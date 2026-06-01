VCAT AIのAI映像、明治新規事業開発案件とのコラボで販売目標金額の8倍超を達成

株式会社VCAT AI

AI映像が、商品を動かした。

AI映像制作サービス「CREAGEN LAB」（運営：株式会社VCAT AI、代表：ジョンボムジン）が制作したAI紹介映像が、大手食品メーカー・株式会社明治が関わるクラウドファンディングプロジェクトで、2025年3月末にMakuakeで公開後、わずか30分で目標金額を達成。最終的に応援購入総額1,714,920円・目標金額の8倍超という結果を記録した。

「AIコンテンツで本当に商品は売れるのか」--そんな問いへの答えが、数字として示された。

小さなシェフたちが丁寧に栄養たっぷりの食材を準備するミニチュアワールドがコンセプト

▌なぜ売れたのか：ニーズを映像に変えた戦略

対象商品は、株式会社明治の新規事業meiji IDEA CASEと株式会社MISOVATIONが共同で手掛ける幼児向け栄養食「えいようぐるり」。3～5歳の子どもが必要な栄養素をおいしく摂れるよう設計された商品で、大人も一緒に楽しめる味わいが特徴だ。

ターゲットは3～5歳の子どもを持つ保護者層だった。CREAGEN LABがまず向き合ったのは、「調理方法も含め、何が入っているかを知りたい」という保護者特有のニーズだ。

この気持ちに応えるため、ほうれん草・にんじん・さばといった栄養価の高い原材料を映像の主役に据えた。独自AIパイプラインを活用し、素材の質感や色味をリアルかつ魅力的に描写することで、商品への信頼感を視覚的に醸成した。

さらに、小さなシェフたちが丁寧に食材を準備するミニチュアワールドをコンセプトに設定。子どもも大人も自然と引き込まれる温かみのある世界観で、視聴者の感情と商品をつなげた。

「AIっぽさ」を消し、「伝えたいこと」だけを残す--それがCREAGEN LABのアプローチだ。

▌AIへの懸念を超えた結果

AIコンテンツに対しては、「無機質」「信頼できない」といった懸念の声が根強く残る。特に食品・育児カテゴリでは、素材の安心感や温かみが購買判断に直結するだけに、AIコンテンツへのハードルは高いとされてきた。

今回の結果は、その常識に一石を投じた。

明治というブランドの信頼性を土台に、CREAGEN LABのAI映像が「何が入っているか」を直感的かつ魅力的に伝えることで、視聴者の購買行動を引き出した。AIが得意とする「正確な情報の視覚化」と「ターゲットニーズへの訴求」が掛け合わさることで、人が撮影した映像と同等以上の購買転換力を発揮したことが、目標金額の8倍超という数字に表れている。

VCAT AIのチョン・ボムジン代表は次のように語る。

「AIに対する懸念は依然として根強い。しかし、正しく活用すれば、人の心を動かすことができる。それを証明することが私たちの使命だ。」

▌CREAGEN LABの技術的差別化

CREAGEN LABは、複数のAI生成ツールを独自に組み合わせた自社開発ソリューションにより、映像制作の常識を塗り替えるスピードとコストパフォーマンスを実現している。

●制作コスト・期間削減： 独自AIパイプラインの活用により、従来比最大90%のコスト削減および大幅な制作期間短縮を実現した実績を持つ

●グローバル大企業実績： Samsung・NAVER・Lotteなど国内外75社以上のブランドプロジェクトを手がけた実績

●数字で証明した動画実績： 既存の実写動画より平均視聴率20%以上アップ。広告費なし・オーガニックトラフィックのみで100万回再生級動画を複数制作

「明治の新規事業プロジェクト 」で選ばれた背景には、 数字で証明されたこの制作実績がある。

CREAGEN LABは今回の実績を足がかりに、AI映像による購買転換の可能性をさらに広げていく。

▌CREAGEN LABについて

社名：株式会社VCAT AI

サービス：CREAGEN LAB

事業内容：AI映像制作・AXソリューション・グローバルコンテンツプロダクション

実績：国内外75社以上（Samsung・NAVER・Lotte 等）

公式サイト：https://creagenlab.vcat.ai/jp

▌本件に関するお問い合わせ

VCAT AI Email：j.group@vcat.ai / Tel：03-6206-6241