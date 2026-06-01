SIMPLISSEがブランド初の@cosme 7店舗 “ネクストトレンドゾーン” で、期間限定展開。新製品「シンプリス エレクトロライト」や限定セットが登場。

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MNC New York株式会社


インナーケア、スキンケアを展開し、ライフステージに応じて女性をサポートするウェルネスブランド「SIMPLISSE /シンプリス」（MNC New York株式会社 住所：東京都渋谷区神宮前 代表取締役 山本未奈子）は、2026年5月27日(水)より、7店舗の@cosmeのお店にある「ネクストトレンドゾーン」に、期間限定で登場いたします。



会場では、5月19日に新発売した、美容・インナーケア意識の高まりを背景に注目を集める“電解質補給”に着目した新製品「シンプリス エレクトロライト」をはじめ、つるんとツヤ肌な洗い上がりで人気の「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」など、ブランドを代表するインナーケア・スキンケアアイテムを展開。さらに、@cosme 限定で新製品を試せるトライアルセット、ミニサイズアイテムも初登場。



本品価格そのままでミニサイズがついてくる『@cosme 限定セット』も販売いたします。


また、開催を記念してInstagram投稿キャンペーンも実施。


指定投稿のシェアや店頭写真の投稿で、「シンプリス エレクトロライト」トライアルセットや


「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」ミニサイズをプレゼントいたします。


この機会にぜひ、お近くの@cosmeのお店にてSIMPLISSE/シンプリスの世界観をご体感ください。



【@cosme STORE ネクストトレンドゾーン限定】Instagram投稿キャンペーンを実施。



開催を記念して、Instagramで「シェアしてもらえる！お試しキャンペーン」がスタート。


指定した投稿をメンションしてシェアするだけで、参加者全員に「シンプリス エレクトロライト」3本トライアルセットを。さらに店頭写真をメンションしてストーリーズに投稿するだけで、参加者全員に「ウィズエス メルト＆グロウ クレンジング ジェル」ミニサイズをプレゼントいたします。


この機会にぜひお近くの@cosmeのお店へ足をお運びください。



【 キャンペーン概要 】


A：シェアしてもらえる


指定の投稿をInstagramのストーリーズでシェアすると、「シンプリス エレクトロライト」3本トライアルセットをプレゼント。




【参加方法】


１.指定の投稿をInstagramのストーリーズでシェア


・SIMPLISSE公式 @simplisse_official / with S公式 @withs_official をメンション


・#シンプリスからのプレゼント をタグ付け



２.シンプリス公式アカウントからDM受信/フォーム入力で参加完了




シンプリス エレクトロライト デイリー 電解質補給


シンプリス エレクトロライト アクティブ 電解質補給


“ただ水を飲む”だけではなく、“水分を活かす”という新発想のもと誕生した次世代電解質パウダー。


汗で失われるナトリウムやカリウム、マグネシウムなどのミネラルをバランスよく配合。人工甘味料・砂糖不使用のハイポトニック設計を採用し、美容・ウェルネス意識の高い女性に向けた新しい水分習慣を提案します。







B：店頭写真投稿でもらえる


@cosme ネクストトレンドゾーンのSIMPLISSE/シンプリス ブースの写真をInstagramのフィード


またはストーリーズで投稿すると、「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」ミニボトル をプレゼント。




【参加方法】


１.@cosme ネクストトレンドゾーンのSIMPLISSE/シンプリスブースの写真をInstagramのフィード


またはストーリーズで投稿


・SIMPLISSE公式 @simplisse_official / with S公式 @withs_official をメンション


・#アットコスメ_シンプリス をタグ付け



２.シンプリス公式アカウントからDM受信/フォーム入力で参加完了




ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル


蓄積したくすみや毛穴汚れをすっきりオフ、肌本来の美しさを引き出すクレンジングジェル。


TUYA トライアングル処方で、光をまとったようなつややかで澄んだ肌印象へ。


とろりと柔らかなテクスチャーと、摘みたてのケールのような、みずみずしいグリーンの香り。







【注意事項】


※特典は後日配送となります。


※写真撮影をする場合は、回りのお客様にご配慮の上、映り込みにご注意ください。


お顔が映らないよう、手元や商品のカットがおすすめです。


※ご不明点等は、店舗ではなくシンプリス公式までお問い合わせください。



【キャンペーン実施期間】


2026年5月27日(水)～7月20日(火)　※なくなり次第終了



イベント概要



＜展開店舗＞


・@cosme TOKYO


・@cosme OSAKA


・@cosme NAGOYA


・@cosme STORE 札幌ステラプレイス店


・@cosme STORE 金沢フォーラス店


・@cosme STORE mozo ワンダーシティ店


・@cosme STORE アミュエスト　博多店



＜展開期間＞


・2026年5月27日(水)～7月28日(火)


※展開内容や期間は店舗により異なる場合があります。


※札幌ステラプレイス店、金沢フォーラス店、mozo ワンダーシティ店、アミュエスト　博多店については5月26日～6月6日に展開。7月25日～8月6日に順次終了予定。



＜取扱商品＞


・シンプリス エレクトロライト


・ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル


・シンプリス パーフェクトダイエット プレミアム


・シンプリス パーフェクト リポカット プレミアム


・シンプリス ウルトラV プロ


・シンプリス ザ バランス ネンマク ケア プラス＋



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MNC New York株式会社
MNC New York株式会社

本社：東京都渋谷区神宮前5丁目1番7号
代表取締役CEO：山本未奈子
取締役COO：高橋くみ
公式ホームページ ：https://www.simplisse.jp/
電話：03-3473-3939