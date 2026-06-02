7月30日(木)「光無線（ワイヤレス）給電技術の原理とレーザーを用いた長距離電力伝送の応用展開　～ドローン・ロボット・宇宙分野への研究開発事例～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「光無線(ワイヤレス)給電」と「技術・研究動向」について解説します。

レーザー光を用いた電力を遠隔伝送する「光無線給電」が注目されています！

本講座では、無線給電の原理・特長を解説し、今後の展望としてドローン、ロボット、宇宙システムへの研究開発動向を紹介します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：光無線（ワイヤレス）給電技術の原理とレーザーを用いた長距離電力伝送の応用展開 ～ドローン・ロボット・宇宙分野への研究開発事例～

開催日時：2026年07月30日(木) 10:30-16:30

参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f11d1d8-42f0-6272-a75e-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

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東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所 教授：宮本 智之 氏

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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【講演のポイント】

今後の光無線給電技術の発展に向けた基礎的知見として、光無線給電に関わるデバイスおよび光無線給電システムと多様な応用に関する研究動向や課題を概観するとともに、関連する最新動向について解説する。

【プログラム】

1. 無線通信と無線給電

1.1 通信は無線が標準に

1.1.1 無線通信の拡がり

1.1.2 無線通信の意義と問題点

1.2 給電の現状

1.2.1 残された有線給電

1.2.2 バッテリーは？

1.2.3 エネルギーハーベスティングは？

1.2.4 無線給電の期待

2. 無線給電技術

2.1 無線給電の種類と特徴

2.1.1 電磁誘導，磁界共鳴，電界方式

2.1.2 マイクロ波方式

2.2 無線給電方式の課題

2.2.1 電磁波の人体作用と機器干渉

3. 光無線給電の基本

3.1 光で給電

3.1.1 太陽光発電・室内照明発電

3.1.2 太陽光とレーザー光の違い

3.1.3 太陽光と単色光の太陽電池照射

3.2 光ビームを用いる光無線給電

3.2.1 光ビームで無線給電

3.2.2 光無線給電は新技術か？

3.2.3 光無線給電のこれまで

4. 光無線給電の原理と構成

4.1 光無線給電用太陽電池の特徴

4.1.1 太陽電池の動作の基本

4.1.2 太陽電池の効率

4.1.3 太陽電池の動向

4.2 光無線給電用光源の特徴

4.2.1 光源の出力と効率

4.2.2 レーザー光の長距離伝送

4.2.3 LED は光無線給電に使えるか？

4.3 光無線給電の効率

4.3.1 給電効率の考え方

4.3.2 効率の現状と今後

4.4 光無線給電システムの構成要素

4.4.1 均一照射

4.4.2 ビーム制御

4.4.3 対象検知，ほか

5. 光無線給電システム

5.1 光無線給電の研究開発事例

5.1.1 体内埋込機器

5.1.2 小型 IoT 端末

5.1.3 情報端末・室内機器

5.1.4 地上用移動体（EV、ロボット、AGV など）

5.1.5 空中用移動体（ドローンなど）

5.1.6 水中応用

5.1.7 宇宙応用

5.2 光無線給電の安全性

5.2.1 最大露光許容量とレーザクラス分け

5.2.2 安全性確保の方策

5.3 光ファイバを用いる光給電

5.3.1 光ファイバ給電の特徴

5.3.2 光ファイバ給電の事例

6. まとめ＆質疑応答

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

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本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上