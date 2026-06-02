【2026年6月・産業用PC向け】XP以前の旧OSに対応！「HDD/SSDクローン作成サービス」を強化

株式会社リプラスクローン作成サービス

株式会社リプラスは、製造業や各種インフラ向けに、サポートが終了した古いOS（Windows XP、2000、MS-DOSなど）を搭載した「産業用PC（ファクトリーコンピュータ）」のHDD/SSDクローン（複製）作成によるサービスの全国展開、システムを強化いたします。

※2026年6月より、Windows XP以前の古いOSにも対応可能となりました

【リプラス News 2026 vol.3】

■ 背景：製造業が抱える「古い産業用PC」の時限爆弾

現在の日本の製造現場では、数千万～数億円かけて導入した優秀な工作機械や検査装置が多数稼働しています。しかし、それらを制御している「産業用PC」は、すでにメーカーサポートやOSのアップデートが終了しているケースが少なくありません。

「システムを最新にすると、機械そのものを買い替えなければならない」という理由から、だましだまし使い続けている工場が多いのが実情です。もし、この古い産業用PCのハードディスクが突然クラッシュした場合、生産ラインが完全にストップし、多大な損害が発生する「時限爆弾」のようなリスクを抱えています。

■ サービスの特徴：万一の故障に備える「安全なHDD/SSDクローン作成」

長年、特急データ復旧サービス等で培ってきた高度なストレージ解析技術とノウハウを活かし、稼働中の古い産業用PCのシステムを丸ごと別の正常なメディア（HDDや産業用SSD）へ安全に複製（クローン化）します。

データ復旧のプロによる安全な作業

長期間稼働しているHDDは、目に見えない劣化が進んでいます。通常のコピーツールでは読み込み負荷で完全にトドメを刺してしまう危険がありますが、弊社では専用のデータ復旧設備を使用し、物理的な負荷を最小限に抑えながら安全にクローンを作成します。

古いOS・特殊フォーマットにも対応

Windows 10/11だけでなく、Windows XP、2000、7、さらにはMS-DOSなどのレガシーOSや特殊なファイルシステムを搭載した産業用PCの複製実績も豊富です。

ダウンタイムの最小化（すぐに復旧可能）

作成したクローンディスクを予備として保管しておくことで、万が一メインのPCが故障しても、クローンディスクに差し替えるだけですぐに元の環境で業務を再開できます。

あわせて読みたい

【製造業必見】産業用パソコンの故障に備え、行うべきことは？(https://www.chrono-d.com/blog/datarecovery/20200422/738/)

工作機械用パソコン HDDクローン事例(https://www.chrono-d.com/blog/tech/20200311/680/)

■ 期待される効果：HDD/SSDクローン作成がもたらす3つの「防衛策」

PCクロンが実現する防衛策1. 【コスト防衛】数千万円規模の「意図せぬ設備リプレイス」を回避し、既存資産を延命

古い産業用PCを最新のOSにアップデートしようとすると、連携している工作機械や制御プログラム自体が非対応となり、結果として「システムと機械の丸ごと入れ替え（数千万円～数億円規模）」を余儀なくされるケースが多発しています。システムのクローンを作成し、ハードウェア的な寿命をリセットして延命することで、高額な設備投資を先送りし、既存設備のROI（投資利益率）を最大化することが可能です。

2. 【事業防衛】生産ライン停止による多大な「機会損失」と「信用の失墜」を未然に防ぐ

製造現場において、ラインの停止は納期の遅れに直結し、取引先からの信用問題や莫大な損害賠償に発展する恐れがあります。万が一、稼働中のオリジナルHDDが寿命を迎えても、あらかじめ作成しておいた正常なクローンディスクに物理的に差し替えるだけで、ダウンタイム（稼働停止時間）を最小限に抑え、即座に生産を再開できます。

3. 【現場防衛】「いつ壊れるか分からない」という管理者の心理的負担を払拭

古い設備は、導入当時の担当者がすでに退職しているなど「ブラックボックス化」していることが多く、現在の現場責任者やシステム管理者は「壊れたら復旧できないかもしれない」という強いプレッシャーを抱えています。予備のHDDが手元にあるという事実は、現場で働くスタッフに大きな安心感をもたらします。

あわせて読みたい！

【2026年最新】HDD/SSDのクローンとデータコピーの違いとは？目的に合わせた選び方(https://www.chrono-d.com/blog/clone/20260317/1166/)

■ このような課題を抱える現場に最適です

NC旋盤、プレス機、半導体製造装置などを制御している専用のファクトリーPC

独自開発の検査プログラム・計測ソフトが組まれており、OSを変えるとソフトが動かなくなる環境

オフライン（スタンドアロン）で稼働させているが、PC本体から異音がし始めている

設備メーカーがすでに倒産・事業撤退しており、修理の依頼先が存在しない

■ 今後の展望

株式会社リプラスは、長年のデータ復旧事業で培った解析技術を起点とし、日本のモノづくりを根底から支えるインフラの保護に尽力してまいります。

今後は、ハードディスク複製サービスによる現場設備の延命措置に加え、法人向け「TENMA」を活用した安全なデータ保管環境の構築、さらにはRPA等による業務プロセスの自動化支援まで、包括的なITソリューションを通じて、全国の企業様の持続可能な事業運営（BCP）とDX推進を力強くサポートしてまいります。深刻なシステム障害が起きる前に、まずは事前のリスク診断とクローン作成をご相談ください。

HDD・SSDの複製サービスなら、確実・丁寧・安心の【CHRONO DATA】にお任せください

全国どこからでも利用可能な「出張・来店・郵送対応」の柔軟なサービス体制により、都市部だけでなく地方の現場にも対応可能

【CHRONO DATA お問い合わせ】

お問い合わせ：フリーダイヤル 0120-703-392

CHRONO DATA HP：https://www.chrono-d.com/

インターネット予約：https://www.chrono-d.com/#reserved_form

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

オーキッドビル5F B-1（名古屋駅オフィス）

TEL：052-414-7561

会社HP：http://www.riplus.co.jp/