「情報セキュリティマネジメントフォーラム2026夏」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年6月17日（水）にオンラインで開催される、株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局主催のセミナーイベント「情報セキュリティマネジメントフォーラム2026夏」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社では「巧妙化するランサムウェアに“万能薬”は存在しない」と題した講演を実施。ランサムウェアへの実効的なアプローチとして、技術と人の両面から対策を強化し、安全を確保するためのポイントについて解説します。

ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「情報セキュリティマネジメントフォーラム2026夏」Webサイト

https://r-management.jp/security/forum20260617/

■講演内容

巧妙化するランサムウェアに“万能薬”は存在しない

巧妙化するランサムウェア攻撃は、100%の防御が難しいのが実情です。セキュリティ強化はもちろん、万が一の被害を最小限に抑える準備も求められます。本セミナーでは、脅威に対応する「技術」と、従業員のルール遵守を徹底させる「人」の行動面、この両輪で対策を強化していくための対策例をご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1290_1_146d5ced9552516300fb248b747bff77.jpg?v=202606020151 ]

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「情報セキュリティマネジメントフォーラム2026夏」お申し込みページ

https://r-management.jp/security/forum20260617/contact/index.html

■クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。また、AIを活用した機能の開発も積極的に進め、進化を続けています。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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