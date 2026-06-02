『さぁ、めんべいを楽しもう！』福岡土産の定番「めんべい」が発売25周年！アニバーサリープロジェクト始動

株式会社山口油屋福太郎

株式会社山口油屋福太郎（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：樋口元信、以下福太郎）の代表商品「めんべい」は、2026年に発売25周年を迎えます。これを記念し、「めんべい25周年プロジェクト」を始動いたします。

25周年のテーマは『めんべいを、楽しむ』。25年分の感謝を込めて、これまで支えてくださったファンの皆様とともに楽しめる、さまざまな特別企画を展開してまいります。



※25周年特設ページ：https://fukutaro.co.jp/menbei25th/

「めんべい」発売25周年

【プロジェクト第1弾】5年ぶりの新レギュラー！「めんべい あごだし」新発売

25周年プロジェクト第一弾として、８つ目となるレギュラー商品「めんべい あごだし」が新登場します。構想段階から約1年をかけて開発した本商品は、九州で親しまれる“あごだし”の上品な旨味と芳ばしさ、さらにめんべいならではの明太子の辛味を掛け合わせ、奥深い味わいに仕上げました。

口に入れた瞬間に広がる、凛とした焼きあごの芳ばしい風味と、だしの豊かな旨味。噛むほどに広がる味わいがあとを引く、25周年にふさわしい新たなレギュラー商品です。

「めんべい あごだし」3つのこだわり

「めんべい あごだし」

（1）国内外の様々な産地から厳選した「長崎県産 焼あご」

国内外から厳選した素材の中で、最も雑味がなく上品な「長崎県産焼あご」の粉末を使用。あごだし本来の美味しさを最大限に引き立たせるため、こんぶやいりこだしをブレンドし、主役の旨味をさらに際立たせました。

（2）独自の「練り込み技術」で、見た目も味わいも“あご尽くし”

独自の技術であご粉末を贅沢に練り込みました。めんべい本来の辛さと旨味は損なわず、噛むほどにあごだしの旨味が広がります。生地の表面には練り込まれたあご粉末が見え、見た目にもあごの素材感が伝わる一枚です。

（3）風味を守るため、焼成温度を徹底調整

最大の難関は「焼成温度の調整」でした。従来の温度ではあごの風味が飛んでしまうため、試行錯誤の末に「最適な焼き温度」を発見。徹底した温度調整により、焼あごの芳ばしさと旨味を閉じ込め、丁寧に仕上げた一枚です。

<商品詳細>

めんべい あごだし

内容量・価格：2枚×2袋 260円 ／ 2枚×8袋 860円

発売日：2026年6月12日（金）

販売先：福太郎直営店・販売店

福太郎公式オンラインストア、福岡県内のお土産店

「めんべい あごだし」 2枚×8袋

【特別企画】あなたの“推し”に投票！「めんべい総選挙」開催

発売以来愛されてきたレギュラー商品の中から、お気に入りの味を選ぶ「めんべい総選挙」を開催します。不動の人気を誇る「プレーン」は“殿堂入り”として投票対象外！個性豊かな味の中から次なる

No.1に輝くのはどの味でしょうか。

さらに、投票結果で内容が変わる「25周年記念セット」のプレゼントキャンペーンも実施予定。あなたの一票でラインアップが決まる、ワクワクの参加型企画をお楽しみください。

レギュラー商品を対象とした「めんべい総選挙」は8月スタート

【特設サイト】25年の歩みを振り返る「めんべいヒストリー」公開

25周年の特設サイトでは、「めんべいヒストリー」をはじめとした特別コンテンツを公開。誕生秘話や歴代パッケージの紹介、これまで登場したさまざまな味など、めんべい25年の歩みを振り返るコンテンツを展開します。

「あの味、懐かしい」「こんなパッケージあったんだ！」と思わず誰かと話したくなるような、皆さまのめんべいの思い出とともに楽しめるサイトを目指しています。

めんべいヒストリー

【体験型イベント】「見る、撮る、食べる、選ぶ！」記念イベントを各地で開催

25年間、お土産として多くの方々に寄り添ってきた「めんべい」。駅などの人が行き交う場所で開催される本イベントは、従来の販売催事の枠を超え、「めんべいとの出会いや思い出」「九州の旅の楽しさ」を体験していただく“旅の途中のブランド体験”をお届けします。

初めての方には福岡を知るきっかけに、ずっとファンでいてくださる方にはさらに愛着を深めていただける機会とし、お買い物だけに留まらない、“思い出として持ち帰りたくなる”特別な空間を展開します。

めんべい25周年記念イベント イメージ

<イベント内容予定>

・25周年限定商品の販売

・総選挙にエントリーしている

めんべいの試食・現地投票企画

・来場特典プレゼント など

皆さまに支えられ25年。 広がり続ける「めんべい」の輪とこれまでの歩み、これからの出会い。

2001年の発売以来、福岡土産「めんべい」は多くのお客様に支えられ、ともに歩みを進めてまいりました。

“明太子の美味しさを、もっと気軽に楽しんでほしい”という想いから開発され、パリッとした食感、当社こだわりの明太子と海鮮の旨味を掛け合わせた新感覚のおせんべいとして親しまれてきました。

また、各地の特産品とコラボした「ご当地めんべい」は、その土地ならではの素材や味わいを取り入れながら、いまなお多くのお客様との出会いを広げています。

25周年を迎える今年は、思い出を振り返るとともに、めんべいの新しい楽しさに出会える一年へ。

「これ美味しいよ。食べてみて！」

これからも、思わず誰かにすすめたくなる“パリッとした楽しさ”をお届けいたします。

「めんべい25周年プロジェクト」概要

めんべいレギュラー商品8種

開始日：2026年6月12日（金）より順次開催

内容：

・新レギュラー「めんべい あごだし」発売

・ファン参加型「めんべい総選挙」の実施

・25周年特設サイト（めんべいヒストリー等）公開

・各地での25周年記念リアルイベント開催

・その他、限定キャンペーン企画 ほか



めんべい総選挙、25周年記念イベント開催日程などの詳細は、

今後、特設サイトおよび各種SNSにて発表いたします。ぜひご期待ください。