LinkedIn & SalesNavigator活用支援サービス「COSPALinks」導入事例・実践ガイドを公開

株式会社コスパ・テクノロジーズ

株式会社コスパ・テクノロジーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 中島嘉一、以下コスパ・テクノロジーズ） は、LinkedInおよびSales Navigatorを活用した営業支援サービス「COSPALinks(https://cospalinks.com/)」において、「導入事例」および「LinkedIn & Sales Navigator活用ガイド」を公開しました。

あわせて、活用ガイドの内容をより実践的に解説する無料オンラインセミナー「LinkedIn & Sales Navigator活用ガイド徹底解説セミナー」を2026年6月18日に開催いたします。

今回公開した導入事例および活用ガイドでは、企業の意思決定者へ直接アプローチするための実践ノウハウや、実際の支援事例・成果データを紹介しています。

食品原料加工メーカー、専門商社、ホテル・MICE施設、金型メーカー、評価・検定試験運営企業、ITサービス企業など、さまざまな業界での活用事例を掲載しており、展示会や代理店だけに依存しない、新たな海外販路開拓の手法として活用いただけます。

背景

サービス詳細を見る :https://cospalinks.com/

近年、多くの企業が海外市場への販路拡大に取り組む一方で、

- 海外展示会の出展コスト増加- 海外見込み顧客との接点不足- 問い合わせ待ち中心の営業活動- 既存代理店依存の営業体制

といった課題を抱えています。

そのような中、世界13億人の意思決定者へ直接アプローチできるビジネスSNS「LinkedIn」および公式営業ツール「Sales Navigator」への注目が高まっています。

一方で、

- 何から始めればよいかわからない- 成果につながる運用方法が見えづらい

といった声も少なくありません。

そこで当社では、実際の支援で得られた知見をもとに、導入事例および活用ガイドを公開いたしました。

COSPALinksについて

COSPALinksは、LinkedInおよびSales Navigatorを活用し、企業の意思決定者へのアプローチから商談創出までを支援する営業支援サービスです。

展示会や既存代理店依存、問い合わせ待ち型の営業手法だけでは接点を持ちづらかった海外企業に対し、LinkedInを活用してダイレクトにアプローチできる営業体制の構築を支援しています。

サービスでは、LinkedInを活用した営業戦略の設計から、

- ターゲット企業・担当者の選定- LinkedInアカウント設計- プロフィール最適化- アプローチメッセージ設計- Sales Navigatorを活用したリスト構築- 運用代行・改善支援- 商談化に向けた運用改善

までを一貫してサポートしています。

また、製造業、専門商社、ITサービス、教育関連、ホテル・MICE業界など、さまざまなBtoB企業の販路開拓を支援しており、業界や商材に合わせたアプローチ設計を強みとしています。

従来の「展示会後の名刺営業」や「代理店頼み」の営業ではなく、企業の意思決定者へ継続的に直接アプローチできる新しい営業インフラとして、多くの企業に活用いただいています。

サービス詳細を見る :https://cospalinks.com/

公開した導入事例について

今回公開した事例ページでは、業界ごとの課題やアプローチ内容、成果を紹介しています。

食品原料加工メーカー

ほぼ接点ゼロの状態から海外技術責任者・購買担当者181名との新規接点を創出。パーソナライズしたアプローチにより返信率30.4％を達成しました。

https://cospalinks.com/case/kyotograinsystem

評価・検定試験運営企業

海外教育機関・送り出し機関へのダイレクトアプローチを実施し、返信率40.1％、有望リード40件を獲得しました。

https://cospalinks.com/case/certify

専門商社（産業機器・部材商社）

アジア・欧州の製造業へアプローチし、仕様相談や見積依頼につながる有望リードを短期間で獲得しました。

https://cospalinks.com/case/djk

大手外資系ホテル・MICE施設

米国のイベント・製薬・IT業界へのアウトリーチにより、将来案件につながる見込み顧客との接点を構築しました。

https://cospalinks.com/case/sheraton

精密部品メーカー

精密加工技術を持つ製造業企業として、LinkedInを活用した海外向け情報発信・接点構築を推進。従来リーチできていなかった海外企業との新たな接点創出に取り組んでいます。

https://cospalinks.com/case/sayama-kanagata

導入事例一覧 :https://cospalinks.com/case

500名以上がダウンロードした「LinkedIn & Sales Navigator活用ガイド」

当社が無料公開している「LinkedIn & Sales Navigator活用ガイド」は、これまでに500名以上の方にダウンロードいただいております。

本ガイドでは、

・LinkedIn活用の基本

・Sales Navigatorの具体的な活用方法

・ターゲット選定

・アプローチメッセージの設計

・実際の成果事例

・成果につながる運用のポイント

など、LinkedInとSales Navigatorを活用した営業活動に必要な内容を体系的に解説しています。

海外販路開拓に取り組む企業はもちろん、国内営業や採用活動、マーケティング活動への活用を検討している企業からも多くの反響をいただいています。

ガイドをダウンロードする :https://cospalinks.com/guide-form

活用ガイドの内容を解説する無料オンラインセミナーを開催

活用ガイドの公開後、多くの反響をいただいたことを受け、ガイドの内容をより実践的に解説する無料オンラインセミナーを開催いたします。

セミナー概要

【タイトル】

「LinkedIn & Sales Navigator活用ガイド」徹底解説セミナー

～500名以上が受け取った活用ガイド資料の内容を解説～

【日時】

2026年6月18日（水）13:00～14:00

【開催形式】

Zoom（オンライン開催）

【参加費】

無料

【内容】

- なぜ今LinkedIn活用なのか- LinkedInの基本と活用ポイント- Sales Navigatorの具体的な使い方- ソーシャルセリングの考え方- 実際の活用事例- 成果につながる運用のポイント

など、実際の支援事例を交えながら解説します。

このような方におすすめ- LinkedInを営業活動に活用したい方- BtoB営業を強化したい方- 海外販路開拓に取り組みたい方- 採用、広報、マーケティング担当者様- 経営者や専門家として発信を強化したい方セミナーのお申込みはこちら :https://cospalinks.com/linkedin-guide-seminar

関連リンク

■ COSPALinksサービスサイト https://cospalinks.com/(https://cospalinks.com/)

■ 導入事例一覧 https://cospalinks.com/case(https://cospalinks.com/case)

■ LinkedIn & Sales Navigator活用ガイド https://cospalinks.com/guide-form

■ セミナー詳細・参加申込 https://cospalinks.com/linkedin-guide-seminar

■ お問い合わせ https://cospalinks.com/contact/

今後の展開

当社では今後も、LinkedInおよびSales Navigatorを活用した営業支援を通じ、日本企業のグローバル展開を支援してまいります。

また、導入事例やノウハウコンテンツの拡充、セミナー開催などを通じて、企業の営業活動に役立つ情報発信を継続してまいります。

会社概要

会社名：株式会社コスパ・テクノロジーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-7-20

事業内容：LinkedIn活用支援、海外向けホームページ制作、海外マーケティング支援 等

URL：https://cospa-tech.com

代表取締役 中島嘉一

上海で起業し通算13年以上の海外ビジネス経験を持つ。Linkedinを活用した海外営業支援のスペシャリストとして活動。海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上で中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。