工房兼住宅を活かした民泊「Atelier JUN」露天風呂を新設し、高知・手結山でリスタート

和建設株式会社

和建設株式会社（高知市）は、高知県香南市手結山にて運営する民泊施設「Atelier JUN（アトリエ ジュン）」において、新たに露天風呂を設置し、2026年5月より“露天風呂付き一棟貸し宿”として再スタートいたしました。

建築家が設計した住宅をほぼそのまま活用した宿で、遠くに海を望む屋上デッキや、陶芸作品が並ぶアトリエ空間が特徴です。予約はAirbnbにて受け付けています。

新たに設置した露天風呂。春は桜越しに遠くの海を眺めることができる。

建築家住宅の魅力を、そのまま宿泊体験へ

「Atelier JUN」は、高知県香南市手結山の小高い丘の上に建つ一軒家を活用した民泊施設です。

建物は、高知で大学教授を務めていたオーナー夫妻が現在も所有する住まいであり、建築家によって設計された個性的な住宅です。

奥様が趣味で陶芸をされていたことから、アトリエとしても親しまれてきました。

施設名の「Atelier JUN」は、その空間や暮らしの記憶を受け継ぐ想いから名付けられています。

お庭に面したリビング。ソファとダイニングを入れ替え。家の至る所に奥様の作品が展示されている

“壊さず活かす”という選択

オーナー夫妻は、退職を機に東京を拠点とすることとなりましたが、高知やこの家への愛着は強く、「高知へ戻る際にはこの家に滞在したい」という想いを持たれていました。

一方で、住まいを空き家のまま維持していくことへの課題もあり、近くでサウナ付一棟貸しホテル「ナミテラス芸西」を運営している和建設へ相談。

現在もオーナーが建物を所有しながら、和建設が借り受ける形で民泊事業を行っています。

建物を大きく改装するのではなく、住まいとしての空気感や設えをできる限り残しながら、新たな滞在価値を加えました。

広いお庭には畑もあり、今でもオーナーが時々帰ってこられては手入れをしている。アトリエ純の外観。屋上に登ることもできる。

露天風呂を新設。滞在体験を刷新

2025年2月に民泊としてスタートした「Atelier JUN」は、このたび庭に面したウッドデッキに露天風呂を新設。

小高い丘の上から遠くに海を望みながら、ゆったりとした時間を過ごせる宿として再スタートしました。

「Atelier JUN」の特徴

1．建築家住宅の空間をそのまま体感

大規模なリノベーションは行わず、内装や設えも含め、元の住宅の魅力を活かしています。

2．陶芸作品が残るアトリエ空間

館内には、奥様が制作した食器や花瓶などを展示。実際の暮らしの痕跡を感じられる滞在体験が特徴です。

3．遠くに海を望む屋上デッキと露天風呂

屋上には海を眺められるデッキスペースを設置。さらに、庭に面したウッドデッキには新たに露天風呂を整備しました。

寝室は全部で４つ。そのうちのひとつは露天風呂直結となっている。屋上の展望デッキからは海を眺めることができる。

利用者からも高評価

「Atelier JUN」は、オープンから約1年で33組・延べ42泊の利用実績がありました。

そのうち24組から宿泊レビューが寄せられ、全てのレビューで最高評価となる★5を獲得しています。

レビューでは、

「陶芸作品が数多く飾られていて、すごくおしゃれな空間でした」

「アトリエを改装した一棟貸しという贅沢な環境で、至福のひとときを過ごせました。洗練されたインテリアに囲まれ、まるでギャラリーに泊まっているような感覚になります。」

「最新の設備と自然、アートが融合したとても素敵なお宿でした。お庭も素敵で、家族で庭の散歩や星の観察などが楽しめました。」

といった声が寄せられており、アトリエならではの空間性や、建築・自然・アートが調和した滞在体験への評価が多く集まっています。

玄関に展示された陶芸作品リビングから見える自然豊かなお庭高い天井が開放感を感じさせる

建築と暮らしの記憶を次世代へ

和建設では、建物を新しく建て替えるだけでなく、既存建築の魅力を活かしながら次の世代へつないでいく取り組みにも力を入れています。

「Atelier JUN」は、建築・暮らし・地域の記憶を残しながら、新たな価値として再編集したプロジェクトです。

担当者コメント

「建築家住宅ならではの空間の魅力や、住まい手の暮らしの痕跡をできるだけそのまま残したいと考えました。ホテルや旅館とは異なる、“誰かが大切に暮らしていた家に滞在する感覚”を楽しんでいただける場所になれば嬉しいです。」

施設概要

施設名：Atelier JUN（アトリエ ジュン） 所在地：高知県香南市手結山

予約方法：Airbnb 予約URL：https://www.airbnb.jp/rooms/1288853528246276395

内容：一棟貸し民泊 特徴：建築家住宅／アトリエ空間／露天風呂／海を望む屋上デッキ

会社概要

会社名 和建設株式会社

代表者 代表取締役 中澤陽一

所在地 高知市北本町4-3-25

事業内容 総合建設業・不動産業など

URL https://www.kano-kensetsu.com/