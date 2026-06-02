「トシ・ヨロイヅカ」FKDインターパークにて年に一度のPOP UP SHOPを3日間限定開催！

株式会社サンセリーテ

洋菓子店「トシ・ヨロイヅカ」（東京・神奈川3店運営、シェフ鎧塚俊彦）は2026年7月10日～7月12日にFKDインターパーク（栃木県宇都宮市）にてPOP UP SHOPを開催します。

トシ・ヨロイヅカのケーキを栃木で味わえるのはこの3日間だけ。年に一度のチャンスです。

不動の売上No.1を誇る逸品「ジャン・ピエール」を始め、定番人気のケーキや夏にぴったりの限定ケーキをご用意。クッキー缶やレモンケーキも販売予定です。

2025年実施の様子。毎年多くのお客様にご来店いただいています。

★鎧塚シェフ来店情報★

期間中の7月11日・12日は鎧塚シェフも店頭に登場し、お客様をお出迎え。お客様へのサインや写真撮影にも対応します。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

※諸事情により、変更・中止となる場合がございます。

トシ・ヨロイヅカ公式instagram

https://www.instagram.com/toshi_yoroizuka_official/

トシ・ヨロイヅカについて

ピスタチオとチョコレートが濃厚な人気No.1ケーキ「ジャン・ピエール」こだわりクッキーをたっぷり詰合せた「サブレ・ヒポやすみ」

オーナーシェフ・鎧塚俊彦が2002年に立ち上げたブランド。ヨーロッパでの8年の修行の成果と2年の準備期間から生まれた「素材から自分たちの手で愛情を込めて作り、そして確かな技術と真心で 菓子に昇華させて皆様の許へ」という理念を掲げる。ライブ感を重視し、目の前でパティシエがスイーツを仕上げる「カウンターデザート」が特徴。エクアドルの自社管理農園でのカカオ栽培やレストランとパティスリーを併設した農園を運営するなど素材にもこだわりを持つ。

東京に2店舗（京橋エドグラン・アトリエ店）・神奈川に1店舗（小田原 一夜城ヨロイヅカ・ファーム）を構える。オンラインショップでも購入可能。

商号 ： 株式会社サンセリーテ（トシ・ヨロイヅカ）

本社 ： 東京都中央区京橋2丁目2番地1号 京橋エドグラン1階

代表者 ： 代表取締役 鎧塚 俊彦

事業内容 ： 洋菓子の製造・販売、パティスリー、農園運営