DC『ザ・フラッシュ』シリーズに登場する謎のアンチヒーロー、ブラックフラッシュがアクションフィギュアに！！

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株式会社海洋堂


スピードフォースより来たる死神、闇の稲妻とともに出現！


黒いスーツに骸骨のような容貌の恐るべき姿は、フラッシュの名を持つ者の最期に現れる死の化身とも、スピードフォース自体が生み出したとも言われる謎めいた存在。


エッジの効いた肉体に加え、濡れたような質感の指先に至るまで作り込んだ迫真の造形＆塗装により強烈な存在感を表現。


全身から迸るスパークを立体化した豊富なエフェクトパーツも、赤いクリア成形に黒のシャドー塗装を加えた不気味な印象です。山口式の全身可動と合わせて、フラッシュを追い詰める恐怖をお手元に再現してください。


























































※海洋堂直営店でのご予約には特典として、ダメージを受けながらも邪悪な笑みを浮かべた「マスク破損頭部」が付属します。











■商品概要


●商品名：リボルテック　アメイジング・ヤマグチ　ブラックフラッシュ


●仕様：彩色済み可動フィギュア


●サイズ：全高約170mm


●オプションパーツ


・オプションヘッドパーツ×1


・オプションハンドパーツ×8


・稲妻効果エフェクトパーツ×14


・稲妻効果入り胸パーツ×1


・稲妻効果入り耳パーツ×2


・エフェクトパーツ×1


・ディスプレイスタンド×1
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品


・ マスク破損頭部x 1


●原型制作：杉本・F・大地


●制作総指揮：山口勝久


●希望小売価格 ：11,000円（税込）
●発売：2027年2月予定


THE FLASH and all related characters and elements (C) & (TM) WBEI.(s26)



商品取り扱い店


●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十


※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください



▼海洋堂直営店（ご予約で、「マスク破損頭部」が特典として付属します）


●海洋堂オンラインストア


https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr136


●ホビーロビー東京


〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951


※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)


●中国Tmall海洋堂旗艦店


株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役　渡邊 経康
設立：1964年4月

URL：https://kaiyodo.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR
Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964
Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr

事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。

【一般の方向けのお問い合わせ先】
お問い合わせフォーム
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