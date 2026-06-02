楽天モバイルの5G対応ホームルーター「Rakuten Turbo」が「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査『ホームルーター』ランキング」で総合1位を受賞

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下 「楽天モバイル」）は、オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：佐藤 直也）による「2026 年 オリコン顧客満足度(R)調査」（以下「本調査」）の今回より新設されたカテゴリー「ホームルーター」ランキングにおいて、工事不要でコンセントにさすだけで自宅にWi-Fi(R)環境を構築できる5G対応ホームルーター「Rakuten Turbo」が総合1位を受賞したことをお知らせします（注1）。また、「インターネット回線 広域企業」ランキングでは、楽天モバイルが提供する光回線サービス「楽天ひかり」が初の総合1位を受賞しました（注2）。

「Rakuten Turbo」は、本調査より新設された「ホームルーター」ランキングにおいて、6つの評価項目別ランキングのうち、「加入・開通のしやすさ」「料金・キャンペーン」「コストパフォーマンス」「カスタマーサポート」の4項目で1位を獲得し、総合1位を受賞しました。また、「通信快適度」や「コスパ実感度」の項目でも高評価を獲得しています（注3、4）。

「楽天ひかり」は、「インターネット回線 広域企業」ランキングにおいて、6つの評価項目別ランキングのうち、「加入・開通手続き」「料金プラン」「コストパフォーマンス」「カスタマーサポート」「付帯サービス」の5項目で1位を獲得し、初となる総合1位を受賞しました。

■「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査『ホームルーター』総合ランキング」

■「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査『インターネット回線 広域企業』総合ランキング」

■「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査『ホームルーター』評価項目別ランキング」

■「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査『インターネット回線 広域企業』評価項目別ランキング」

楽天モバイルは、お客様の充実したデジタルライフをサポートするために、様々なサービスやキャンペーンを提供してまいりました。2025年3月より、ご自宅でも外出先でもおトクにインターネットをご利用いただくため、「楽天モバイル」と対象のインターネットサービスをセットでご利用いただくことで、「Rakuten最強プラン」が実質永年無料となる「最強おうちプログラム」の提供を開始し、多くのお客様にご利用いただいています（注5、6、7、8）。

さらに、導入をサポートする特典として、「Rakuten Turbo 5G製品代金実質0円キャンペーン」および「楽天ひかり 工事費実質無料キャンペーン」も実施しており、初期費用を抑えてご自宅の通信環境を整えることができます（注7、8）。

また、「Rakuten Turbo」または「楽天ひかり」をご契約で、対象の楽天グループサービスを組み合わせて使うと「楽天市場」でのお買い物がポイントアップするプログラム「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」により、「楽天市場」でのお買い物に対して＋2倍、さらに「楽天モバイル」のご契約で＋4倍の「楽天ポイント」を還元するため、両サービスをセットでご利用いただくことでポイント倍率は＋6倍となり、毎日の暮らしがよりおトクで便利になります。

楽天モバイルは今後も、お客様のニーズに応え、より多くのお客様に快適なサービスを提供できるよう、サービスの拡充に努めてまいります。

■「Rakuten Turbo」ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/internet/turbo/

■「楽天ひかり」ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/

■「最強おうちプログラム」ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/internet/turbo/campaign/home-internet/

《調査概要》2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ホームルーター

■調査主体： 株式会社oricon ME

■調査方法： インターネット調査

■調査期間： 2026年2月9日~2026年2月18日

■サンプル数： 2,185人

■規定人数： 100人以上

■調査企業（サービス）数： 25

■定義： 以下すべての条件を満たす企業

1)インターネット接続サービスのうち、モバイル回線を用いてインターネットに接続する据え置き型のホームルーターを提供する企業

a、bいずれかに該当する

a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している

b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

※ただし、SIMフリー端末は除く。地域別ランキングはこの限りではない。

■調査対象者

性別： 指定なし

年齢： 18～84

地域： 全国

条件： 以下すべての条件を満たす人

1）過去3年以内にホームルーターの新規契約（他社からの契約変更含む）を行った人

2）自宅でホームルーターを利用している人

3）3カ月以上継続して利用している人

4）企業選定に関与した人

5）料金を把握している人

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-home-router/

《調査概要》2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 インターネット回線 広域企業

■調査主体： 株式会社oricon ME

■調査方法： インターネット調査

■調査期間： 2026年1月22日～2026年2月9日、2025年1月30日～2025年2月10日、2024年1月24日～2024年2月19日

■サンプル数： 19,105人

■規定人数： 500人以上

■調査企業（サービス）数： 24

■定義： 以下すべての条件を満たすインターネット回線

1)光回線／CATV事業者が提供するインターネット接続サービスのうち、個人向けの光回線／CATV回線に対応している

2) a、bいずれかに該当する

a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している

b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

■調査対象者

性別： 指定なし

年齢： 18～84歳

地域： 全国

条件： 以下すべての条件を満たす人

1）過去5年以内に光回線／CATV回線サービスに新規加入（他社からの契約変更含む）を行った人

2）自宅で光回線／CATV回線でインターネットを利用している人

3）3カ月以上継続して利用している人

4）企業選定に関与した人

5）料金を把握している人

ただし、マンションで一括契約している人は除く

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank_internet/large-region/

（注1）「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査『ホームルーター』ランキング」

https://life.oricon.co.jp/rank-home-router/

（注2）「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査『インターネット回線 広域企業』ランキング」

https://life.oricon.co.jp/rank_internet/large-region/

（注3）「通信快適度」は、当調査における「インターネットをどの程度快適に利用できていると感じたか」について回答者からの評価を4段階にまとめ、その結果から算出した割合です。対象は、該当設問の調査回答者が100人以上の企業となります。

（注4）「コスパ実感度」は、当調査における「どの程度その企業のサービスを利用してコストパフォーマンスを実感したか」について回答者からの評価を4段階にまとめ、その結果から算出した割合です。対象は、該当設問の調査回答者が100人以上の企業となります。

（注5）「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強プラン（データタイプ）」および「Rakuten最強U-NEXT」のご契約者様が対象です。

（注6）すでに「楽天ひかり」をお申し込みされている方、および過去に「楽天コミュニケーションズ光」もしくは「楽天ひかり」を開通されたことのある方は、本プログラムの適用対象外です。

（注7）「実質価格」とは、本キャンペーンの適用条件達成により後日還元されるポイントを加味した価格であり、実際のお支払い金額とは異なります。

（注8）家族割引適用でデータ3GBまでご利用の場合。通話料等別。その他、製品代金や工事費に関する詳細や適用条件については、「楽天モバイル」公式サイトをご確認ください。

※U-NEXT、U-NEXTロゴは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。

※本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

以 上