日本で南十字星が見える島、沖縄県来間島。ハワイのネイチャーガイドだった星空案内人の想いがついに書籍化。

有限会社フリーステップ「LIFE CHANGING 人生を変える星空体験」表紙

沖縄県・宮古島を拠点とした商業出版レーベル「リトリート出版」（代表・矢ノ倉延和）は、人生を変える体験シリーズ第2弾として、『LIFE CHANGING 人生を変える星空体験』（著者：NOBBY池田 / 写真：稲田圭市）を2026年5月31日に発売いたします。

本書は、宮古島と橋で繋がる来間島の星空をテーマにした作品でありながら、その本質は「自分の中にある純粋な好奇心を信じ続けた、一人の男の物語」です。

企画の原点：島を「消費」させないための、出版という記録装置

千葉と宮古島の二拠点生活を送る出版プロデューサー・矢ノ倉延和は、都会のスピード感が島を侵食し、風景がただ「消費」される現状に強い危機感を抱いてきました。

「ただ美しい星空として消費されるのではなく、この空が持つ真の意味を、島民にも、訪れる人にも知ってほしい。それが島の財産を未来へつなぐ唯一の道だ」

その想いが、かつてメディアの最前線にいた男、NOBBY池田の生き様と共鳴しました。

「星空を語る言葉」と「圧倒的な写真」のコラボレーション

著者池田の紡ぐ「星空を伝える言葉」を、星空写真家稲田がレンズ越しに捉えた「想像を絶する星空」と共に綴ります星空案内人NOBBY池田と星空写真家稲田圭市が語り合う特別対談も収録

著者の池田は、かつての東京のメディア最前線で活躍し、ハワイ島での「ネイチャーガイド」を経て来間島へ辿り着いた、まさに「人生を再起動（リトリート）」させ続けてきた男です。本書では、池田の熱い想いをクールに、かつ鮮烈に伝えるため、若き星空写真家であり宮古島を代表するSNSインフルエンサーとしても活動する稲田圭市とタッグを組んでいます。 池田が紡ぐ「星空を伝える言葉」と、稲田がレンズ越しに捉えた「想像を絶する星空写真」。

普段の生活圏では決して交わることのなかった二人が、来間島の夜空の下で出会い、語り合う特別対談も収録。世代を超えて「星に魅せられた理由」が、それぞれの人生の選択とともに熱く語られます。また池田の厚意により、本書の売上の一部は、稲田の掲げる「来間島を星空保護区にしたい」という活動資金に寄付されます。

本を通じた「リトリート体験」をお届けします。

2026年春、池田がリーダーを務める天文台プロジェクト「MIYAKO GALAXY-DOME」が始動します。スマホを置き、宇宙の時間軸で自分を見つめ直す。本書は、氾濫する情報から離れ、自分を再起動させるためのリトリート（自分と向き合う時間）を、圧倒的な写真と言葉でお届けします。また、本文には英文・中文も併記し、国内外の旅行者へ「道徳的（エシカル）な旅」を語りかけます。

著者：NOBBY池田（池田 昇）コメント

「天文は『天からの文』。宇宙の時間軸では一瞬の人生の中で、今この瞬間に同じ空を見上げていることこそが極上の奇跡です。私の星空ツアーは歌もあり、笑いもあるエンターテインメント。この本を通して、難しい勉強ではなく『夜空のちょっとした面白さ』を知っていただき、皆様を新しい物語へと誘いたい。さあ、一緒に星を観に行きましょう。」

【著者：NOBBY池田】 東京、ハワイでのメディア活動を経てハワイ島でネイチャーガイドに転身。現在は沖縄県来間島「シーウッドホテル」副総支配人兼星空案内人。2026年春開業の「MIYAKO GALAXY-DOME」プロジェクトリーダー。

【写真家：稲田 圭市】 星空写真家。SNSを通じて来間島の夜空を発信し、多くのフォロワーを持つ。独自の感性で「肉眼を超えた宇宙」を可視化する。

【出版プロデューサー：矢ノ倉延和】 有限会社フリーステップ代表。リトリート出版代表。都会と離島を往復する二拠点生活の中で、観光地として消費される島の現状に一石を投じ、島に根ざした「人」と「体験」の価値を出版を通じて発信する。

【作品情報】

タイトル： LIFE CHANGING 人生を変える星空体験

著者： NOBBY池田/ 写真：稲田圭市

出版社： リトリート出版（https://retreat-publishing.com）

発売日： 2026年5月31日

販売サイト：Amazonホームページ（https://amzn.asia/d/0g686gwY）

価格： 1,760円（税込）