複合機（コピー機）相談の29.3%が「希望メーカーあり」｜OFFICE110が実態調査を公開

株式会社ベルテクノス

株式会社ベルテクノスが運営するOFFICE110は、2022年12月7日から2026年2月28日までに寄せられた複合機（コピー機）関連の問い合わせログ851件を分析し、メーカー指定に関する相談傾向を調査しました。

その結果、メーカー指定に関する相談は249件、構成比は29.3%で、複合機選びでは本体価格だけでなく、使い慣れたメーカーへの安心感や印刷品質、保守対応、カウンター料金なども判断材料になっていることが分かりました。

なお、本調査は、中小企業担当者が複合機導入時に判断しづらいメーカー選定の背景を整理し、価格だけに偏らない比較や導入後の認識差を防ぐことを目的としています。

■ 調査実施の背景

複合機（コピー機）の導入では、価格やリース条件だけでなく、メーカー選びも重要な判断材料になります。実際の問い合わせ記録でも、「今使っているメーカーと同じものを探したい」「希望メーカーで見積もりたい」「特定メーカーの中古複合機があるか確認したい」といった相談が寄せられていました。

背景には、使い慣れた操作画面への安心感、過去に利用したメーカーへの信頼、印刷品質や保守対応への期待があります。一方で、同じメーカーでも機種や導入方法によって、必要機能、カウンター料金、保守条件は変わる場合があります。

こうした実態を把握するため、OFFICE110では2022年12月7日～2026年2月28日に寄せられた問い合わせログをもとに、複合機導入時の「メーカー指定」に関する相談傾向を調査しました。

■ 調査結果1

分析の結果、複合機（コピー機）のメーカー指定に関する相談は249件確認され、問い合わせログ851件のうち29.3%を占めていました。

この結果から、複合機導入時には「安い機種を探す」だけでなく、「どのメーカーを選ぶか」も一定数の企業にとって重要な判断材料になっていることが分かります。メーカー指定には、使い慣れ、過去の利用経験、印刷品質、保守対応への安心感など、導入後の運用を見据えた判断が含まれていると考えられます。

■ 調査結果2

メーカー指定に関する相談では、希望メーカーの価格確認だけでなく、保守契約やカウンター料金、中古・新品の選択、印刷品質に関する確認も多く見られました。

具体的には、保守契約やカウンター料金の確認が174件、希望メーカーでの見積もり・価格確認が166件、希望メーカーの中古複合機の検討が151件等が確認されています。

この結果から、メーカー指定の相談は単なるブランド選好ではなく、導入後の費用や使い勝手まで含めた実務的な確認であることが分かります。

■ 調査結果から見える示唆

今回の調査では、複合機のメーカー指定が、導入判断における重要な確認事項であることが分かりました。

企業がメーカーを指定する背景には、操作に慣れている、過去の保守対応に安心感がある、印刷品質に期待している、社内で使い方を共有しやすいといった、価格だけでは測れない理由があります。

一方で、メーカー名だけで機種を決めると、必要機能、印刷枚数、保守契約、カウンター料金、予算と合わない可能性もあります。そのため、複合機導入時には、メーカー名だけでなく、印刷量、必要機能、保守範囲、カウンター料金、導入後の運用条件まで含めて比較することが重要です。

■ 監修者コメント

株式会社ベルテクノス 営業部長 千々波 一博

メーカー指定は、現場の使い慣れや過去の利用経験を反映した有効な選び方です。一方で、メーカー名だけで決めるのではなく、機種ごとの機能、保守条件、カウンター料金、総額まで確認する必要があります。

今回の調査データを公開した背景には、複合機選びを価格の安さだけで判断するのではなく、導入後に使い続けられる条件まで含めて比較する重要性を伝える目的があります。メーカーごとの違いに加え、保守範囲や運用コストを分かりやすく提示することが、より透明性の高い見積もりにつながると考えています。

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

https://office110.jp/copy/knowledge/point/copier-manufacturer-selection/

■ 会社概要・問い合わせ先

会社名: 株式会社ベルテクノス

サービス名: OFFICE110（オフィス110）

代表者: 代表取締役 中嶋 大介

所在地: 福岡県福岡市中央区薬院3-11-3 TSビル6F

事業内容: OA機器販売、施工、保守、メディア運営

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

OFFICE110（オフィス110）

URL：https://office110.jp/

電話番号：0120-595-110

お問い合わせフォーム：https://office110.jp/contact/

株式会社ベルテクノス

URL：https://www.bell-group.co.jp/

電話番号：092-791-4163

お問い合わせフォーム：https://www.bell-group.co.jp/contact/

【調査概要】

・調査機関（調査主体）：株式会社ベルテクノス（OFFICE110）

・調査対象：OFFICE110に寄せられた、複合機の導入・買い替え・見積もり・保守・カウンター料金に関する新規問い合わせログ

・有効回答数（サンプル数）：851件

・調査期間：2022年12月7日～2026年2月28日

・調査方法：社内に蓄積された新規問い合わせログおよび長期相談記録を対象に、問い合わせ内容・テーマタグ・相談傾向を突合し、AIテキストマイニングおよびキーワード抽出で分析

・算出方法：1問い合わせを1件として集計し、「メーカー指定」および主要メーカー名、見積もり、価格、保守対応、カウンター料金、中古複合機、新品複合機、印刷品質など、複合機のメーカー選定に関連する相談を直接一致・準一致・文脈一致で抽出。