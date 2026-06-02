大学も大学生も、距離感ムズすぎる...... 新卒採用のコミュニケーションに悩む人事の “反省会” 参加者募集！／7月22日（水）開催＠心斎橋／現役大学生たちの辛口フィードバックつき人事交流会！

株式会社NOVEL

新卒採用、ちゃんとやってるはずなのに。

エントリー数も微妙だし、内定を出しても辞退される。

こまめな連絡も、過剰な内定者フォローも、学生からすれば鬱陶しいのではないだろうか。青田買いを夢見てるけど、大学から警戒されている......。

「毎年のように大学就職課に顔出してるけど、本当に意味あるんだろうか？」

「内定出してから1年半、どうやってグリップし続けたらいいんだろう？」

「インターンシップで打ち解けたのに、なんで本選考に来てくれないの？」

候補者に直接聞くわけにもいかないし、辞退学生が本音でフィードバックしてくれるわけでもない。キャリアセンターだって教えてくれません。

でも気になる！ 私の新卒採用、これ合ってるの？！

そのモヤモヤを、今回の「人事る部」は正面から突破します。

もう直接、学生に聞いてみよう！

《攻めの採用をやりたいけど、攻めすぎることで大学や学生に嫌われたくない人事》だらけの交流会に、今回はゲストとして大阪公立大学や近畿大学の学生が登壇。人事に対してその場で直接フィードバックを行います。

「その距離感は気持ち悪いです」

「正直◯◯なメールは山ほど来るので見てないです」

「～～のときは嬉しかったし、志望度も上がりました」

などなど......

《就活生と人事》という枠組みを外したフラットな関係だからこそ、候補学生からは決して聞くことのできない「忌憚のない本音」を貰うことができます。

机上の空論ではない、しっかり実務に役立つアイデアを持って帰ることができます。

ひな壇形式の気軽なトークセッション

正直、笑うしかないような失敗談もあるでしょう。学生から辛辣なフィードバックが飛び出してくるかもしれません。そんなときに安心して笑えるように、ひな壇を用意します。

堅苦しいセミナーではなく、登壇者同士が一体となる《ひな壇形式》のトークイベントとして交流してもらう予定です。ときには笑いも交えて、しかし絶対に茶化さず「大学や学生との接し方」について研究しましょう。

※トークセッションへの参加枠は抽選制となる可能性があります。

ラスボス「大学」の視点も持って帰れる

人事る部顧問として、大阪公立大学と連携を深めるNOVEL代表・蠔 東儁（ペ ドンジュン）と、現役学生起業家として株式会社やるか、やらんか。の代表・西奈槻氏の2名もひな壇に参加します。

学生目線だけでなく大学側の視点からも、人事がやりがちなNG行動と、学校から本当に歓迎される企業の動き方を語ってもらいます。

トークと交流会の2部制

第1部のトークセッション終了後は、そのまま交流会へ。飲食事業も手がける株式会社やるか、やらんか。が提供する美味しいご飯を囲みながら、参加者同士がフラットに語り合える時間を設けています。肩の力を抜いて、ぜひご参加ください。

▽普段の「人事る部」開催の様子

人事る部って？

2023年3月にスタートした人事オンリーの交流会「人事る（じんじる）部」。

人事にガチンコで取り組むことを、 NOVELでは「人事る（じんじる）」とネーミングしています。採用に関するワークやディスカッションを通して、ポジティブな繋がりを作れる人事交流会を大阪で定期的に開催してきました。これまで200名以上の“人事る”人たちが集まっています。

▶︎過去の「人事る部」開催レポートはこちら(https://novel-group.co.jp/category/jinji/)！

産学連携で学べる、唯一無二の人事交流会

2025年には大阪公立大学と共同で「第1回 採用ピッチグランプリ」を開催。

大手からベンチャーまで多様な人事が集まり、学生との伴走を通じて採用ピッチをブラッシュアップ。

競い合い、高め合うワークを通じて、人事のスキルアップを実現しました。

今後も「人事×学生」でより多くの学びを創出予定です！

共催ゲスト「株式会社やるか、やらんか。」

今回の人事る部は、インターン紹介サービス「バイブスインターン」を提供する株式会社やるかやらんかとの共同開催。

代表の西奈槻氏には当日のトークセッションにも参加していただきます。2,000人以上のZ世代学生と関わってきたリアルな知見を活かし、迷える人事に熱くアドバイスしてもらいます。

株式会社やるか、やらんか。HP

https://yaruka-yaranka.co.jp/

こんな人におすすめ！

・新卒採用を頑張っているのに、手応えが掴めていない人

・「学生目線」を意識しているつもりだけど、本当のところが気になる人

・施策を見直すヒントを、現場のリアルな声から得たい人

■ 開催概要

【テーマ】大学・学生に嫌われたくない人事たちの新卒採用反省会

【日時】2026年7月22日（水）16:00～20:00

【場所】大阪市中央区南船場3-1-9 1F（NOVEL大阪本社）

【アクセス】「心斎橋駅」徒歩5分

【参加資格】

・人事部門に所属する方

・管理部門に所属し人事業務を担当する方

※以下の方は参加不可です。

・人事業務に関わっていない方

・HR業界の方

└ 人事部門に所属する方は参加可能。ただし営業活動はもちろん、自社営業部門の紹介なども禁止。また人事と営業を兼任している方も原則お断りしています。

【参加費用】無料 ※自由参加の懇親会あり

【開催内容】

▼ 第1部

人事 × やるか、やらんか。 × 現役学生

全員参加型トークセッション

▼ 第2部

人事だらけの懇親会（学生も参加）

お酒とご飯もご用意しています。肩の力を抜いてご参加ください。

■ お申し込み

こちらのページからエントリーできます↗︎(https://novel-group.co.jp/service/jinjirubu/contact/?event=29)

※定員を上回るお申し込みがあった場合、やむを得ずお断りすることがございます。

■ お電話でのお問い合わせ

06-4708-6260（NOVEL大阪本社）

■会社概要

株式会社NOVEL（ノーベル）

共同代表：蠔 東儁／青戸 勇貴

本社所在地：大阪市中央区南船場3-1-9 1F

設立：2016年11月

事業内容：ドーピングしない採用支援事業／人事だらけの交流会「人事る部」の運営

URL：https://novel-group.co.jp/

関西人事交流会「人事る部」HPはこちら↗︎(https://novel-group.co.jp/service/jinjirubu/)