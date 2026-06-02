クーリング名家 Cell Fusion C、ピングー(PINGU(TM))との特別エディション発売開始

CMS LAB Inc.

メディカルダーマスキンケアブランド 「Cell Fusion C」は、人気クレイアニメの南極の子ペンギン「ピングー」とコラボし、ポストアルファクーリングライン「ピングーエディション」を6/2(火)より、Qoo10にて発売開始いたします。

今回のコラボレーションは「COOL SURVIVAL GUIDE by PINGU(TM)」をテーマに、猛暑で熱感に悩む肌を救うクーリングソリューションを提案。毛穴・むくみケアなど多様な肌悩みに対応し、暑い夏を乗り切るための特別なスキンケアをお届けします。さらに、ピングーのかわいい姿を詰め込んだ限定グッズを組み合わせ、コレクション価値を高めました。

■ ピングー(PINGU(TM)) コラボ商品

ポストアルファ クーリングパッド

紫外線による乾燥や肌のほてりをクールダウン。

ちぎりやすいコットン生地で、小鼻まわりや細かい部分にもフィット。

朝のメイク前やお風呂あがりにもぴったり！

ポストアルファ クーリングマスク

コットン生地に冷感ハイドロゲルをコーティングした透明シートで、日差しをたくさん浴びた肌をクールダウン。

メントール不使用で、敏感肌にもおすすめ。

ポストアルファ クーリングペプチドアンプル

暑さで広がった毛穴を引き締め、顔のむくみまでをケア。

ぷるんとした高濃度テクスチャーが肌にすっとなじみ、インナードライの方にもおすすめ。

■ 発売記念キャンペーン

- 6月2日(火)よりQoo10メガ割にて、最大31%割引の先行販売- コラボセットを含め 3,500円以上の購入で「ピングーイヤホンケース」 をプレゼント- 楽天市場、Amazonでも順次発売予定

セルフュージョンCの担当者は、「夏のほてりを心地よくケアできるセルフュージョンCのクーリングラインに、多くの人々に愛される南極の子ペンギン「ピングー」 の感性を加え、特別なクーリングサバイバルガイドを準備しました。今回のエディションは国内だけでなく、日本、中国、香港、台湾、ベトナムなどグローバル市場にも同時展開する予定です。」と述べています。



■ ブランド紹介

韓国皮膚科発のダーマコスメブランド、Cell Fusion C (セルフュージョンC) とは？

「Cell Fusion C（セルフュージョンC）」は、2001年、皮膚科専門医の知見と先端皮膚科学に基づき誕生したスキンケアブランドです。

皮膚科や美容クリニックのみで取り扱っている専門家ライン「Cell Fusion C EXPERT(セルフュージョンC エキスパート)」と、店舗やオンラインなどで購入可能な「Cell Fusion C (セルフュージョンC)」の２つを展開しています。

【お問い合せ : cellfusionc_jp@wonik.com】

■ Cell fusion C 公式ショップ

Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/CellFusionC

楽天市場 公式ショップ : http://www.rakuten.co.jp/cellfusionc

Amazon 公式ショップ : https://x.gd/0ibUt

■ Cell fusion C 公式SNS

公式 X : https://x.com/Cellfusionc_jp

公式 IG : https://www.instagram.com/cellfusionc_official_jp/

公式 LINE : https://lin.ee/VjeTG7v