【足元ニオイ調査】頑固なニオイを元から断つ新展開！天然精油の「中和消臭」で圧倒的な消臭・除菌力と上質な香りを両立する『PIEFILI』が、成分の安全性も妥協しない理想の足元ケアを提案

合同会社Rust-eze回答数：90名

天然成分100%のフレグランスブランド『PIEFILI』を展開する合同会社Rust-ezeは、梅雨や本格的な夏を前に、家族の靴のニオイ対策に関する意識調査（総投票数90票）を公式Xにて実施いたしました。

その結果、「除菌・消臭力」を単体で重視する層（68.9%）と、「除菌・消臭力と安全性のどちらも重視する」と回答した層（24.4%）を合わせると、全体の9割以上（93.3%）が靴のニオイ対策において『確かな除菌・消臭力』を絶対条件として求めていることが明らかになりました。

一方で、天然成分による安全性「のみ」を求める声はわずか6.7%に留まり、消費者は肌への優しさ以上に「まずは目の前のニオイを根本から解決する強い効果」を渇望しているという、切実なインサイト（本音）が浮き彫りとなりました。

本リリースでは、この「9割以上が効果を最優先する」という調査結果から見えてきた消費者のリアルなニーズと、家族の足元ケア市場においてブランドが果たすべき役割について分析・公開いたします。

調査の背景・目的

【背景：従来の課題と生活環境の変化】 梅雨や夏前の時期は、気温・湿度の高まりとともに「子どもや家族の靴のニオイ」に関する悩みがピークに達します。従来、靴の消臭対策としては「とにかくニオイを消すこと（強力な除菌・消臭力）」が最優先され、スプレー剤の主成分や安全性に着目される機会は多くありませんでした。 しかし、近年はオーガニック製品への関心や、家族の健康・室内環境に配慮する消費者が増加しています。特に、大人に比べて身体が小さく、靴に近い低い目線で生活する子どもたちの環境において、「安心な成分かどうか」を気遣う保護者の視点が見え始めています。

【目的：消費者のリアルなインサイトの可視化】 そこで、天然成分100%のフレグランスブランド『PIEFILI』では、本格的な夏を前に「現代の家庭が靴のニオイ対策において本当に重視している要素」を浮き彫りにすべく、公式X（旧Twitter）にて意識調査を実施いたしました。 単なる「効果の強さ」の追求にとどまらず、「成分の安全性」とのバランスをどのように捉えているのか、そのリアルな消費者インサイトを可視化し、これからの足元ケア市場における新たな基準を提示することを目的としています。

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180776/table/11_1_17ead44cc6251b19662534635c2c008f.jpg?v=202606021051 ]

本調査は、2026年5月22日（金）から5月28日（木）の期間、PIEFILI公式X（@piefili95）にて実施いたしました。子どもや家族の靴のニオイ対策に関心のあるSNSユーザーを対象にアンケートを行い、貴重な回答を収集しました。

アンケート結果

調査の実施と分析 家庭における靴のニオイ対策で重視するポイントのデータを収集し、従来の消臭ニーズと成分の安全性への意識変化を詳しく分析しました。

結果と市場トレンド 「除菌・消臭力」を求める声が68.9%と最多の一方で、効果と安全性の両方を求める声も24.4%にのぼり、双方を妥協しない新たなトレンドが判明しました。

ー香りでごまかさない、本当の消臭ー

梅雨・夏前のニオイ対策！「強力消臭」だけでなく「安心な成分」

ジメジメする季節、靴のニオイを今すぐ消し去りたい。けれど、玄関で毎日のようにスプレーし、肌に直接触れるものだからこそ「吸い込んでも安心な成分がいい」というのが本音ではないでしょうか。 PIEFILIは、足のニオイの原因菌に対して高い殺菌力を持つ3つの精油（ティートリー、レモングラス、タイム）を厳選配合しました。植物由来の成分がニオイ分子と結びつき、ニオイの元を中和・分解する「中和消臭」により、手強い悪臭を根本から瞬時に消臭。文字通り“なかったこと”にします。天然成分100%の優しさと、梅雨や夏場に嬉しい圧倒的な消臭・除菌をこれ一本で両立した、家族みんなで使える足元の新習慣です。

Deo Fragrance｜デオ フレグランス Pro Shoes

「靴、ちょっとクサいかも…」そんな子どもの一言がきっかけでした。 サッカー帰りの息子の靴に悩んだ、スタッフのリアルな体験から生まれた1本。

天然成分100％で、子どもの足元にも安心して使えるやさしさです。 親子で一緒に使える香りだから、毎日の習慣にもぴったり。

ムレやすい足もとに、すっきり心地よい香りの9種ブレンド

グレープフルーツをベースに、ペパーミント（メントール）、ティートゥリー（テルピネン-4-オール）、シダーウッド・アトラス（β-ヒマカレン）、レモングラス（ゲラニアール）など、天然由来の精油を厳選してブレンドしました。

みずみずしく親しみやすい柑橘の香りに、ハーブの清涼感とウッディな落ち着きが重なり、清潔感と爽快感のある香りが広がります。 自然の香り成分によるリフレッシュ感で、毎日心地よく使えるブレンドに。 足もとなどのニオイが気になる場面でも、香りで気分を軽やかに切り替える“自然派アロマの新習慣”としてお試しください。

【 アロマスプレー 】デオフレグランス / Pro Shoes/消臭スプレー/150ml / 50ml / 詰替えセット

通常価格：1,430～3,900円（税込）

楽天：https://item.rakuten.co.jp/recorm-natural/sp-50h-refill/

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PIEFILIでは楽天スーパーセール期間中、下記の商品を20％オフにて販売。

この機会にぜひPIEFILIの香りをお試しください。

【 アロマスプレー 】 150ml ボトル ブレンド ナチュラルフレグランス アロマ PIEFILI

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セール期間：（6/3～6/11）

PIEFILIについて

PIEFILI（ピエフィリ）は、「上質な香りを日常で贅沢に使っていただきたい」という想いから誕生した100％天然精油のフレグランスブランドです。

ブランド名には、フランス語で「親孝行」を意味する”piete filiale（ピエテ・フィリアル）”という言葉が込められています。この名の通り、大切な人を想い、恩返しをするような真摯な姿勢で、原料の選定から調香、お届けに至るまで妥協のない製品づくりを行っています。

・フランス直輸入の高品質精油 本場フランスから原料を直接買い付け、香り選びから調香までこだわり抜いた、日常に心地よく溶け込む香りを提供しています。

・国際基準をクリアした安全性 AEAJ（日本アロマ環境協会）認定の精油のみを採用。 全成分の分析に加え、国際的な化粧品成分基準（INCI）登録済みの原料を厳選し、高い信頼性を確保しています。

・鮮度を保つ「徹底した品質管理」 温度変化に弱い天然精油を守るため、徹底した温度管理を実施。 注文後にボトル詰めを行うことで、最もフレッシュな状態でお届けします。

【関連サイト】

EC（公式オンラインショップ）：https://shop.piefili.com/

EC（公式楽天市場店）：https://www.rakuten.co.jp/recorm-natural/

Instagram: https://www.instagram.com/piefili_fragrance/?hl=ja

X：https://x.com/piefili95

【会社概要】

会社名：PIEFILI（合同会社Rust-eze）

設 立：2017年8月

代表者：増田 敦史

所在地：〒360-0045 埼玉県熊谷市宮前町1－１７７

事業内容：アロマ製品の製造・卸販売

URL：https://piefili.com/

【商品に関するお問い合わせ】

PIEFILI（合同会社Rust-eze）

メールアドレス：lightning.m@rust-eze95.com