真相を追うのは観客自身 ― ― 美食と推理が交錯する没入型体験　『ミステリーレストラン ～沈んだ真実と繋がれた罪～ 』ルスツリゾートで開催

加森観光株式会社

北海道・ルスツリゾートでは、2026年7月25日（土）～8月30日（日）の期間、フレンチコースと本格推理劇が融合した体験型レストラン「ミステリーレストラン ～沈んだ真実と繋がれた罪～」を開催いたします。

「ミステリーレストラン」は、食事を楽しみながら、目の前で巻き起こる事件の真相に迫る体験型エンターテインメントです。4年目を迎える今回は、スペシャルドラマ『The Chain』に続く完全新作ストーリーを上演。美食とサスペンスが交錯する、120分間の没入体験をお楽しみいただけます。

なお、本作品は独立したストーリーとなっており、前作をご覧になっていない方でもお楽しみいただけます。

特設サイト

https://rusutsu.com/mystery-restaurant/

ストーリー

1年前、幕が下りたはずのショー。

だが、「主催者」が用意したシナリオには、続きがあった。

集められた4人の男女と、1人の刑事。

観客として参加していたあなたは、刑事の「相棒」となり、謎を紐解き、一年前の事件との繋がりを突き止めなければならない。しかし、捜査の最中に新たな事件が勃発する。

彼らを繋ぐ「一つの真実」とは？そして、あなたに課せられる役割とは…

解き明かされるまで、誰もこの席を立つことはできない。

スペシャルドラマ「The Chain」

目を覚ますとそこは、薄暗い密室だった。

部屋には3人の男女。

それぞれの足には金属の足枷。

部屋の中央には鳥カゴに入れられたカナリア。

そして3人を監視するカメラ。

「ここを出たければ、一番罪深いと思う人物を選べ」

疑心暗鬼の中、命をかけた駆け引きが展開する。

3人の罪とは？

そして最後に選ばれるのは…

スペシャルドラマ「The Chain」

https://www.youtube.com/watch?v=YJoGS1DCnd4

ミステリーレストラン営業情報

［会場］

ルスツリゾートホテル＆コンベンション サウスウイング4階 ベルビュー

［営業期間］

2026年7月25（土）～ 8月30日（日）

※定休日：毎週月曜

［公演時間］

各120分（お食事60分＋推理60分）

［通常公演］

16:30～18:30 / 19:30～21:30

※対象日：7月25日（土）～26日（日）、28日（火）～31日（金）、8月4日（火）～7日（金）、18日（火）～21日（金）、25日（火）～ 28日（金）

［期間限定公演］

13:30～15:30 / 18:30～20:30

※対象日：8月1日（土）～2日（日）、8日（土）～9日（日）、11日（火）～16日（日）、22日（土）～23日（日）、29日（土）～30日（日）

［料金］

大人（12歳以上）12,100円

こども（4～11歳）8,470円

※ランチ・ディナー同料金

［催行人数］

2名～32名

［予約方法］

完全予約制（店舗ページの予約ボタンをクリックして、必要事項をご記入の上、ご予約ください）

ミステリーレストラン

https://rusutsu.com/dining/mystery-restaurant/

ミステリーレストランを満喫した後は、そのままホテルでゆったりと。イベントと宿泊がセットになったプランもご用意しております。

ミステリーレストラン付き宿泊プラン(https://www.489pro-x.com/ja/s/rusutsu-hc/search/?plans=69&show=plan&_ga=2.89637851.1566938381.1780358934-294905539.1762475812)

ミステリーレストラン限定コースメニュー

［オードブル］

USゴールドストリップのローストビーフの庭園風サラダ仕立て / トマトとオリーブのヴィネグレット

［スープ］

スモークサーモンと針野菜の生春巻き、帆立貝のスモークと温度卵 / 冷製ポテトスープ バルサミコの香り

［メイン］

ルスツ高原豚のロースト スペルト小麦と夏野菜のトマト煮 / ゴールデンマスタード添え バジルのソース

［デザート］

フォンダンショコラ シャンティクリームと旬のフルーツ添え

パン / コーヒー又は紅茶

※上記は大人用のメニューです。お子様向けメニューも別途ご用意しております。