

住所：〒220-8577 神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-13 横浜ビブレ屋上

アクセス：横浜駅西口ターミナルへ出て「高島屋」と「ホテルベイシェラトン」の間の道を直進。橋を渡ってすぐ

営業時間：平日11:00-22:00 土日祝10:00-22:00

定休日：不定休 ※館の定休日に準ずる。

お席の種類 ：テーブル席、デッキ席、ソファ席

BACK YARD Roof Garden Minatomirai店舗概要

店舗名：BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-

WEB：https://backyard-playeat.com/minatomirai

住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ屋上

アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩5分

YOKOHAMA AIR CABIN「運河パーク駅」目の前

JR「桜木町駅」、市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩10分

営業時間：平日10:30-21:30 土日祝10:30-21:30

※政府／自治体より要請のない平常時は以上の営業時間となります。

定休日：不定休 ※館の定休日に準ずる。

お席の種類 ：カジュアル席、デッキテーブル席、デッキソファ席

メニューについて

▼BBQビアガーデンメニュー： ※BBQビアガーデンエリアのみご予約は必須となります

スタンダードセット

＋ アルコール飲み放題 \6,700

＋ ソフトドリンク飲み放題 \5,200

KIDS PLAN\3,000

食材持ち込みPLAN \3,000～

※両店共通・全て税込価格

▼Brooklyn Park Yokohama CAFE/BARメニュー：

ホットドッグ\500、無水カレー\800、ソフトドリンク各種\300～、アルコール各種\700～など

※全て税込価格

▼ Roof Garden Minatomirai CAFE/BARメニュー：

プルドポークホットドッグ\1,100、牛ハラミサンド\1,100、トリュフソースナチョス\600、ソフトドリンク各種\500～、アルコール各種\600～など

※全て税込価格

株式会社BAKERUとは

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要なコンテンツを企画・運営する“場を仕掛ける社会実験推進カンパニー“です。私達は、そのチャレンジが未来の社会の為になると信じて、この世界にこんなモノやあんなモノが“あったらいいのに“を具現化する仕組みを考えて行動し続けます。また、BAKERUは組織ビジョンとして“クリエイティブ合衆国“を掲げ、様々なクリエイターとともに、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、社会やお客様のニーズ、その場の特性を活かした体験事業、飲食事業、住宅事業、クリエイティブ事業などを様々な取組を展開しています。

社名：株式会社BAKERU

代表：代表取締役CEO 小林 肇

役員：取締役 小谷翔一

設立：2006年（東京ピストルは2020年1月にBAKERUに社名変更いたしました）

本社所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-4-4 専修赤坂ビル 2F ※2023年11月より移転

WEB サイト ：https://bakeru.co.jp/

問い合わせ先：info@bakeru.co.jp