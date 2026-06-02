地域への感謝を“夏祭り”に込めてキスケBOX25周年記念 第3弾「キスケ 夏越祭2026」7月4日・5日開催決定【愛媛県松山市】

キスケ株式会社

キスケ株式会社が運営するキスケBOX（愛媛県松山市）は、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、「キスケ夏越祭2026」を開催いたします。

2001年の開業から25周年を迎えたキスケBOXは、温浴・エンターテインメント・食・スポーツを通じて、地域の皆さまに親しまれてきました。

今年で3回目となる「キスケ夏越祭」は、夏の恒例イベントです。今年は会場をキスケBOX屋内駐車場1階へ移し、暑さや雨天にも配慮した快適な空間で実施。縁日や飲食屋台、体験ブース、鬼サウナ神社の茅の輪くぐり、愛媛プロレスによるリングイベントなど、内容をさらに拡充して開催いたします。

■25周年の感謝を込めた、地域参加型の夏祭り

キスケBOXは、松山駅前の複合エンターテインメント施設として、家族や友人、地域の皆さまが集い、楽しめる場所づくりに取り組んできました。

「キスケ夏越祭2026」では、これまで支えてくださった地域の皆さまへの感謝を込めて、世代を問わず楽しめる夏祭りを開催します。

会場には、射的やアヒルすくいなどの定番縁日に加え、熱波ボウリング、スロット早ペカリ競争など、キスケらしい遊び心を取り入れたブースが登場予定です。飲食エリアでは、夏祭りらしい屋台メニューも多数ご用意し、館内ににぎやかな夏の雰囲気を演出します。

■鬼サウナ神社に茅の輪が登場。“夏越の祓”をキスケらしく体験

イベント期間中は、キスケBOX館内にある「鬼サウナ神社」にて、“夏越の祓”をテーマにした特別企画を実施いたします。

夏越の祓は、半年間の穢れを祓い、残り半年の無病息災を願う日本古来の風習です。「キスケ夏越祭2026」では、会場に茅の輪を設置し、ご来場のお客様に実際にくぐっていただくことで、心身を清め、これからの健康と安全を願う体験をご用意いたします。

サウナ・温浴施設ならではの“ととのい”の文化と、日本の伝統文化を組み合わせた、キスケBOXならではの夏イベントです。

■屋内開催で、猛暑や雨天にも安心

これまで屋外を中心に開催してきた夏祭りですが、近年の猛暑や急な天候変化にも安心して楽しんでいただけるよう、今年はキスケBOX屋内駐車場1階へ会場を変更しました。

屋内ならではの快適性を活かしながら、縁日、飲食、体験イベントを一体的に展開し、過去最大規模の「キスケ夏越祭2026」として開催いたします。

■7月4日限定、愛媛プロレスによるリングイベントを開催

7月4日（土）には、地域を盛り上げ続ける「愛媛プロレス」によるリングイベントを開催いたします。

迫力ある試合に加え、子どもたちが選手とふれあえるプロレス教室も実施予定です。“観る”だけでなく“参加できる”エンターテインメントとして、夏祭りをさらに盛り上げます。

リング周辺には有料観覧席を設置し、より近い距離で熱気を体感できる特別エリアをご用意。チケット購入者には、愛媛プロレスオリジナル缶バッジまたはステッカーの特典も予定しています。立見席は無料で、どなたでも気軽に観戦いただけます。

■「地域の思い出をつくる場所」であり続けたい

「夏越祭」は、単なるイベントではなく、“地域の夏の思い出をつくる場所”としてスタートしました。

小さなお子さまが初めて浴衣を着て遊びに来る日。

家族で屋台を囲んで笑う時間。

学生同士が友達と過ごす夏の始まり。

大人が懐かしさを感じながら楽しむ縁日。

そんな世代を超えた交流や笑顔が自然に生まれる場所を、キスケBOXとしてこれからも大切にしていきたいと考えています。

25周年を迎えた今も、“遊び”と“地域のにぎわい”をつなぐ場所として、これからも地域とともに進化を続けてまいります。

■開催概要

イベント名：キスケ 夏越祭2026

開催日：2026年7月4日（土）12:00～20:00

2026年7月5日（日）12:00～17:00

会場：キスケBOX 屋内駐車場1階

愛媛県松山市宮田町4番地

入場：無料

内容

・飲食屋台・縁日ブース・射的・アヒルすくい・熱波ボウリング

・鬼サウナ神社 茅の輪くぐり

・愛媛プロレス リングイベント 他

＊イベントの内容は変更する場合がございます。

お得チケット：キスケ 夏越祭 お得チケット

10枚綴り 1セット 1,000円

縁日ブースで現金購入するよりお得にご利用いただけます。

▲茅の輪 祈祷▲アヒルすくい▲射的▲熱波ボウリング

イベント名：愛媛プロレス リングイベント in キスケ夏越祭2026

開催日：2026年7月4日（土）

時間

12：30～ 開場

13：00～14：00 愛媛プロレス リングイベント

第一試合 タッグマッチ

イマバリタオル・マスカラス＆ヨースケ(ハート)サンタマリア

VS

KURUSHIMA＆土屋クレイジー

第二試合 スリーウェイマッチ

松山勘十郎 VS 鶴姫花 VS カラ・マンダリン

メインイベント 四国タッグ王者選手権試合

王者 凡人パルプ＆KOSHI

VS

挑戦者 石鎚山太郎＆ヤワタマン

会場

キスケBOX 屋外駐車場1階

雨天時会場

キスケBOX 1階 マクドナルド前

チケットについて

有料席：800円（税込）

▼愛媛プロレスチケット購入はこちら

https://kisuke.jp/ksc-shop/products/detail/109

特典：愛媛プロレスオリジナル缶バッチもしくはステッカーつき

販売数：先着限定100席

立見席：無料

プロレス教室について

参加費：無料

対象：小学生までのお子様 先着10名

内容

愛媛プロレスの選手と一緒に、プロレスの楽しさを体験できる教室です。

試合観戦だけでなく、実際に選手とふれあえる夏越祭り特別企画です。

屋外開催の際にリング上が熱くなり危険であると判断した場合は特別記念撮影会へ変更となります。

注意事項

※ご購入後のチケットのキャンセル、変更、払い戻しはできません。

※有料席は数に限りがございます。予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※未就学児のお子様を保護者の膝の上で観戦される場合、お子様分のチケットは不要です。

※お子様が座席を利用される場合は、年齢にかかわらずチケットが必要です。

※立見席は無料です。

※雨天時は会場を「キスケBOX 1階 マクドナルド前」に変更して実施いたします。

※イベント内容は、天候や運営状況により変更となる場合がございます。

※プロレス教室に参加されるお子様は、小学生までが対象です。

※プロレス教室に参加される場合は、保護者の方の付き添いをお願いいたします。

駐車場について

当日は夏越祭り開催に伴い、駐車場の混雑が予想されます。

ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

キスケBOXの駐車場は有料です。

プロレス観戦および夏越祭りのみのご利用の場合も、駐車料金が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。