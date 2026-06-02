獣医師チームが開発した″飼い主のための″猫アレルギーに配慮したサプリ「Dr.ネコアレ」新発売　――愛猫と思いっきり触れ合える毎日へ

株式会社ベッツジャパン

株式会社ベッツジャパンは、猫アレルギーの症状に悩む飼い主向けのセルフケアサプリメント

「Dr.ネコアレ」を2026年4月29日（肉球の日）に新発売しました。

獣医師、専門家、総勢60名がチーム監修した「Dr.ネコアレ」

診察室から生まれた、飼い主のための「お守りサプリ」

「愛猫が大好きなのに、近づくのをためらってしまう」――この切実な声は、動物病院の診察室でたびたび耳にするものです。猫を飼いたい、もっと一緒にいたい、そう思いながらも体のコンディションが気になって触れ合いを制限している方は少なくありません。国内の猫の飼育頭数が増加し続ける一方、こうした悩みを抱えながら愛猫との時間を諦めたり、同居家族との折り合いに頭を悩ませたりするケースも多く見られます。

「Dr.ネコアレ」は、そうした悩みに獣医師チームが正面から向き合い、飼い主自身が内側からコンディションを整えることをサポートするために開発されています。

獣医師が本気で作った「3つの安心設計」

１. 「整える」×「守る」W主成分で、根本からの土台づくり

身体のコンディションを内側から整えるヒト由来の乳酸菌「KT-11（クリスパタス菌）」に加え、柿由来の柿由来の酢酸菌発酵素材「イムノール（LPS配合）」を掛け合わせたW主成分を採用。デリケートになりがちな身体の土台づくりを優しくサポートします。

２. 5種の天然由来成分が「スッキリ」を後押し ユーグレナ（59種の栄養素を含む）、カテキン（緑茶抽出物）、ケルセチン、亜鉛、ビタミンC・Aの5種の天然成分をブレンド。敏感なコンディションへのアプローチを多角的にサポートします。

３. 眠くならない「食品」タイプで、1日1粒・手軽に続けられる 医薬品ではないため、眠気やだるさの心配がありません。人工甘味料・香料・保存料は一切不使用の無添加設計。直径9mmの小粒タイプで、サプリが苦手な方やご家族皆様でも無理なく継続できます。

商品概要

商品名：Dr.ネコアレ

商品区分：人用サプリメント（酢酸菌発酵物・殺菌乳酸菌末含有食品）

内容量：9g（300mg×30粒／約30日分）

お召し上がり方：1日1粒、水またはぬるま湯と一緒に

販売価格：2,480円（税込）

原産国：日本

販売元：株式会社ベッツジャパン

Dr.ネコアレ本店サイト：https://shop.vetsjapan.com/

Dr.ネコアレAmazonサイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2569JQY

＜猫カフェ・保護猫施設・ペット関連施設の方へ＞

毎日猫と接するスタッフの中に、アレルギー症状を抱えながら働いている方はいませんか？

「Dr.ネコアレ」は、猫カフェや保護猫施設・トリミングサロンなど、猫と日常的に関わる職場でのスタッフの健康管理としての導入も歓迎しています。また、ご来店・ご来館されるお客様への物販・紹介アイテムとしてのご提案も承っております。

法人・施設向けのご相談は、公式サイトまたは下記アドレスよりお気軽にお問い合わせください。

株式会社ベッツジャパンについて

ペットとその家族の暮らしが「今よりも充実する」 世界を実現するをコンセプトに、犬・猫の診療を専門とする獣医師グループが運営するEC事業や情報発信、ペットシッター事業、社内サポート業務をなどを行っています。動物医療の現場で培った知見をもとに、ペットと飼い主双方の健康・QOL向上に資する商品開発・情報発信を行っています。

【HP】https://vetsjapan.com/

【ECサイト本店】https://www.matsunami-shop.com/

【ペットのお役立ちコラム】https://www.matsunami-shop.com/column/

【Instagram】https://www.instagram.com/vetsjapan/

【お問い合わせ】info_shop@matsunami.co.jp

株式会社ベッツジャパン

代表取締役社長 松波 静佳

〒467-0027 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通5-2-11

株式会社ベッツジャパン

私たちは、ペットとそのご家族の暮らしが「今よりも充実する」世界を目指して、医療・ケア・しつけなど多方面からサポートを行っています。

動物病院を母体に持つ強みを活かし、専門性とやさしさの両立を大切に、安心して頼れるサービスを提供しています。

大切な家族の一員であるペットが、より健やかに、そしてご家族と笑顔で過ごせる毎日を支えること。それが私たちの使命です。