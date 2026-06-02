厚木はやぶさFC 冠試合「Anritsu Special Match」開催

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、協賛する関東サッカーリーグ２部・厚木はやぶさFCの冠試合「Anritsu Special Match」を7月4日（土）に厚木市荻野運動公園で開催いたします。キックオフは16時。入場は無料で、どなたでもご観戦いただけます。

■開催概要

- イベント名称：Anritsu Special Match（アンリツ スペシャル マッチ）- 開催日時：2026年7月4日（土）16:00キックオフ- 会場：厚木市荻野運動公園 陸上競技場（神奈川県厚木市中荻野1500）- 対戦相手：ジョイフル本田（本拠地：茨城県つくば市）

アンリツ株式会社は、地元サッカーチームへの支援を通じた地域貢献の一環として、2023年から毎シーズン冠試合を開催しています。厚木はやぶさFCは来シーズンの関東サッカーリーグ１部昇格を目指しており、地元の皆さまとともに応援し、その後押しをしてまいります。

■観戦について

お住まいや年齢を問わず、どなたでもご観戦いただけます。観戦をご希望の方は、当日直接競技場にお越しください。事前申し込みは不要です。

■プレゼント・イベント

ご来場者の皆さまに、以下の企画をご用意しています。

■荻野運動公園へのアクセス

- アンリツオリジナル「厚木はやぶさFCコラボキーホルダー」を抽選でプレゼント- うちわやスティックバルーンなどの応援グッズを配布- 厚木市内の幼稚園・保育園の園児による、マスコットキャラクター「ファルモ」の塗り絵展示- 競技場前にキッチンカーの出店 （雨天時は中止となる場合があります）

公共交通機関：神奈川中央交通

- 臨時直行バス （往復運行）行き：厚木バスセンター発14:45帰り：荻野運動公園発18:20運賃：大人450円／小児230円（交通系ICカード利用の場合は50円）- 路線バス「稲荷木」下車 徒歩約10分「宮の里東」下車 徒歩約5分

※当日は駐車場の混雑が予想されるため、公共交通機関のご利用にご協力ください。

※お車で来場される場合は、くれぐれも飲酒しないようお気をつけください。