父の日に、″できた！″を贈ろう。親子で3Dペンを使って気持ちを形にする参加企画を『3Dひろば』で開始

株式会社Fermento Tokyo

父の日のプレゼント選びでは、7割以上の人が「毎年違うものを贈りたい」と思いながら、「毎年同じものになってしまう」と悩んでいます。

3Dペンで作った作品を集めて紹介する場「3Dひろば」（https://3d-hiroba.jp ）は、こうした"父の日プレゼントのマンネリ問題"への新しい選択肢として、2026年6月2日（火）より、参加型キャンペーン『父の日に、"できた！"を贈ろう』を開始します。3Dペンで作った父の日プレゼントや制作風景をInstagramに #3Dひろば をつけて投稿する、親子で参加できる企画です。公式パートナーは、3Dペンブランドのスクリブ3D(https://www.instagram.com/scrib3djp/)です。

■ 父の日ギフトの“マンネリ化”に、親子で作る新しい選択肢を

父の日のプレゼントは、「毎年同じものになりがち」という悩みがつきものです。

父の日.jpの調査（2026年・全国930名対象）では、7割以上が「毎年違うものを贈りたい」と考えている一方で、ギフト選びの悩みとして「毎年同じものになってしまう」が上位に挙がっています。

そこで、新しい選択肢として注目したいのが3Dペンです。好きなものを立体的に描けるこの創作ツールは、これまでの手作りギフトにはない表現を可能にします。子どもの創造力や手先の感覚を育てる新しい創作ツールとしても近年注目されており、お母さんと子どもが並んで取り組める時間そのものが、父の日の贈り物になります。

3Dひろばは、この体験を「上手くなくていい。"できた！"を贈ろう」を合言葉に、参加型キャンペーンとして展開します。

■専門家コメント：3Dペンは「作る時間」そのものを贈り物にできる

※渡邊氏は2020年、美術解剖学会の学会誌に「3Dペンを用いた人体骨格モデル制作法」の研究ノートを発表するなど、3Dペンの造形表現としての可能性を研究している。

渡邊 一翔 氏

彫刻家／専修大学松戸高等学校 教員

「小さな手から生み出される世界に一つだけの作品は、どんな既製品よりも重みのある贈り物になります。3Dペンは、自分の手と感覚があれば何でも作れる道具です。

1個目より2個目、2個目より3個目と、続ければ必ず上達していく。自分の手先と感覚が育ち、作品も成長していく喜びは、3Dペンならではの体験です。

はじめから上手くいくわけではない。それでも、お母さんと子どもが一緒に挑戦する時間そのものが、お父さんへの何よりの贈り物になります。」

■ キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162640/table/3_1_2db15c78bca107a8302e502799a454a4.jpg?v=202606021051 ]◆ 募集する作品・投稿

3Dペンで作った父の日プレゼントや、その制作風景を募集します。

・パパの似顔絵

・「ありがとう」のメッセージや文字

・ハート、父の日モチーフ

・パパの好きなものを形にした作品

・親子で一緒に作った作品

・制作途中の様子、初めて3Dペンに挑戦する様子

完成品でなくても構いません。「ここまでできた」「少し形になった」と感じた瞬間も、立派な"できた！"です。

パパの似顔絵と好きな飲み物を表現したメッセージカード子どもの手形を花に見立てた飾れるギフト

※作例の制作過程は、スクリブ3D公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/scrib3djp/)でも紹介しています。

◆ 参加方法

・3Dペンで父の日プレゼントを作る（制作途中もOK）

・作品や制作風景の写真・動画をInstagramに投稿

・投稿時にハッシュタグ #3Dひろば をつける

・応募期間中の投稿が抽選対象となります。集まった投稿は、3Dひろば公式サイト上で順次紹介します。

※Instagramアカウントをお持ちでない方はこちらの投稿フォーム(https://www.3d-hiroba.jp/about#submit)からご応募いただけます。

※ご使用いただく3Dペンのブランドは問いません。お手持ちの3Dペンでご応募いただけます。

◆ プレゼント

応募者の中から抽選で50名様に、スクリブ3Dフィラメントセットをプレゼントします。当選者へは個別にご連絡いたします。

◆ 投稿について

ご投稿いただいた作品・画像・動画は、3Dひろば公式サイトおよびスクリブ3D公式SNSアカウント、全国の小売店で紹介させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 3Dひろばについて

3Dひろばは、3Dペンでつくった作品「できた！」を集めて紹介する場所です。

はじめて作った作品も、親子で一緒につくった作品も、一人で挑戦した作品も大歓迎です。上手にできた作品だけでなく、途中の作品や、まだ完成していない作品でもかまいません。大切にしているのは、完成度ではなく、「できた！」と思えたその瞬間です。

名称：3Dひろば

URL：https://3d-hiroba.jp

■ 公式パートナー「スクリブ3D」について

スクリブ3Dは、3Dペン関連製品を展開するWobbleWorks社の3Dペンブランドです。アメリカ、ドイツ、イギリスのAmazonでは、スクリブ3D製品が3Dペン関連カテゴリーにおいて売れ筋ランキングNo.1を獲得した実績があります。

ブランド名：スクリブ3D

主要製品：ジュニア（対象年齢6歳以上）、ベーシック（対象年齢14歳以上）

製品ページ（ジュニア）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLX24TK2

※各国Amazonの3Dペン関連カテゴリーにおけるランキング実績に基づく。対象国：アメリカ、ドイツ、イギリス。

■ 本件に関するお問い合わせ

3Dひろば運営事務局

運営：株式会社Fermento Tokyo

担当：藪田 遼

Email：ryo.yabuta@fermento-tokyo.com

■ 参考・出典

本リリースに記載の調査データは、以下を参考にしています。

・父の日.jp／Groov株式会社

「父の日ギフトの内容は、毎回変えていますか？」

https://chichinohi.jp/survey122/

・父の日.jp／Groov株式会社

「父の日ギフトを選ぶ時の悩みはありますか？」

https://chichinohi.jp/survey127/