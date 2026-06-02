DC『ザ・フラッシュ』シリーズに登場する謎のアンチヒーロー、ブラックフラッシュがアクションフィギュアに！！
スピードフォースより来たる死神、闇の稲妻とともに出現！
黒いスーツに骸骨のような容貌の恐るべき姿は、フラッシュの名を持つ者の最期に現れる死の化身とも、スピードフォース自体が生み出したとも言われる謎めいた存在。
エッジの効いた肉体に加え、濡れたような質感の指先に至るまで作り込んだ迫真の造形＆塗装により強烈な存在感を表現。
全身から迸るスパークを立体化した豊富なエフェクトパーツも、赤いクリア成形に黒のシャドー塗装を加えた不気味な印象です。山口式の全身可動と合わせて、フラッシュを追い詰める恐怖をお手元に再現してください。
※海洋堂直営店でのご予約には特典として、ダメージを受けながらも邪悪な笑みを浮かべた「マスク破損頭部」が付属します。
■商品概要
●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックフラッシュ
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約170mm
●オプションパーツ
・オプションヘッドパーツ×1
・オプションハンドパーツ×8
・稲妻効果エフェクトパーツ×14
・稲妻効果入り胸パーツ×1
・稲妻効果入り耳パーツ×2
・エフェクトパーツ×1
・ディスプレイスタンド×1
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・ マスク破損頭部x 1
●原型制作：杉本・F・大地
●制作総指揮：山口勝久
●希望小売価格 ：11,000円（税込）
●発売：2027年2月予定
THE FLASH and all related characters and elements (C) & (TM) WBEI.(s26)
商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください
▼海洋堂直営店（ご予約で、「マスク破損頭部」が特典として付属します）
●海洋堂オンラインストア
https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr136
●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)
●中国Tmall海洋堂旗艦店
株式会社海洋堂
本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役 渡邊 経康
設立：1964年4月
URL：https://kaiyodo.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR
Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964
Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr
事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。
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