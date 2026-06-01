SIMPLISSEがブランド初の@cosme 7店舗 “ネクストトレンドゾーン” で、期間限定展開。新製品「シンプリス エレクトロライト」や限定セットが登場。

MNC New York株式会社

インナーケア、スキンケアを展開し、ライフステージに応じて女性をサポートするウェルネスブランド「SIMPLISSE /シンプリス」（MNC New York株式会社 住所：東京都渋谷区神宮前 代表取締役 山本未奈子）は、2026年5月27日(水)より、7店舗の@cosmeのお店にある「ネクストトレンドゾーン」に、期間限定で登場いたします。

会場では、5月19日に新発売した、美容・インナーケア意識の高まりを背景に注目を集める“電解質補給”に着目した新製品「シンプリス エレクトロライト」をはじめ、つるんとツヤ肌な洗い上がりで人気の「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」など、ブランドを代表するインナーケア・スキンケアアイテムを展開。さらに、@cosme 限定で新製品を試せるトライアルセット、ミニサイズアイテムも初登場。

本品価格そのままでミニサイズがついてくる『@cosme 限定セット』も販売いたします。

また、開催を記念してInstagram投稿キャンペーンも実施。

指定投稿のシェアや店頭写真の投稿で、「シンプリス エレクトロライト」トライアルセットや

「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」ミニサイズをプレゼントいたします。

この機会にぜひ、お近くの@cosmeのお店にてSIMPLISSE/シンプリスの世界観をご体感ください。

【@cosme STORE ネクストトレンドゾーン限定】Instagram投稿キャンペーンを実施。

開催を記念して、Instagramで「シェアしてもらえる！お試しキャンペーン」がスタート。

指定した投稿をメンションしてシェアするだけで、参加者全員に「シンプリス エレクトロライト」3本トライアルセットを。さらに店頭写真をメンションしてストーリーズに投稿するだけで、参加者全員に「ウィズエス メルト＆グロウ クレンジング ジェル」ミニサイズをプレゼントいたします。

この機会にぜひお近くの@cosmeのお店へ足をお運びください。

【 キャンペーン概要 】

A：シェアしてもらえる

指定の投稿をInstagramのストーリーズでシェアすると、「シンプリス エレクトロライト」3本トライアルセットをプレゼント。

【参加方法】

１.指定の投稿をInstagramのストーリーズでシェア

・SIMPLISSE公式 @simplisse_official / with S公式 @withs_official をメンション

・#シンプリスからのプレゼント をタグ付け

２.シンプリス公式アカウントからDM受信/フォーム入力で参加完了

シンプリス エレクトロライト デイリー 電解質補給

シンプリス エレクトロライト アクティブ 電解質補給

“ただ水を飲む”だけではなく、“水分を活かす”という新発想のもと誕生した次世代電解質パウダー。

汗で失われるナトリウムやカリウム、マグネシウムなどのミネラルをバランスよく配合。人工甘味料・砂糖不使用のハイポトニック設計を採用し、美容・ウェルネス意識の高い女性に向けた新しい水分習慣を提案します。

B：店頭写真投稿でもらえる

@cosme ネクストトレンドゾーンのSIMPLISSE/シンプリス ブースの写真をInstagramのフィード

またはストーリーズで投稿すると、「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」ミニボトル をプレゼント。

【参加方法】

１.@cosme ネクストトレンドゾーンのSIMPLISSE/シンプリスブースの写真をInstagramのフィード

またはストーリーズで投稿

・SIMPLISSE公式 @simplisse_official / with S公式 @withs_official をメンション

・#アットコスメ_シンプリス をタグ付け

２.シンプリス公式アカウントからDM受信/フォーム入力で参加完了

ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル

蓄積したくすみや毛穴汚れをすっきりオフ、肌本来の美しさを引き出すクレンジングジェル。

TUYA トライアングル処方で、光をまとったようなつややかで澄んだ肌印象へ。

とろりと柔らかなテクスチャーと、摘みたてのケールのような、みずみずしいグリーンの香り。

【注意事項】

※特典は後日配送となります。

※写真撮影をする場合は、回りのお客様にご配慮の上、映り込みにご注意ください。

お顔が映らないよう、手元や商品のカットがおすすめです。

※ご不明点等は、店舗ではなくシンプリス公式までお問い合わせください。

【キャンペーン実施期間】

2026年5月27日(水)～7月20日(火) ※なくなり次第終了

イベント概要

＜展開店舗＞

・@cosme TOKYO

・@cosme OSAKA

・@cosme NAGOYA

・@cosme STORE 札幌ステラプレイス店

・@cosme STORE 金沢フォーラス店

・@cosme STORE mozo ワンダーシティ店

・@cosme STORE アミュエスト 博多店

＜展開期間＞

・2026年5月27日(水)～7月28日(火)

※展開内容や期間は店舗により異なる場合があります。

※札幌ステラプレイス店、金沢フォーラス店、mozo ワンダーシティ店、アミュエスト 博多店については5月26日～6月6日に展開。7月25日～8月6日に順次終了予定。

＜取扱商品＞

・シンプリス エレクトロライト

・ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル

・シンプリス パーフェクトダイエット プレミアム

・シンプリス パーフェクト リポカット プレミアム

・シンプリス ウルトラV プロ

・シンプリス ザ バランス ネンマク ケア プラス＋

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MNC New York株式会社

本社：東京都渋谷区神宮前5丁目1番7号

代表取締役CEO：山本未奈子

取締役COO：高橋くみ

公式ホームページ ：https://www.simplisse.jp/

電話：03-3473-3939