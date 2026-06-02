台湾で大人気の旅行計画アプリ「chicTrip」日本版がついに上陸！

HO TAI MOTOR CO., LTD.

chicTrip(チックトリップ)

台湾で累計370万ダウンロード・会員数250万人を突破（2026年4月時点）した大人気旅行計画アプリ『chicTrip』を運営するHO TAI MOTOR CO., LTD.（和泰汽車、本社：台湾・台北市）は、このたび日本向けサービスの提供を開始しました。本サービスは、スポット検索・AIによるルートプランニング・モビリティサービスを1つに統合し、旅行の計画から出発まで個人旅行者をトータルサポートします。

旅行計画の「めんどくさい」を全部解決

「行きたいスポットが多すぎて、スケジュールを組むだけで時間がかかる」--旅行計画につきものの、あのストレス。たとえば台湾は、夜市・グルメ・絶景・寺院など、限られたエリアに見どころが凝縮されています。やりたいことが多すぎて、旅程を組むだけで一苦労、という経験を持つ方も多いのではないでしょうか 。

chicTripなら、旅行プランが累計250万件以上。ガイドブックには載っていないローカル情報も充実しています。さらに、行きたい場所を選ぶだけでAIがルートを自動提案する「ワンタップ並べ替え」を搭載し、旅行計画の悩みをまとめて解決。そのほか、共同編集機能、持ち物チェックリストや割り勘精算機能など、旅行準備をよりスムーズに楽しめる便利機能も充実しています。

■ サービス概要

「chicTrip（去趣）」は2023年8月に台湾でリリースされた旅行計画アプリです。「旅行の計画は面倒」という課題を解決するべく、AIによるルートプランニング機能を搭載。ユーザーの好みや日程に合わせて最適な行程を自動生成し、旅行計画をゲーム感覚で直感的に楽しめる体験を実現しました。

さらに、chicTripはAgoda(https://www.agoda.com/ja-jp/)、Trip.com(http://Trip.com)、Klook(https://www.klook.com/)などとも連携しており、アプリ内で世界主要国・地域のホテルや観光チケットなど、旅行に必要なサービスをワンストップで予約可能。 台湾のタクシー配車サービス「yoxi」やカーシェアサービス「iRent」にも対応しており、旅行の計画から現地での移動まで、よりスムーズで便利な体験を提供します。

※各サービスの予約・決済は連携先プラットフォームの規約に準じます



■ 主な機能・特徴[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182645/table/1_1_5f46569c29f68c012185109e4918097f.jpg?v=202606021051 ]

■ サービスの独自性[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182645/table/1_2_330cc121a34bcd8ade0341eda11b05c0.jpg?v=202606021051 ]

■ アプリダウンロードURL

・公式サイト

https://www.chictrip.jp

・App Store

https://chictrip.tw/chicTripJP_iOS

・Google Play

https://chictrip.tw/chicTripJP_Google

■ 会社概要

社名：HO TAI MOTOR CO., LTD.（和泰汽車股份有限公司）

所在地：8F-14F., No.121, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10485, Taiwan (R.O.C.)

設立：1955年4月25日

代表者：黃南光（CEO）

資本金：NTD 60億（約300億円）

従業員数：588名

上場：台湾証券取引所（証券コード：2207）

事業内容：TOYOTA・LEXUS・HINOの台湾総代理店。カーシェアサービス（iRent）・配車サービス（yoxi）・EC・旅行アプリ（chicTrip）等のモビリティ・デジタルサービス