釧路カントリークラブで女子プロ「第17回ニトリレディスゴルフトーナメント」ひがし北海道初開催決定。コース整備に向け、クラウドファンディング＆ふるさと納税GCFを5/15より募集開始

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ニトリレディス受入釧路カントリークラブ実行委員会（実行委員長：羽秔洋／所在地：北海道阿寒郡鶴居村下幌呂）は、2026年8月27日（木）～30日（日）に北海道・釧路カントリークラブ鶴居東コースで開催する「第17回ニトリレディスゴルフトーナメント」（主催：株式会社ニトリ、（一社）日本女子プロゴルフ協会＝JLPGA公認）の受入環境整備に向けた資金支援を、クラウドファンディング「CAMPFIRE」およびふるさと納税型クラウドファンディング「ふるさとチョイスGCF」にて2026年5月15日（金）から7月15日（水）まで募集します。

釧路カントリークラブでの女子プロトーナメント開催は今回が初。コース整備・クラブハウス改修を通じ、大会成功はもとより、地域の魅力発信と観光・地域経済の活性化に貢献してまいります。

背景──女子プロ大会「初開催」に向け、地域と共に受入環境を整える



釧路カントリークラブは1963年開場。日本最大の面積を誇り、多様な生態系を育んでいる釧路湿原。この雄大な自然を臨む事ができる鶴居東コースは、緑豊かな丘陵地に広がる地形を生かした戦略的なコースレイアウトが特徴です。今回の「第17回ニトリレディスゴルフトーナメント」は当クラブはもとより、ひがし北海道にとって初の女子プロトーナメント開催となります。

大会の成功と、選手・観客・関係者を迎えるための受入環境を地域とともに整えるため、コース整備やクラブハウス改修等に向けた資金募集を実施します。

募集する2つの仕組み

1. クラウドファンディング「CAMPFIRE」

- 一般のサポーターからの応援を募るスキーム- リターン内容はプロジェクトチームによって異なるサイトを見る :https://camp-fire.jp/CAMPFIRE公式サイトを開きます

2. ふるさと納税型クラウドファンディング「ふるさとチョイスGCF」

・ 寄附を通じて地域を応援することで、税制上の控除を受けられるスキーム

・ ふるさとチョイス公式サイトに控除上限額を算出できるシミュレータあり

資金の使途

サイトを見る :https://www.furusato-tax.jp/gcf/ふるさとチョイスGCF公式サイトを開きます

大会開催に向けたコース整備

クラブハウスの改修

その他、選手・観客の受入環境整備

大会プロモーション

クラウドファンディング募集概要



支援コースの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183744/table/1_1_37d95fad09ef15ad632e60ed468155ec.jpg?v=202606021051 ]

【CAMPFIRE】

今回しか入手できない本大会開催ならではの記念グッズに加え、ひがし北海道の味を感じられる商品が用意されています。

返礼品を見る :https://camp-fire.jp/projects/917672/backers/new返礼品選択画面を開きます

【ふるさとチョイスGCF】

鶴居村原産の食材を使った食べ物や、大自然の中に身を置ける特別なレジャーなど様々な返礼品があります。

返礼品を見る :https://www.furusato-tax.jp/gcf/5366#products_list返礼品選択画面を開きます

【目標金額に満たなかった場合】

CAMPFIREではAll-in方式を採用、ふるさとチョイスGCFではふるさと納税の手順が採用されているため、両サイト共に設定されている目標金額に満たない場合でもプロジェクトが実行されます。皆様の支援金は必ず本プロジェクトに活用させていただきます。

大会概要（予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183744/table/1_2_9a7ea42142bfe1da1a38c1e96993c507.jpg?v=202606021051 ]

釧路カントリークラブについて

1963年開場の歴史あるゴルフ場。今大会の舞台である「鶴居東コース」は、雄大な釧路湿原を望む緑豊かな丘陵地に広がる地形を生かした戦略的なコースレイアウトが特徴です。

【鶴居東コース詳細】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/183744/table/1_3_ee367ca09cee5c7fd414ebd4c455a7e5.jpg?v=202606021051 ]

【会場の環境について】

本コースが位置する鶴居地域は2025年8月の平均気温が東京都29.6℃であるのに対し、21.5℃と比較的涼しい気候になっています。そのため、大会期間中も選手や観客の皆様が快適に過ごせる環境になることが予想されます。

実行委員会概要

本件に関する問い合わせ先

- 団体名：ニトリレディス受入釧路カントリークラブ実行委員会- 代表者：実行委員長 羽秔 洋（うしゅう ひろし）- 所在地：〒085-1144 北海道阿寒郡鶴居村下幌呂 釧路カントリークラブ内

釧路カントリークラブ 鶴居コース

085-1144 北海道阿寒郡鶴居村下幌呂

TEL：0154-65-2331 FAX：0154-65-2078

釧路カントリークラブ公式サイト

関連URL

サイトを見る :https://www.kushiro-country-club.co.jp/釧路カントリークラブ公式サイトを開きます

【本プロジェクトページ】

- CAMPFIRE（下のボタンよりご確認いただけます）プロジェクトを見る :https://camp-fire.jp/projects/917672/view本プロジェクトページを開きます

- ふるさとチョイスGCF（下のボタンよりご確認いただけます）プロジェクトを見る :https://www.furusato-tax.jp/gcf/5366本プロジェクトページを開きます

引用

気象庁ホームページ

・鶴居村（https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_a1.php?prec_no=19&block_no=1186&year=2025&month=8&day=&view=a2(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_a1.php?prec_no=19&block_no=1186&year=2025&month=8&day=&view=a2)）

・東京都（https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2025&month=8&day=&view=a2(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2025&month=8&day=&view=a2)）