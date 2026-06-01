「第 4 回全国高校生政策甲子園」過去最多となる1,010チーム・計3,045名の高校生がエントリー！

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本⻘年会議所(会頭:加藤大将、所在地:東京都千代田区麹町2丁目12-1 VORT半蔵門7F、以下「日本 JC」)が主催する「第 4 回全国高校生政策甲子園」のエントリーが昨日 5 月 31 日に締め切りとなりました。本年度は、初めて全国 47 都道府県すべてのエリアから応募があり、過去最多となる1,010 チーム・計3,045 名の高校生にご応募いただき、昨年応募数(352 チーム)の約3 倍となる過去最高水準のエントリー数を記録したことをお知らせいたします。なお地区予選大会は、7月28日(⽕)より全国10 会場で開幕いたします。

■政策甲子園とは

次代を担う高校生が主役となり、日本の未来を創るための具体的な政策を立案・提言する全国規模の政策コンテストです。若者の主権者意識の向上を目的に、2023 年より日本 JC が主催しています。昨年は全国から 350 チーム以上のエントリーがあり、決勝大会に勝ち進んだ 16 チームが国会議事堂で演説を行い、最優秀賞チームは高市早苗内閣総理大⾂に直接政策を提言することが実現しました。次世代リーダーの政策立案能力向上と社会課題解決への主体的参加を促進し、若者の声を政策決定に反映する持続可能な社会づくりを目指しています。

「第 4 回全国高校生政策甲子園」概要

■2026 年度 大会テーマ

「高校生(わたしたち)は⻘春だけじゃない! 世の中にだって真剣だ!!」

■募集政策内容

１.設定テーマ部門:希望の就職や働き方を実現! 若者が安心して社会に出られる政策

２.自由設定部門:私が総理大⾂になった時の一丁目一番地(最優先事項)

■大会公式アンバサダー

お笑いコンビ「ぺこぱ」

優しさと笑いで世の中を前向きにする「ぺこぱ」とともに、社会を変えようと挑む高校生たちを応援しています。

地区予選大会 開催概要

■開催概要

本年度の地区予選大会は、これまでの 3 地区から大きく拡大し、北海道から沖縄まで全国 10 地区で開催いたします。各会場は、議事堂や歴史ある公的施設を使用し、高校生たちが本物の政治の舞台でプレゼンテーションに挑戦します。書類審査を通過した各部門 10 チーム(2 部門計 20 チーム、全国で計 200 チーム)が地区予選大会を競い、8 月に国会議事堂で開催される決勝大会進出を目指します。

■地区予選大会日程(全国 10 会場)

北海道地区: 7 月 31 日(金) / 北海道庁旧本庁舎(⾚れんが庁舎)

東北地区: 7 月 31 日(金) / 仙台市議会議事堂

関東地区: 7 月 31 日(金) / 昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館)

東海地区: 7 月 28 日(⽕) / 岐⾩県議会議事堂

北陸信越地区: 7 月 31 日(金) / 富山県議会議事堂

近畿地区: 7 月 29 日(水) / 神戸市会議事堂

中国地区: 8 月 2 日(日) / 山口県政資料館(旧県会議事堂)

四国地区: 7 月 31 日(金) / 徳島県庁大講堂

九州地区: 7 月 29 日(水) / 熊本市議会議場

沖縄地区: 7 月 31 日(金) / 那覇市議会議事堂

■主催

公益社団法人日本⻘年会議所 2026 年度 主権者意識向上委員会

■後援

内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、こども家庭庁、人事院

■「全国高校生政策甲子園」ホームページ

https://seisakukoushien.jaycee.or.jp/(https://seisakukoushien.jaycee.or.jp/)