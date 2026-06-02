ハワイアンカフェ＆レストラン『Merengue』が千葉市幕張エリア初、ホテル内に初出店！2026年6月11日、KOKO HOTEL Premier 東京ベイ幕張にグランドオープン！

株式会社RYコーポレーション

株式会社RYコーポレーション（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：横山 藤雄）は、未体験のふわふわハワイアンパンケーキを提供する『Hawaiian Cafe & Restaurant Merengue KOKO HOTEL Premier 東京ベイ幕張店』を2026年6月11日（木）、千葉県千葉市美浜区の「KOKO HOTEL Premier 東京ベイ幕張」1階に新規オープンいたします。

ファサード店内パース■ 『Merengue（メレンゲ）』ブランドについて

特別な時間を演出し、本物以上の”テイスト”に出会える『Merengue』は、東京・神奈川県横浜市を中心に展開しているハワイアンカフェ＆レストランです。まるでハワイを旅しているかのような、ゆったりとした雰囲気の中で、1品1品こだわったハワイアンロコフードやパンケーキをはじめとしたスイーツをお楽しみいただけます。

■新規OPEN記念 3日間 / 1日50食限定：ふわふわ生地に10種のフルーツを限界までトッピングしたOPEN記念にふさわしい特別な一皿

フルーツ好きに贈る特別な一皿「OPEN記念！スペシャルハワイアンパンケーキ」：1750円（1,925円税込）

販売期間：6月11日～6月13日の3日間（1日限定50食）

Merengue定番のハワイアンフルーツパンケーキがお値段そのままで、「東京ベイ幕張OPEN記念スペシャルバージョン」にてご提供。※3枚バージョンのみの販売となります。

フルーツの種類：苺、オレンジ、パイナップル、ブルーベリー、キウイ、グラシアスマンゴー、ドラゴンフルーツ、バナナ、レッドシードレス、グリーンシードレス

■ ブランド初のホテル常設店。品揃え豊富な「朝食ビュッフェ」

これまでショッピングモールやロードサイドを中心に展開してきた『Merengue』が、ブランド初となるホテル内店舗として誕生します。 最大の目玉は、ホテル店舗ならではの「朝食ビュッフェ」です。

・多彩なラインナップ：オリジナルの「エッグベネディクト」や「ハワイアンBBQチキン」、「チキンとバジルのガパオ or オリジナルタコミート（日替わり）」、アメリカの家庭料理のマカロニチーズをオリジナルのテイストにした「Merengue風マカロニチーズ」といったホットセレクションから、焼きたてのパン、新鮮なサラダ、シリアルまで幅広くご用意。

・充実のドリンク＆フルーツ：季節のスムージーや、高品質なスリランカ産の茶葉を中心として使用した豊富な種類の紅茶（TEARTH）、さらにライチやパイナップル、バナナ、オレンジなどフレッシュフルーツも充実しています。

エッグベネディクトハワイアンBBQチキンチキンとバジルのガパオライス（日替わり）Merengue風マカロニチーズ

※写真はイメージです

【メニュー例】こだわり抜いたラインナップ

1. Merengueの代名詞：至福のふわふわパンケーキ

1グラム単位の材料配合にこだわり、1品1品丁寧に焼き上げるパンケーキは、口に運んだ瞬間「こぼれる笑顔と幸福感」をもたらします。

・ストロベリーパンケーキ：3枚1,590（税込1,749円）。甘酸っぱいたっぷりの苺にストロベリーソース、と滑らかな生クリームは相性抜群。

・マカダミアナッツクリーム パンケーキ：3枚 1,550円（税込1,705円）。ハワイで人気のマカダミアナッツ パンケーキをアレンジ。濃厚なミルククリームと香ばしいナッツがヤミつきになる一品。

ストロベリーパンケーキマカダミアナッツクリーム パンケーキ

2. 本場の味を楽しむハワイアンローカルフード

ランチやディナーに最適な、ボリューム満点のロコフードも多彩に取り揃えています。

・ロコモコ：1,490円（税込1,639円）。特製グレイビーソースとジューシーなハンバーグ、目玉焼きの相性が抜群の定番メニュー。

・名物ガーリックシュリンプ：5p 990円（税込1,089円）～。濃厚な特製ソースが食欲をそそる、大ぶりの海老を使用した逸品。

ロコモコガーリックシュリンプロコモコ&ガーリックシュリンプ

3.【お客様のご意見をカタチにして生まれた注目メニュー】お好みで選べる「自分仕立てのミールパンケーキ」

甘いパンケーキだけでなく、お食事としてパンケーキを楽しみたい方におすすめなのが、東京ベイ幕張店で提供する『自分仕立てのミールパンケーキ ～お好きなトッピングを4種をお選び頂けます～』です。

・自分仕立てのミールパンケーキ：1,690円（税込1,859円） 全7種類の豊富なトッピングの中から、その日の気分に合わせてお好きな4種を組み合わせていただけます。

┗ 選べるトッピング内容：ベーコン（鎌倉ハム富岡商会）、ソーセージ（鎌倉ハム富岡商会）、スパム、ホームフライポテト、フライドエッグ、ホイップバター、チェダーチーズ

こだわりの食材を組み合わせ、あなただけのオリジナルな一皿を完成させてください。

4. 【東京ベイ幕張店限定・ディナー】お酒に合う大人なラインナップ（17:00～）

東京ベイ幕張店では、夜のひとときを彩る限定メニューやアルコールも充実しています。

・ゴルゴンゾーラチーズのパンケーキ：1,800円（税込1,980円）。お酒との相性も抜群な、大人のための限定パンケーキ。

・おつまみセレクション：『レーズンとイチジクのマスカルポーネチーズ』1,050円（税込1,155円）や『生ハムとサラミの盛合せ』1,200（税込1,320円）など、バル感覚で楽しめるメニューも豊富です。

・ワインメニュー充実：限定メニューにマッチするワインをグラス290円（税込319円）～。また、ゆったりとお過ごしいただけるようにこだわりのボトル1,490円（税込1,639円）～と、ラインナップも充実し、お愉しみいただけます。

自分仕立てのミールパンケーキゴルゴンゾーラチーズのパンケーキレーズンとイチジクのマスカルポーネチーズ

5. 彩り豊かなドリンクメニュー

・コナ ブレンド オリジナルコーヒー：590円（税込649円）。生産者の想いがそのまま詰まった、美味しいコーヒー豆から作るこだわりの１杯。

・ムレスナティー：各590円（税込649円）。「メレンゲオリジナルアップル」や「白桃アールグレイ」など、スリランカ産最高級茶葉をポットで提供。

・トロピカルドリンク：『ハワイアンクラフトジンジャーエール』や『POG トロピカルミックスジュース』690円（各税込759円）など、見た目も華やかなドリンクが揃います。

■ 【店舗特徴】幕張のリゾート感と上質なホテル空間が融合

海浜幕張駅から徒歩圏内、「KOKO HOTEL Premier 東京ベイ幕張」の1階に位置する当店は、宿泊客の方はもちろん、近隣にお住まいの方や幕張エリアを訪れる観光客の方々にとっても、優雅な休憩スポットやデートコースとして最適な空間を提供いたします。ナチュラルかつリゾート感で満たされた店内は、心地よいBGMが流れ、日常を忘れてリラックスできるひとときをお贈りします。

MARIN & WALK店たまプラーザ店みなとみらい店

instagram :https://www.instagram.com/merengue_makuhari?igsh=MXdmMTFkOTFnYXhmeg==

【店舗概要】

□店舗名： Hawaiian Cafe & Restaurant Merengue KOKO HOTEL Premier 東京ベイ幕張店

□ジャンル： カフェ、ハワイアン料理、パンケーキ

□URL： http://www.merengue-hawaii.jp/

□所在地： 千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目7番1号 KOKO HOTEL Premier 東京ベイ幕張 1F

□電話番号： 043-331-2341

□営業時間： モーニング6:30～10:00(L.O.9:30)※宿泊優先

ランチ/ディナー11:30～22:00(F.L.O.21:00/D.L.O.21:30)

□定休日： なし（施設に準ずる）

□席数： 席数 店内92席 テラス36席

□サービス料・チャージ： なし

□オープン日： 2026年6月11日（木） 11：30～

URL：http://www.merengue-hawaii.jp/

◆◆Merengueブランド店舗情報◆◆

【Hawaiian Cafe＆Restaurant Merengue】

みなとみらい店

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-1 横浜野村ビル1階

岸根公園店

神奈川県横浜市港北区篠原町1123

プライムツリー赤池店

愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 プライムツリー赤池２階

たまプラーザ店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-17-5 ROOF125 B棟2階

鹿島店

茨城県鹿嶋市大字宮中字東山347-3

渋谷店

東京都渋谷区渋谷3-27-11 GEMS渋谷1階

Makana マリン＆ウォーク横浜店

神奈川県横浜市中区新港1-3-1 MARINE & WALK YOKOHAMA 2階

トレッサ横浜店（FC）

神奈川県横浜市港北区師岡町700 南棟1階

横浜・八景島シーパラダイス店（FC）

神奈川県横浜市金沢区八景島 横浜・八景島シーパラダイス内 レストランプラザ1階

テラスモール湘南店

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4F

【Hawaiian Pancake & Cafe Restaurant Merengue】

アリオ川口店

埼玉県川口市並木元町1-79 Ario川口 3階

セブンパークアリオ柏店

千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ柏3階 フードコート内

【Hawaiian Steak & BBQ Merengue】

三井アウトレットパーク横浜ベイサイド店

神奈川県横浜市金沢区白帆5-2 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド2階 フードコート内

ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1階 フードコート内

Merengue HP :https://www.merengue-hawaii.jp/

【株式会社RYコーポレーションについて】

「感動創造（Impressive & Creative）」を企業理念に掲げ、お客様の期待を遥かに上回り続けるサービスを目指しています。2006年の設立以来、2011年3月にはロティサリーチキンの火付け役となった 『LA COCORICO』を上野にオープンし、2014年にカフェ業態の『Merengue』や『The French Toast Factory』を、2019 年にホテル併設のダイニングレストランとし てオープンした『E’VOLTA（エボルタ）』を、2023年5月には、同ブランド３店舗目となる 『E’VOLTA Unico Polo』をみなとみらいにオープンし、現在は全18業態49店舗を展開しています。

RY Corporation HP :http://www.ry-corporation.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社RYコーポレーション 広報担当

TEL：03-6416-0210 ／ MAIL：kouhou@ry-corporation.com