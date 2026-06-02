世界初！マッチングアプリ「コンパイキタイ」のキャラクターグッズが販売開始

株式会社トゥエンティトゥ

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営する株式会社トゥエンティトゥ(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史)は、公式マスコットキャラクター「コンパくん」の誕生を記念して、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」にてキャラクターグッズの販売を開始いたしました。

「コンパくん」グッズ販売ページ： https://suzuri.jp/gotocompa(https://suzuri.jp/gotocoma)

「コンパイキタイ マスコットシリーズ2026」

「コンパくん」の魅力はそのままに、ちょっぴり可愛くイラスト調に描き下ろしたオリジナルの「コンパイキタイ マスコットシリーズ」が登場します。

ラインナップは、スマートフォンケースやTシャツ、ロングスリーブTシャツ、マグカップ、エコバッグなど、日常生活で使いやすいアイテムを幅広く展開。

キャラクターのイラストを大胆にあしらったTシャツは、まるで「コンパくん」と一緒にお出かけしているような楽しさを感じられるデザインに仕上げました。

さらに、「コンパくん」のステッカーがペタペタと貼られているようなスマホケースなど、細部までこだわったアイテムも揃います。

お客様が「コンパくん」をいつでもどこでも身近に感じられるような、心温まる商品を多数ご用意しました。

アート性を兼ね備えたデザインは、「コンパイキタイ」のユーザーはもちろん、「コンパくん」のグッズを初めて手に取る方にもお楽しみいただける内容です。

・商品名 ： コンパイキタイ マスコットシリーズ2026

・発売日 ： 2026年5月26日(火)

・発売チャネル ： SUZURI byGMOペパボ

・商品ラインナップ： 全24種類

「コンパくん」オリジナルグッズ発売の背景

「コンパイキタイ」は合コン幹事同士のマッチングを行う第5世代のマッチングアプリです。

恋活・婚活にとどまらず、「自然で楽しい出会い」をできるだけ多くの人に提供したいという思いで開発しました。

「コンパイキタイ」は2023年12月1日のサービス開始以来、合コンを軸にしたマッチング体験を追求し続け、利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)など、多くのユーザーから支持をされています。

2026年5月25日には、「自然で楽しい出会い」という世界観を象徴する公式マスコットキャラクター「コンパくん」が誕生しました。

コンパくんは、“合コンって、もっと気軽で楽しいもの”というメッセージを体現するキャラクターとして、SNSやキャンペーンを通じて発信を開始しており、すでに多くの反響をいただいています。

今回は、合コンをより身近な存在として感じていただけることを目指して、「コンパくん」オリジナルグッズの販売を開始いたしました。

オリジナルグッズには、合コンや飲み会の場をもっと明るく、もっと話しやすい空気にしたいという想いを込めています。

思わず誰かに見せたくなるデザインや、会話のきっかけになるアイテムを通じて、人と人が自然につながるコミュニケーションを後押ししてまいります。

グッズラインナップ(一覧)

「コンパイキタイ マスコットシリーズ2026」グッズラインナップ

1.スタンダードTシャツ

2.ワンポイントTシャツ

3.ロングスリーブTシャツ

4.ビッグシルエットTシャツ

5.ビッグシルエットロングスリーブTシャツ

6.パーカー

7.ジップパーカー

8.スウェット

9.クリアスマホケース

10.ソフトクリアスマホケース

11.フラットポーチ

12.エコバッグ

13.サコッシュ

14.マグカップ

15.サーモタンブラー

16.クリアファイル

17.アクリルパネル

18.缶バッジ(デザイン4種)

19.ステッカー(デザイン3種)

販売ページ： https://suzuri.jp/gotocompa

グッズ(詳細)

1.【コンパくん】スタンダードTシャツ(サーフィン)

「夏だ！合コンだ！」をテーマにした、マッチングアプリ「コンパイキタイ」のオリジナルTシャツが登場！

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046094/t-shirt/s/white

スタンダードTシャツ

2.【コンパくん】ワンポイントTシャツ(乾杯)

シンプルで使いやすい！マッチングアプリ「コンパイキタイ」のワンポイントTシャツ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046267/one-point-t-shirt/l/white

ワンポイントTシャツ

3.【コンパくん】ロングスリーブTシャツ(居酒屋帰り)

秋の夜風にぴったり。ちょっとエモくて愛らしい、マッチングアプリ「コンパイキタイ」のロングスリーブTシャツ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046275/long-sleeve-t-shirt/s/white

ロングスリーブTシャツ

4.【コンパくん】ビッグシルエットTシャツ(リラックス)

テーマは“だらっとリラックス”。おうち時間にも着たいマッチングアプリ「コンパイキタイ」の脱力系ロンT

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046285/big-t-shirt/l/white

ビッグシルエットTシャツ

5.【コンパくん】ビッグシルエットロングスリーブTシャツ(コンビニ前)

冬の深夜テンションがエモい。ルーズに着こなすマッチングアプリ「コンパイキタイ」のビッグシルエットロンT

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046292/big-long-sleeve-t-shirt/l/white

ビッグシルエットロングスリーブTシャツ

6.【コンパくん】パーカー(スノーボード)

マッチングアプリ「コンパイキタイ」から、冬のアクティブシーンにぴったりなパーカーが登場！

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046299/hoodie/s/white

パーカー

7.【コンパくん】ジップパーカー(焚き火)

キャンプ合コンで大活躍!? 焚き火を囲むマッチングアプリ「コンパイキタイ」のジップパーカー

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046304/zip-hoodie/s/white

ジップパーカー

8.【コンパくん】スウェット(パンケーキ)

テーマは“休日の昼下がり”。カフェでくつろいでいる様子が可愛い、マッチングアプリ「コンパイキタイ」のお洒落スウェット

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046310/sweat/s/white

スウェット

9.【コンパくん】クリアスマホケース(ステッカー)

色々なコンパくんが大集合！トレンド感たっぷりなステッカー風クリアスマホケース

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046315/clear-smartphone-case/iphone17/clear

クリアスマホケース

10.【コンパくん】ソフトクリアスマホケース(夜景)

マッチング成功！ネオン輝く都会の夜をイメージした、エモお洒落なソフトクリアスマホケース

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046329/soft-clear-smartphone-case/iphone16/clear

ソフトクリアスマホケース

11.【コンパくん】フラットポーチ(温泉旅行)

コンパくんと行く温泉旅行！旅のワクワクを詰め込んだ、ほっこりフラットポーチ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046336/flat-pouch/s/natural

フラットポーチ

12.【コンパくん】エコバッグ(買い物)

テーマは宅飲み準備中！ビールとピザを抱えて走る、コンパくんのコミカルなエコバッグ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046341/reusable-bag/m/white

エコバッグ

13.【コンパくん】サコッシュ(フェス)

フェスを満喫するコンパくんと出かけよう！アクティブな音楽フェス風サコッシュ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046344/sacoche/m/natural

サコッシュ

14.【コンパくん】マグカップ(寝起き)

テーマは“おはようコンパくん”！寝ぐせ姿が愛おしい、ほっこり癒やしのマグカップ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046349/mug/m/white

マグカップ

15.【コンパくん】サーモタンブラー(バー)

特別な夜を、お気に入りの一杯と。バー風デザインが美しい、大人モードなコンパくんのサーモタンブラー

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046356/thermo-tumbler/360ml/white

サーモタンブラー

16.【コンパくん】クリアファイル(合コンの1日)

合コンのすべてがここに！「合コンの1日」を楽しく描いた、ポップなクリアファイル

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046410/clear-file-folder/a4/clear

クリアファイル

17.【コンパくん】アクリルパネル（待ち合わせ）

あの“ソワソワ感”がお部屋のインテリアに！透明感が美しい、コンパくんのアクリルパネル

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046401/acrylic-panel/100x148mm/clear

アクリルパネル

18.【コンパくん】缶バッジ（うれしい）

コンパくんの喜怒哀楽が大集合！バッグや帽子のアクセントにぴったりな感情表情シリーズ缶バッジ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046360/can-badge/75mm/white

缶バッジ

19.【コンパくん】缶バッジ（酔った）

コンパくんの喜怒哀楽が大集合！バッグや帽子のアクセントにぴったりな感情表情シリーズ缶バッジ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046362/can-badge/75mm/white

缶バッジ

20.【コンパくん】缶バッジ（ねむい）

コンパくんの喜怒哀楽が大集合！バッグや帽子のアクセントにぴったりな感情表情シリーズ缶バッジ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046366/can-badge/75mm/white

缶バッジ

21.【コンパくん】缶バッジ（既読つかない）

コンパくんの喜怒哀楽が大集合！バッグや帽子のアクセントにぴったりな感情表情シリーズ缶バッジ

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046369/can-badge/75mm/white

缶バッジ

22.【コンパくん】ステッカー（枝豆）

スマホやPCを大衆酒場風にカスタム！“推し居酒屋グッズ”なコンパくんステッカー

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046390/sticker/m/white

ステッカー

23.【コンパくん】ステッカー（レモンサワー）

スマホやPCを大衆酒場風にカスタム！“推し居酒屋グッズ”なコンパくんステッカー

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046395/sticker/m/white

ステッカー

24.【コンパくん】ステッカー（唐揚げ）

スマホやPCを大衆酒場風にカスタム！“推し居酒屋グッズ”なコンパくんステッカー

▼ご購入はこちら

https://suzuri.jp/gotocompa/20046398/sticker/m/white

ステッカー

オリジナルグッズの今後の展開

今回は、「コンパイキタイ」の楽しい世界観をベースに、購入後の日常使いまでを見据えた商品設計を行いました。

また、多様な商材に対応できるSUZURIの強みを活かし、グッズ展開の幅を広げることで、ユーザーの皆様にとってより魅力的な体験につながる商品設計を実現しています。

「コンパイキタイ」はこれからも「自然で楽しい出会い」を利用者の皆様に体験していただくとともに、世界観を活かしたグッズ開発・販売を通じて、合コンをより身近に感じていただくことを目指してまいります。

公式マスコットキャラクター「コンパくん」

「コンパくん」について

表情豊かなお顔とぷにっとしたフォルムがかわいい、合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」のマスコットキャラクター！

「それ、いいコンパになりそう！」が口ぐせで、いつでも合コンに行けるように名刺ケースを持ち歩いています。

公式マスコットキャラクター「コンパくん」プロフィール

株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。

＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/

一般社団法人日本マッチングアプリ協会について

一般社団法人日本マッチングアプリ協会は、マッチングアプリ業界の健全な発展と利用者が安心してサービスを利用できる環境の整備を目的とするマッチングアプリの業界団体です。

＜協会概要＞

名称 ： 一般社団法人日本マッチングアプリ協会

Japan Online Dating Organization, Inc.(略称：JODA)

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表理事 ： 鈴木 悠史

設立日 ： 2025年1月6日

ホームページ： https://www.joda.jp/

お問い合わせ： info@joda.jp

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」とは

「コンパイキタイ」は、主に合コン幹事同士のマッチングを行うサービスです。

スマホ・PCなどのデバイスを問わずご利用いただけるように、Webブラウザでの提供となっています。独自機能である「会社名検索機能」や、ユーザー同士が相互に評価を行う「評価・口コミ機能」があり、税込1,650円から使うことができます。

審査を通過したユーザーは、複数人の合コンを行いたい場合は「コンパイキタイ」、1対1のデートを行いたい場合は「デートイキタイ」をお相手に送ることができます。

「コンパイキタイ」または「デートイキタイ」が相互に送られた場合に限り、メッセージのやり取りができる仕組みとなっています。

グループマッチングアプリ(複数人での恋活・婚活マッチングを行うアプリ)には、グッドウィルプランニング社「concoi(コンコイ)」、Vikona社「JOIN US(ジョイナス)」、Timeleft SAS社「Timeleft(タイムレフト)」、バチェラーデート社「The4(ザ・フォー)」などがありますが、「コンパイキタイ」は利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)のアプリとなっています。

サービスページ： https://gotocompa.com/about/

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」とは

「グループマッチング研究所」は、合コン・街コンサービス比較を行うマッチングアプリメディアです。合コンマッチングサービスや街コンサービスなど複数人のマッチングサービス(グループマッチング)に特化しており、様々なコンテンツを発信することで合コン・街コンに行きたいユーザーがサービスを探す手助けを行います。

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」：https://groupdatingapp.com/

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」とは

「Dating Base」は、マッチングアプリのユーザーやアプリ開発事業者、メディアなどに向けて、アプリ情報を網羅した高品質なデータベースです。本データベースは、PC・スマホ・タブレットなどデバイスを問わずにご利用いただけます。ユーザーは、キーワード検索機能やカテゴリー機能を活用して、自分に適したマッチングアプリを簡単に検索でき、効率的な情報収集が可能です。アプリ事業者は、アプリの特徴や分類を参照することで、競合分析や市場動向の把握に活用できます。

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」： https://app.or.jp/

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」とは

「合コンの達人」は、全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアルです。

マニュアルの通りに合コンを開催するだけで、参加者の満足感を上げることができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」では徹底的に実務に則した誰でもできる「体系的なノウハウ」を完全網羅しているため、マニュアルの通りに行えば合コンを成功に導くことができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」： https://groupdate.jp/

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」とは

「DatingApp JAPAN」は、インバウンド向け恋愛メディアです。

日本人の日常生活に興味を持っている訪日外国人旅行者に対して正確な情報を発信し、日本人との交流を含めてより充実した旅行体験を提供することを目指しています。

20カ国の言語に対応しており、英語・日本語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・アラビア語などで記事を読むことができます。

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」： https://datingapp.jp/

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」とは

「働く男子図鑑」は、会社ごとの社風や男性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」： https://man.twentytwo.jp/

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」とは

「働く女子図鑑」は、会社ごとの社風や女性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」： https://woman.twentytwo.jp/

※ マッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ

※ 合コンマッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ