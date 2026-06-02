「TECH+ データ×AIアクセラレーションDays 2026 Jun.」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年 6月15日（月）～2026年6月17日（水）にオンラインで開催される、株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局主催の「TECH+ データ×AIアクセラレーションDays 2026 Jun.」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社は「少人数からすぐ始められる効果的な営業DXとは？」と「受注は“今”じゃなく“数年後”かもしれない 見込顧客の購買意欲を引き出す情報発信のカギ」と題したセミナーを実施。ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「TECH+ データ×ITアクセラレーションDays 2026 Jun.」Webサイト

https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2026/enterprise/dataaiacceleration_202606/

■セミナー内容

少人数からすぐ始められる効果的な営業DXとは？

社員採用が難しい昨今、少人数での生産性向上を実現するためには、デジタル技術を活用して組織内で営業活動の情報を共有することが効果的です。 しかし、ITに詳しい社員がいない、自社に適した営業支援ツールを導入するためには高額なカスタマイズ費用がかかる、導入しても使いこなせていない、などというお悩みもよく耳にします。そこで、本セミナーでは、営業DXを実現するために社内に眠っている名刺をデジタル化することで、休眠顧客を活性化させ商談に結びつけるだけでなく、既存顧客をロイヤルカスタマーへと成長させ、さらなる売上向上を支援する方法をご紹介します。

日時：2026年6月15日（月）13:40～14:10

受講料：無料

受注は“今”じゃなく“数年後”かもしれない 見込顧客の購買意欲を引き出す情報発信のカギ

「商談したものの、受注に至らなかった……」「問い合わせを受けたが、具体的な案件はなかった……」など、案件化しなかった見込み顧客の情報は、どのように管理していますか？ 長期的に見て受注の可能性があるなら、営業担当者が見込み顧客を育成していくのが理想的ですが、それには労力や時間だけでなく、経験やスキルも必要になります。そこでＳｋｙ株式会社が提案するのは、受注までの業務を細分化し、営業活動をチーム化すること。本セミナーでは、チーム営業の肝となる情報発信の手法について、「SKYPCE」活用のポイントを交えながらご紹介します。

日時：2026年6月16日（火）11:30～12:00

受講料：無料

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「TECH+ データ×ITアクセラレーションDays 2026 Jun.」Webサイト

https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2026/enterprise/dataaiacceleration_202606/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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