AIが編集・デザイン制作を自動化する「AIDesign(R)」「AIDesigner(R)」を刷新

株式会社プロフィールド

2026年6月2日

株式会社プロフィールド

株式会社プロフィールド（本社：大阪、代表取締役：植野 博）は、2016年にリリースしたAIレイアウト・組版技術をさらに発展させ、特許技術を活用した出版・商業印刷・販促制作業務向けの新ソリューション「AIDesign（エーアイデザイン）」および「AIDesigner（エーアイデザイナー）」の提供を開始いたします。

本ソリューションは、紙媒体・デジタル媒体を問わず、制作データやオペレーターの操作情報をAIが学習することで、レイアウト生成・編集・組版・制作支援を自動化・高度化する次世代型の制作プラットフォームです。

カタログ、EC向け販促媒体をはじめ、販促チラシ、新聞、書籍、自治体広報など幅広い制作分野に対応し、制作効率の向上と品質の均一化を実現します。さらには制作現場におけるノウハウ継承を支援します。

■ AIDesign(R)

■ 製品概要出版データをAIが学習するレイアウト生成エンジン

「AIDesign」は、既存の出版データや紙面データをAIが学習し、レイアウト傾向、文字組みルール、配色、画像配置などを解析することで、自動レイアウト生成を実現するAIエンジンです。

媒体ごとのデザインルールや制作傾向を学習することで、従来はデザイナーや制作オペレーターの経験に依存していた制作工程を効率化し、短時間で高品質なレイアウト提案を可能にします。

■ 主な特長

・過去の制作データをもとに、レイアウト傾向をAIが学習

・画像配置、文字量、紙面構成を自動解析

・ブランドや媒体特性に応じたデザインルールを継承

・制作時間の短縮と品質の均一化を両立

・カタログ、新聞、書籍、販促チラシなど多様な媒体制作に対応

■ AIDesigner(R)

オペレーター操作をAIが学習する自動編集支援システム

「AIDesigner」は、制作現場における編集・レイアウト調整・修正作業などのオペレーター操作をAIが学習し、自動化・半自動化を実現する制作支援システムです。

ユーザーの操作履歴や修正傾向を分析することで、レイアウト調整や編集指示を支援し、熟練オペレーターのノウハウを再現します。

また、既存の制作システムやワークフローとの連携にも対応しており、現在利用中の環境を活かしながら段階的なAI導入を可能にします。

■ 主な特長

・オペレーターの操作履歴をAIが学習

・編集・レイアウト調整・修正作業を自動支援

・熟練者ノウハウの継承と属人化の解消

・既存システムや制作フローとの連携に対応

・制作工程全体の効率化と省力化を実現

■ 主な導入分野

・商業印刷会社

・カタログ制作会社

・販促チラシ制作会社

・新聞社

・出版社

・自治体広報制作

・EC・流通向け販促媒体制作

■ 技術的特長

本ソリューションは、長年培ってきた自動レイアウト技術とAI解析技術を融合した次世代制作基盤です。単に制作データを学習するだけではなく、実際の制作オペレーションや編集操作そのものを学習対象としている点が大きな特長です。これにより、一般的なテンプレート生成や画像生成AIとは異なり、実運用に即した制作支援、自動レイアウト、業務最適化を実現します。

また、関連技術には特許技術も含まれており、制作業務に特化した独自のAI活用基盤として展開してまいります。

■ 今後の展開

株式会社プロフィールドは、今後もAI技術と出版・印刷技術を融合し、紙媒体とデジタル媒体を横断する次世代制作基盤の構築を推進してまいります。

将来的には、制作支援にとどまらず、自動レイアウト、編集支援、販促最適化、コンテンツ生成支援など幅広い領域への展開を予定しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社プロフィールド

事業内容：AIソリューション開発、BtoB EC開発、商品管理システム開発、出版・印刷・組版システム開発

URL：https://www.profield.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社プロフィールド

E-mail：pre_26_yd@profield.jp