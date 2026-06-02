遠出しなくても、金沢で旅気分を。体験型レストランCoil・TILE・barrierの3店舗にて、日常を彩る「マイクロツーリズム・ランチ」を提供開始

株式会社SU-BEE

石川県を拠点に、飲食店の企画・運営を手掛けている株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、運営する3店舗「COIL」「TILE」「barrier」にて、「金沢を旅するように楽しむ、日常ランチ」をコンセプトとした新たなランチメニューの提供を、2026年6月2日(火)より開始いたします。観光地として賑わう金沢を、地元や近隣県にお住まいの方々に“過ごす街”として、改めて楽しんでいただくための「マイクロツーリズム」体験をご提案します。

※予約制となります。

※提供期間：～8月末まで

※8月は平日のみ（お盆期間を除く）

■ 企画の背景：遠くへ旅をしなくても、少しだけ非日常を感じられる時間を

金沢には、国内外から多くの旅行者が訪れます。しかし私たちは、観光で訪れる方だけでなく、地元の方や近隣県の方にも、もっと気軽に金沢での時間を楽しんでほしいと考えていました。観光客が少し落ち着く6月・7月の初夏。忙しい日常の中で、ほんの90分だけ気分を切り替える。遠出をしなくても、少しだけ旅をするような昼時間を過ごしてほしい。そんな想いを込め、サビーが展開する個性の異なる3店舗で、気軽に非日常を味わえる新しいランチメニューをご用意しました。

■ 各店舗の「マイクロツーリズム・ランチ」詳細

【1】体験を楽しむランチ｜Coil（コイル）

海外からの旅行者にも人気の「おかもち体験」を、もっと気軽に楽しんでいただける新ランチです。メニュー選びに迷うことなく、スタッフがおすすめするベストな組み合わせをご用意しました。自らの手で完成させる、体験型のおかもちランチをお楽しみください。

おかもちランチ “DAY” ：2,900円（税込）・おかもちランチ “DAY” ：2,900円（税込）

［内容］細巻き酢飯2枚、軍艦3貫、天ぷら

［寿司ネタ］甘エビ、ブリ、ネギトロ、鶏そぼろ煮、きゅうり

おかもちランチ “TRIP” ：3,600円（税込）・おかもちランチ “TRIP” ：3,600円（税込）

［内容］細巻き酢飯2枚、軍艦3貫、天ぷら

［寿司ネタ］中トロ、ブリ、ずわい蟹、ローストビーフ、きゅうり

【2】空間を味わうランチ｜TILE（タイル）

築110年の町家をリノベーションし、古い建築と現代アートが共存する空間で、金沢の時間そのものを味わうような海鮮ランチをご用意しました。旬の食材を使用したおすすめの組み合わせで、TILEらしい海鮮と薬味が織りなす味わいをより気軽にお楽しみいただけます。

金沢薬味海鮮丼 “NAGI” ：2,800円（税込）・金沢薬味海鮮丼 “NAGI” ：2,800円（税込）

・金沢薬味海鮮丼 日替わり5ネタ

・もなかスープ(味噌汁またはお吸い物)

・お口直しのマイクログリーンアイス

【3】五感で味わうランチ｜barrier（バリア）

賑わいのあるひがし茶屋街の入口にありながら、一歩店内へ踏み入れると、まるで“結界”をくぐるように静かな空間が広がります。五感を研ぎ澄まし、静けさの中で新たな発見や感覚に出会う、特別な昼時間をご体験いただけるおまかせコースです。

おまかせコース ～和(なごみ)～：3,900円（税込）・おまかせコース ～和(なごみ)～：3,900円（税込）

・本日の昆布締め

・本日のお椀3種

・鯛の炙り出汁茶漬け

・マイクログリーンアイスクリーム

・金沢棒茶

おまかせコース ～極(きわみ)～：6,600円（税込）・おまかせコース ～極(きわみ)～：6,600円（税込）

・能登牛の昆布締め炙り

・本日ののお椀3種

・のどぐろ出汁茶漬け

・マイクログリーンアイスクリーム

・金沢棒茶

観光地として賑わう金沢を、“訪れる街”としてだけではなく、“過ごす街”として楽しんでほしい。遠出をしなくても、少しだけ旅をするような昼時間を。そんな想いを込めた、新しいランチの提案です。ぜひこの機会に、地元金沢の魅力と非日常のひとときをご堪能ください。

■Coil (コイル)

"手巻き寿司専門店 Coil(コイル)は、金沢市の「かなざわはこまち」2Fに位置する、体験型の創作和食レストランです。 日本の伝統的な「細巻き寿司」をメインに、天ぷらや日本茶体験を現代的なスタイルで楽しむことができます。 特に、金沢で古くから愛される手巻き寿司を自分で完成させる体験は、観光客にも人気です。リニューアルに伴い、抹茶を贅沢に使用したカフェメニューや、 利き酒・利き茶スタンド、地元の食材と伝統の技を最大限に活かしたメニューなど、 より深く日本文化を体感していただける空間へと生まれ変わりました。ランチからディナーまで、石川や金沢ならではのグルメを楽しむことができ、観光途中の立ち寄りにも最適。トリップアドバイザー「トラベラーズチョイスアワード2024・2025」2年連続受賞。



店舗名： Coil (コイル)

所在地： 石川県金沢市袋町1-1 かなざわはこまち2F

※JR北陸新幹線 金沢駅 徒歩15分

電話番号： 076-256-5076

営業時間： 11:00～21:30 ( L.O 21:00 )

URL： https://coil-japan.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/coilofficial/

トリップアドバイザー： https://bit.ly/3MRurW9

■TILE (タイル)

2021年3月にオープンした【 TILE (タイル) 】は、“伝統の再定義”をコンセプトとした、全く新しい価値観の「食」を楽しめる創作海鮮丼専門店。店名にもなっている通り、タイル型にカットされた食べやすくお箸を使わなくても良い約30種類の魚介類を中心としたネタと、薬味として位置付けているマイクログリーンを自由にレイアウトし、金沢薬味海鮮丼を美しい宝石箱に落とし込むという体験型レストランです。築110年の町屋を改装し、不特定多数の人を集めるのではない、クローズドで特別な空間を演出。2020年から2025年まで、世界最大の旅行プラットフォーム「トリップアドバイザー」より、優れたサービスを一貫して提供する施設に贈られる「トラベラーズチョイスアワード」を5年連続で受賞中。



■店舗情報

店舗名： TILE (タイル)

所在地： 石川県金沢市此花町4-18

電話番号： 076-255-2802

営業時間： LUNCH / 11:00~15:00 (L.O 14:00)、

DINNER / 17:00~22:00 (L.O 21:00)

URL： https://tile-japan.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/tile_japan/

トリップアドバイザー： https://bit.ly/3DgI3af

■barrier(バリア)

"barrier（バリア）は石川県金沢市のひがし茶屋街近く、観光地でもあるアーチ型の浅野川大橋からすぐの場所にある古民家を改装した創作和食料理店です。 お出汁をテーマにした斬新なコンセプト、食の魔法と空間芸術が融合した場所で、お客様に独自の食体験を提供いたします。



■空間 「barrier=結界」をコンセプトに、賑わいのある金沢市街の中心にありながら、喧騒とは線をひき、界を結して、古えと現代、陰と陽の対比を感じていただく神聖な空間をつくる結界をイメージしました。 古民家を繊細にリノベーションした空間は、アートと料理が絶妙に結びつき、お客様が時間や空間を超えた旅に出るかのような体験を提供します。 真っ暗な中で、ピンスポットのみの空間は"陰と陽"、"昼と夜"、そして"古と新"の対比を通じて、barrier(結界)のコンセプトが表現されています。 瞑想や禅に近い非日常体験をお楽しみください。



■メニュー barrierでは、三方(さんぼう)をお膳として利用し、岡持ち(おかもち)に収められた三つのお椀料理に、サイフォンで抽出された一番出汁を注ぎます。 これにより、一杯のお出汁がお客様の食体験に奥深さと芳醇さを加えます。 barrierは、伝統的な日本料理のエッセンスを守りつつも、現代的なアプローチで新たな魅力を引き出すことを目指しています。 漆黒の空間で五感を研ぎ澄ませて、出汁に合う料理をお楽しみください。





■店舗情報

店舗名： barrier (バリア)

所在地： 石川県金沢市尾張町2-14-21

電話番号： 076-204-7018

営業時間： 12:00～22:30（L.O.21:30）

席数： 43席(座敷席あり、カウンター席あり)

URL： https://barrier-japan.jp

Instagram： https://www.instagram.com/barrierofficial/

トリップアドバイザー： https://onl.bz/8jmUVwm

■株式会社サビー

会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)

所在地： 石川県金沢市玉川町9-15

代表者： CEO 田端 弘一

設立 ： 平成27年11月

URL ： http://su-bee.jp/

事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業