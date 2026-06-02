『たかたくんが聞く！』第2回／灘中高出身・慶應の現役学生が、組織論の専門家・山本伸一に″本音″で迫る ― 6/4(木)13時 生配信

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下「当社」）は、学生エバンジェリストの高田拓人氏（2007年生まれ／慶應義塾大学理工学部／第73代灘高等学校生徒会長）が当社の“中の人”に学生目線で率直な疑問をぶつけるYouTube LIVE番組『たかたくんが聞く！』の第2回を、2026年6月4日（木）13:00より生配信します。

- 視聴はこちらから：https://www.youtube.com/watch?v=CM4tjp-BmP4(https://www.youtube.com/watch?v=CM4tjp-BmP4)

第2回のゲストは、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部 専任講師であり、組織行動論を専門とする山本伸一です。テーマは「リーダーシップと組織」。

灘高生徒会長として組織を率い、学生起業家としてチームづくりに挑んできた高田氏が、「人を動かす難しさ」や「良い組織とは何か」という素朴な問いを、理論と実践の両面から研究・支援する山本にぶつけます。

リーダーシップは生まれつきの才能なのか、後天的に育てられるのか。AI時代に求められるリーダー像とは何か。学生団体・部活・スタートアップから大企業まで、組織に関わるすべての世代に向けた60分です。

■ YouTube LIVE 配信概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/429_1_8621b54497827a37a69209bec5dd2052.jpg?v=202606021051 ]

■ 対談で取り上げる4つの問い

- そもそもリーダーシップとは何か ― リーダーは「生まれつき」か、「育てられる」のか- 灘高生徒会長・学生起業の現場で感じた「人を動かす難しさ」に、組織論はどう答えるか- 「良いチーム・良い組織文化」とは何か。どうすればつくれるのか- AI時代、リーダーシップと組織はどう変わるのか ― 10代・20代は何を準備すべきか

■ 学生エバンジェリスト

高田 拓人 (Takata Takuto)

2007年生まれ。慶應義塾大学理工学部在学。第73代灘高等学校生徒会長。

高校在学中に東京大学寄附講座GCI、Deep Learning基礎等を修了し、複数企業にてAIエンジニアとして勤務。応用情報技術者試験 令和4年度春期 最年少合格。

2027年3月開催の国際ビジネスピッチコンテスト「ABS Business Open 2027」の学生エバンジェリストを務める。

■ 登壇者

山本 伸一 (Yamamoto Shinichi)

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部 専任講師 ／ 株式会社Aoba-BBT 法人研修事業本部 Corporate Training Hub・Learning Hub リーダー

コーチング、リーダーシップ、マネジメント、組織開発に関する教育と実践支援を専門とする。理論と実践の両方を重視し、知識やスキルの習得にとどまらず、職場での実行までをスコープに入れた研修設計を行う。現在、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科で企業の組織文化を研究。

東京大学大学院人文社会研究科修了、博士（文学）。日本学術振興会特別研究員（DC2・PD・海外）、ベングリオン大学研究員、東京理科大学講師、國學院大學講師、株式会社チームボックス取締役CCO（最高組織文化責任者）等を経て現職。BBT大学講師。主要担当科目は「組織論基礎」。

■ 『たかたくんが聞く！』について

学生エバンジェリストの高田拓人氏が、Aoba-BBTの“中の人”に学生目線で率直な疑問をぶつけるYouTube LIVE番組。第1回（2026年6月1日）では、当社常務執行役員・宇野令一郎と「AI時代の起業とグローバル人材」をテーマに対談しました。

BBT大学について

日本初の100％オンラインで経営学学士を取得できる大学として2010年に経営学部を新設。教授陣の6割が現役経営者、生徒の約7割が社会人。大前研一が学長を務める本学では、“teach（教える）”ではなく生徒が主体的に“learn（学ぶ）”するのを手助けすることに大学の役割があるという考えに基づき設計されたカリキュラムで、グローバル時代を生き抜く力の育成を目指している。2014年3月に1期生が卒業。2014年10月にはe-Learning大賞 厚生労働大臣賞を受賞。2015年12月に「ITソリューション学科」、「グローバル経営学科」、2017年1月に「履修証明プログラム」が、文部科学省「職業実践力育成プログラム(BP)」認定。https://bbt.ac/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com