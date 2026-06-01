SIMPLISSEがブランド初の@cosme 7店舗 “ネクストトレンドゾーン” で、期間限定展開。新製品「シンプリス エレクトロライト」や限定セットが登場。
インナーケア、スキンケアを展開し、ライフステージに応じて女性をサポートするウェルネスブランド「SIMPLISSE /シンプリス」（MNC New York株式会社 住所：東京都渋谷区神宮前 代表取締役 山本未奈子）は、2026年5月27日(水)より、7店舗の@cosmeのお店にある「ネクストトレンドゾーン」に、期間限定で登場いたします。
会場では、5月19日に新発売した、美容・インナーケア意識の高まりを背景に注目を集める“電解質補給”に着目した新製品「シンプリス エレクトロライト」をはじめ、つるんとツヤ肌な洗い上がりで人気の「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」など、ブランドを代表するインナーケア・スキンケアアイテムを展開。さらに、@cosme 限定で新製品を試せるトライアルセット、ミニサイズアイテムも初登場。
本品価格そのままでミニサイズがついてくる『@cosme 限定セット』も販売いたします。
また、開催を記念してInstagram投稿キャンペーンも実施。
指定投稿のシェアや店頭写真の投稿で、「シンプリス エレクトロライト」トライアルセットや
「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」ミニサイズをプレゼントいたします。
この機会にぜひ、お近くの@cosmeのお店にてSIMPLISSE/シンプリスの世界観をご体感ください。
【@cosme STORE ネクストトレンドゾーン限定】Instagram投稿キャンペーンを実施。
開催を記念して、Instagramで「シェアしてもらえる！お試しキャンペーン」がスタート。
指定した投稿をメンションしてシェアするだけで、参加者全員に「シンプリス エレクトロライト」3本トライアルセットを。さらに店頭写真をメンションしてストーリーズに投稿するだけで、参加者全員に「ウィズエス メルト＆グロウ クレンジング ジェル」ミニサイズをプレゼントいたします。
この機会にぜひお近くの@cosmeのお店へ足をお運びください。
【 キャンペーン概要 】
A：シェアしてもらえる
指定の投稿をInstagramのストーリーズでシェアすると、「シンプリス エレクトロライト」3本トライアルセットをプレゼント。
【参加方法】
１.指定の投稿をInstagramのストーリーズでシェア
・SIMPLISSE公式 @simplisse_official / with S公式 @withs_official をメンション
・#シンプリスからのプレゼント をタグ付け
２.シンプリス公式アカウントからDM受信/フォーム入力で参加完了
シンプリス エレクトロライト デイリー 電解質補給
シンプリス エレクトロライト アクティブ 電解質補給
“ただ水を飲む”だけではなく、“水分を活かす”という新発想のもと誕生した次世代電解質パウダー。
汗で失われるナトリウムやカリウム、マグネシウムなどのミネラルをバランスよく配合。人工甘味料・砂糖不使用のハイポトニック設計を採用し、美容・ウェルネス意識の高い女性に向けた新しい水分習慣を提案します。
B：店頭写真投稿でもらえる
@cosme ネクストトレンドゾーンのSIMPLISSE/シンプリス ブースの写真をInstagramのフィード
またはストーリーズで投稿すると、「ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル」ミニボトル をプレゼント。
【参加方法】
１.@cosme ネクストトレンドゾーンのSIMPLISSE/シンプリスブースの写真をInstagramのフィード
またはストーリーズで投稿
・SIMPLISSE公式 @simplisse_official / with S公式 @withs_official をメンション
・#アットコスメ_シンプリス をタグ付け
２.シンプリス公式アカウントからDM受信/フォーム入力で参加完了
ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル
蓄積したくすみや毛穴汚れをすっきりオフ、肌本来の美しさを引き出すクレンジングジェル。
TUYA トライアングル処方で、光をまとったようなつややかで澄んだ肌印象へ。
とろりと柔らかなテクスチャーと、摘みたてのケールのような、みずみずしいグリーンの香り。
【注意事項】
※特典は後日配送となります。
※写真撮影をする場合は、回りのお客様にご配慮の上、映り込みにご注意ください。
お顔が映らないよう、手元や商品のカットがおすすめです。
※ご不明点等は、店舗ではなくシンプリス公式までお問い合わせください。
【キャンペーン実施期間】
2026年5月27日(水)～7月20日(火) ※なくなり次第終了
イベント概要
＜展開店舗＞
・@cosme TOKYO
・@cosme OSAKA
・@cosme NAGOYA
・@cosme STORE 札幌ステラプレイス店
・@cosme STORE 金沢フォーラス店
・@cosme STORE mozo ワンダーシティ店
・@cosme STORE アミュエスト 博多店
＜展開期間＞
・2026年5月27日(水)～7月28日(火)
※展開内容や期間は店舗により異なる場合があります。
※札幌ステラプレイス店、金沢フォーラス店、mozo ワンダーシティ店、アミュエスト 博多店については5月26日～6月6日に展開。7月25日～8月6日に順次終了予定。
＜取扱商品＞
・シンプリス エレクトロライト
・ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル
・シンプリス パーフェクトダイエット プレミアム
・シンプリス パーフェクト リポカット プレミアム
・シンプリス ウルトラV プロ
・シンプリス ザ バランス ネンマク ケア プラス＋
================
MNC New York株式会社
本社：東京都渋谷区神宮前5丁目1番7号
代表取締役CEO：山本未奈子
取締役COO：高橋くみ
公式ホームページ ：https://www.simplisse.jp/
電話：03-3473-3939