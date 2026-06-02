史上初6年連続※！ジャパネットウォーター「オリコン顧客満足度(R)調査」で総合1位を獲得

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）のグループ会社で、水事業に取り組む株式会社ジャパネットウォーター（本社：山梨県南都留郡／代表取締役社長：白須武光）は、「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ウォーターサーバー」において、6年連続総合ランキング 第1位を獲得したことをお知らせいたします。

■史上初！6年連続総合1位

昨年に引き続き、評価項目の「水のおいしさ」や「申込みのしやすさ」「宅配システム」などが評価されました。2011年より調査開始の「ウォーターサーバー」ランキングにおいて6年連続で総合ランキング第1位を獲得※したのは史上初となります。

評価の詳細▶https://life.oricon.co.jp/rank_waterserver/company/japanet/

2026年オリコン顧客満足度(R)調査ウォーターサーバー総合 第1位

■ジャパネットウォーター 代表取締役社長 白須武光コメント

この度、オリコン顧客満足度(R)調査において、6年連続での総合第1位という大変光栄な評価を賜りました。この結果は、日頃から私たちを支え、ご愛顧くださっているお客様のおかげであり、心より深く感謝申し上げます。生きていく上で欠かすことのできない「水」だからこそ、お客様にとって品質の高いものを飲んでいただきたいという想いで、サービスを磨き、提供しております。これからもお客様からいただく大切な声をもとに、商品の品質からサービスの細部に至るまで真摯に改善を重ね続けて参ります。

■ 毎日の暮らしに寄り添い、変化を生み出す「富士山の天然水」のこだわり

ジャパネットウォーターでは、製造から注文、配送やアフターサービスまで一貫して自社で行うことで、お客様の暮らしに寄り添った商品・サービスのお届けを目指しております。

<おいしさへの取り組み>

富士山の麓から汲み上げられる天然水を自社工場にて一貫製造し、採水から最短24時間以内に出荷。新鮮な状態でお手元に届くよう取り組んでいます。本製品は、富士山の天然水特有の「バナジウム」を多く含んだ、甘くまろやかな軟水です。このくせのない味わいは、水を多く使用する出汁や吸い物、煮物などの和食のほか、赤ちゃんのミルクや離乳食など、幅広い用途で活用いただけます。お客様からは「おいしい水なので1日に何杯も飲むようになりました。また、お米を研ぐときも使用しています。」というお声をいただいております。

＜使いやすいシンプル設計＞

片手でコップを押し当てるだけで給水できるシンプルな設計を採用しています。また、操作時の安心感に配慮し、冷水時は白、温水時は赤に点灯するLEDライトを搭載。一目で状態がわかるようになっております。お客様からは「シンプルなデザインで使いやすいです。ボトルのセットも簡単ですし、機械が苦手な母でもスムーズに操作できます。」というお声をいただいております。また温水モードの時間を、お客様の声をもとに最適な長さに変更するなど、細かな配慮も行っております。

＜自社開発の専用アプリで簡単に追加・変更＞

季節による本数の増減や、ご旅行などの不在時のお届け日の変更や定期配送のお休みなど、ご利用の状況に合わせて簡単に追加・変更ができる専用アプリをご用意しております。

■ 月12本以上のご注文でよりお得な「法人プラン」も好評

ご家庭でご愛顧いただいている「天然水のある便利で豊かな暮らし」を、一日の大半を過ごす職場でも体感いただきたい。そんな想いから、法人向けのプランも展開しております。企業様がリスクなく安心して一歩を踏み出せるよう、契約期間の縛りを設けないなど、手軽に導入できる仕組みにもこだわってまいりました。オフィスのニーズに寄り添ったサービス設計が多くの企業様から温かいご支持をいただき、法人プランの契約数は順調に増加を続けています。導入企業からは「従業員満足度が高い」といった声が寄せられています。

<プラン概要>

法人プランの詳細▶https://www.japanet.co.jp/shopping/water/index_corporation.html



＜調査概要＞2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ウォーターサーバー

調査主体：株式会社oricon ME

調査方法：インターネット調査

事前調査：2025/10/15～2025/12/03

サンプル数： 9,451人（調査時サンプル数10,841人）

規定人数：100人以上

調査期間：2025/12/04～2025/12/26、2024/12/18～2025/01/10、2023/12/21～2024/01/12

調査対象者：性別／指定なし、年齢／18～84歳、地域／全国

条件／以下すべての条件を満たす人

1) 現在、家庭用のウォーターサーバーを2ヶ月以上継続利用している（キャンペーン期間は除く）

2) 現在利用しているサーバーを過去7年以内に利用開始している

3) サービスの選定に関与し、料金を把握している

調査企業（サービス）数：22

定義：以下すべての条件を満たす企業

1) 専用のボトルをセットし、「冷水・温水」および「冷水・常温水」が使用できる家庭用ウォーターサーバーをレンタル（一部、無料貸与もしくは有料販売）している

2) 農林水産省による「天然水※」および「RO水」と分類される水を宅配で提供している

3)a,bいずれかに該当する

a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している

b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

ただし、バックインボックス、ペットボトルの宅配をする企業は対象外とする※ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーターを含む総称