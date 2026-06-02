YKプランニング、厚生労働省「ユースエール認定企業 好事例集」に掲載

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）は、厚生労働省が公表するユースエール認定企業 好事例集：「伸びる・根づく」を実現する中小企業の育成・定着事例集に、当社の若手人材の育成・定着に関する取り組みが掲載されたことをお知らせします。

YKプランニングの若手人材育成の取り組み

今回の掲載では、若手人材の育成・定着に向けて、採用から育成、評価までを一貫して設計している点や、入社後の成長を支える体制が紹介されています。

【掲載ページ（厚生労働省HP）】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

【ユースエール認定企業 好事例集（PDF）】（29ページに掲載されています）

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001696694.pdf



当社では、採用活動と入社後の育成を切り離さず、入社後の成長や定着までを見据えた人材育成に取り組んでいます。

入社後は、OJTを通じて実務を習得できる体制を整えるとともに、日々の進捗確認やフォローを実施しています。また、部門を越えた連携が必要な業務にも対応できるよう、他部署の業務理解を深める機会も設けています。

さらに、等級・役職・目標設定を連動させることで、社員一人ひとりが成長の方向性を描きやすい仕組みづくりを進めています。

半期ごとの面談では、これまでの取り組みを振り返るとともに、今後の育成方針を確認しています。日々の業務と将来のキャリアを結びつけながら、主体的な成長を後押しする運用を行っています。

あわせて、ライフステージの変化にも対応できるよう、制度面の整備や柔軟な運用を進め、継続して力を発揮しやすい環境づくりに取り組んでいます。

当社では、今回の掲載を励みに、今後も人材育成と定着に関する取り組みを継続的に充実させ、社員一人ひとりが力を発揮できる組織づくりを進めてまいります。

bixid（ビサイド）

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株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

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株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。