“サクサク”と“ふわとろ”の新たな味わい！香ばしさが主役の“キャラメリゼ・フレンチトースト”が新登場！

MERCER OFFICE株式会社

恵比寿・表参道・六本木・銀座などでカジュアルリッチなカフェやレストランを展開するMERCER OFFICE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：羅 直也）は、展開するレストランブランド「MERCER BRUNCH」にて、ブランドのシグネチャーであるブリオッシュフレンチトーストに、新たな味わい「キャラメリゼ・フレンチトースト」を追加いたしました。

ブランチ専門店として多くのお客様に愛され続けてきたMERCER BRUNCHのフレンチトーストは、特製レシピで焼き上げたブリオッシュに、卵や生クリームの配合にこだわったアパレイユをじっくりと染み込ませることで、濃厚でありながら軽やかな味わいを実現しています。さらに、鉄板とオーブンで丁寧に火入れすることで、外はカリッと香ばしく、中はプリンのようにとろける“ふわとろ食感”に仕上げています。

今回新たに登場する「キャラメリゼ・フレンチトースト」は、その完成された一皿に“香ばしさ”という新たな魅力を加えた、大人のためのフレンチトーストです。

カナダ産ピュアメープルとグラニュー糖、北海道産バターを使用し、表面を丁寧にキャラメリゼ。ひと口目に感じるカリッ”とした軽やかな食感と、中から広がるとろけるブリオッシュのコントラストが、これまでにない新しい体験を生み出します。香ばしさが甘さを引き締めることで、「甘いだけじゃない、大人のフレンチトースト」に仕上がり、甘いものが苦手な方でも楽しみやすい味わいに。さらに、主張しすぎない絶妙な甘さは、「ブランチを“デザート化”させない絶妙なバランス」を実現し、卵料理や肉料理などのメインディッシュとも心地よく寄り添います。

「甘さだけに頼らない、“香ばしさが主役”のフレンチトースト。」

定番のブリオッシュフレンチトーストとはまた異なる魅力を持つ、新しい選択肢として。

その日の気分やシーンに合わせて楽しめる、2つのフレンチトーストをぜひご堪能ください。

■ 商品概要

商品名：キャラメリゼフレンチトースト

※ブランチメニューとセットでのご提供となります。

○ブリオッシュフレンチトーストブランチ \2,200～

メインディッシュ＋選べるブリオッシュフレンチトースト

・ブリオッシュフレンチトースト 1枚

・ブリオッシュフレンチトースト・プレーン 2枚＋\400

・プレーン＋キャラメリゼ 各1枚＋\700

■ 提供時間

【表参道店】

〈平日〉11:00～17:00

〈土日祝〉10:00～17:00

【六本木店】

〈平日〉11:00～15:30(15:00 LO)

〈土日祝〉10:00～17:00

【恵比寿店】

〈平日〉11:00～16:30

〈土日祝〉10:00～17:30

【銀座店】

〈平日〉 11:00~17:00(L.O 15:30)

〈土日祝〉 10:00~17:00 (L.O 16:00)

【二子玉川店】

〈平日〉11:00~17:00(16:00LO)

〈土日祝〉10:00~17:00(16:00LO)

『マーサーブランチ』とは

“焼きたてフレンチトーストのブランチ専門店& NYレストラン”

卵料理を中心としたホテルの朝食を思わせるボリューム満点の料理が揃うNYスタイルのブランチメニュー。

特別なレシピで焼き上げた、特注のブリオッシュで作るフレンチトーストがつくブランチなど、“しっかり”食べ応えのあるメニューが揃う。都会の真ん中にいながらラフで開放感のある西海岸のエッセンスを取り入れたアーバンリゾートなスタイル。自然光が降り注ぎ、リゾート気分を味わいながら、平日の朝からシャンパンを片手に優雅なブランチを楽しめる。



【MERCER OFFICE 株式会社について】

街にファッションとビジネスが同化するニューヨークの様に、東京の飲食店にもそのシーンを広げるべく、カフェとレストランの真ん中を埋めるポジションを確立してきました。

コンセプトメイク、業態開発から店舗デザインまで、トータルで考え、「接客、料理、音楽、空間」にこだわり、一店舗一店舗想いを込めて店造りをしています。「飲食」「人」を通じて、ライフスタイルや流行を発信し、その象徴になるような魅力ある飲食店・会社を目指しています。今後も、業界にインパクトと新しい時代の飲食店を創り続けます。



社名：MERCER OFFICE 株式会社

本社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-23-13 MERCER BLDG.

電話番号：03-3447-0551／FAX： 03-3447-0553

資本金：49,000,000円

設立年月日：2007年7月

事業内容：飲食店舗の企画運営事業

代表取締役社長：羅 直也