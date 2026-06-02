【開催レポート】Humanoid Hack Tokyo : 事前登録100名超、Unitree G1 を使った国際ヒューマノイド/フィジカルAIハッカソン完走

合同会社ヤマリキエッジ

シミュレーションではなく、本物のロボットと2日間向き合う場があった。

世界最大級のヒューマノイドカンファレンス「Humanoids Summit Tokyo 2026」が閉幕したその翌日、東京・GMO AI＆ロボティクス商事の「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」に、国内外の開発者・ビジネスマン・研究者が集まった。

Orboh主催、GMO AI＆ロボティクス商事株式会社（GMO AIR）・RobotMateHub（運営：合同会社ヤマリキエッジ）・Strike Robot・Manmaru AI・goi robotics・iginite0・Solo tech 各社のスポンサー・運営協力のもと、2026年5月30日（土）～31日（日）の2日間、ヒューマノイドロボットを使ったフィジカルAIハッカソン「Humanoid Hack Tokyo」が開催されました。事前登録者数は100名を超える大きな期待と共に開催されました。事前登録の約3割を海外エンジニアが占め、Humanoids Summitで世界各地から東京に集まった開発者たちがそのまま実機開発の現場に流れ込む、国際色豊かな2日間となりました。

■ イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170120/table/14_1_315f6427b8824ceba9a2cd64f7981563.jpg?v=202606020151 ]参加メンバーと審査員一同

■ 2日間の流れ

▶ Day 1（5月30日・土曜）

キックオフ・チームビルディング・Unitree G1のAPI・SDKおよびテーマ説明。初日から実機を使った環境構築セッションを実施し、参加者はチームごとに開発方針を固めました。

▶ Day 2（5月31日・日曜）

開発スプリント・最終発表・審査・表彰式・懇親会。全チームが最終発表に臨みました。

■ 使用ロボット（GMO AI＆ロボティクス商事株式会社（GMO AIR）より）

■ 受賞チームと結果

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170120/table/14_2_0b5e4a5af12509494f036ecf3adcd5df.jpg?v=202606020151 ]

最優秀賞（1位）

BLACK AI

ヒューマノイドロボットで餅つきを実演。伝統技能の動作をロボットに習得させ、日本の文化・技能継承という観点から高い評価を受けた。完成度・独自性ともに全チーム中最高評価。

G1による餅つきデモシーン

準優秀賞（2位）

GOI（goi robotics）

Unitree G1 に寿司職人の動作を学習させデモを実施。VLAを活用して日本食の技法を実機に習得させるアプローチで、日本文化とヒューマノイドの融合という視点で注目を集めた。

デモでは豆腐をカット！

3位・4位 同列

AG1

物体の仕分けタスクに挑戦。GUI付きの制御システムを実装し、現実的な産業課題への対応可能性を示した完成度の高いデモだった。

箱の形状によって左右に仕分け

阿吽

テレオペレーションによるデータ収集から機械学習・実機動作までの一貫したパイプラインを構築。技術難易度の高さが審査員から評価された。

■ 審査員

箱をカゴに入れるデモを披露

Yuji Fujima

GMO AI＆ロボティクス商事株式会社（GMO AIR）

本ハッカソンでは会場・機材提供側の立場で審査員を担当。

https://ai-robotics.gmo/

Enze Li

Unitree Robotics ロボティクスエンジニア

浙江工業大学ロボット工学科卒。卒業論文でUnitree Go2への強化学習実装（MIT "Walk These Ways" 再現）に取り組み、2024年よりUnitree Roboticsに入社。世界のラボ・スタートアップへのロボット展開と現地トレーニングを担当。

https://www.unitree.com/

伊丹 琢（いたみ たく）

明治大学理工学部 電気電子生命学科 専任講師

スマートメカトロニクス研究室主宰。専門は歩行支援デバイス・モビリティ・メカトロニクス・人間工学。産学官・医工連携の実践的研究に取り組む。

https://www.itami-robot-research.net/

Phillip Cherner（フィリップ・チャーナー）

Co-Founder & CTO, Institute for Humane Robotics (IHR)

MIT Media Lab修士（Dava Newman研究室）。Microsoft Responsible AIチーム出身。ソーシャルロボットのガバナンスフレームワーク・評価手法を研究。AGU・SIGGRAPH・ダボス会議登壇。

https://www.humanerobot.org/

山本 力弥（やまもと りきや）

合同会社ヤマリキエッジ代表 / RobotMateHub運営 / BAAO代表理事

ロボット業界12年。Pepperの商業展開を牽引。「新ロボット3原則」共同策定者。経産省AIガバナンスガイドライン策定に貢献。

https://robotmate-hub.com/

■ 主催: Orboh CEO 宮嶋 壯太 コメント

正直、2日間でここまで動くとは思っていませんでした。実質16時間という限られた時間のなかで、全チームがヒューマノイドを実際に動かし切り、それぞれの世界観をデモとして形にしてくれました。世界中から集まった開発者たちと、この景色をまた必ず作りたいと思います。

■ 運営支援: RobotMateHub / 山本力弥 コメント】

実機の Unitree G1 と2日間向き合える環境を、Orboh と GMO AIR が短期間で実現。完成度の高い技術に感動しました。国内外を問わず、フィジカルAIやロボティクスに本気で向き合う人たちのコミュニティを、これからも作っていきます。

関係各社紹介

■主催

Orboh

ロボットのスキルシェア・情報共有プラットフォームを開発するスタートアップ。

https://orboh.io/

■協力会社【会場提供・実機提供】

GMO AI＆ロボティクス商事株式会社（GMO AIR）

GMOインターネットグループのAI・ロボティクス商社。国内外の先端ヒューマノイドロボットの取扱・販売・二次開発を手がける。本ハッカソンでは実機（Unitree G1）の提供および会場（「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」）を担当。

https://ai-robotics.gmo/

■協力会社【運営協力・スポンサー】

Strike Robot（Co-host）

ヒューマノイド向けのハードウェア非依存のエージェント型推論と、訓練用GenAI駆動シミュレーションを構築するスタートアップ。本ハッカソンではCo-hostとして、SNSを中心としたマーケティングを担当。

https://strikerobot.ai/

RobotMateHub（運営：合同会社ヤマリキエッジ）

ロボット業界に特化した人材育成・マッチングプラットフォーム。学習コンテンツ・R検定・人材マッチング・ハッカソン運営/運営支援など8事業を展開。2026年3月に国内初のヒューマノイドハッカソンを主催。運営アドバイス、プロモーション、Discord PF提供。

https://robotmate-hub.com/

Manmaru AI

製造業の自動化に取り組むPhysical AIスタートアップ。本ハッカソンではスポンサー集めと当日運営を担当。

https://www.manmaruai.co.jp/ja

goi robotics

アメリカ・シリコンバレー拠点のヒューマノイド企業。本ハッカソンに資金提供。

iginite0

フィジカルAI向けの対話型3D設計ツールを開発するスタートアップ。本ハッカソンに資金提供。

Solo tech

Physical AIチューニングプラットフォーム、VLM・VLAモデル、ファインチューニングのワークフローを提供する企業。本ハッカソンに資金提供。

https://getsolo.tech/