【ニトリのアパレルブランドN+】1,990円～で夏をぐっと快適に。機能で選べる「ファンクションTEEシリーズ」が5月中旬より新登場

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「Ｎ+（エヌプラス）」を展開する株式会社Ｎプラス（本社：東京都北区、代表取締役社長：高橋陵）は、2026年5月中旬より、機能で選べる「ファンクションTEEシリーズ」を、全国のＮ+店舗およびニトリネットにて販売開始いたしました。

■ 暑い日も、私らしく。快適な着心地を叶えるファンクションTEEシャツ

気温が上昇するこれからの季節、衣服内のムレや汗じみ、日差しによる熱など、夏特有のお悩みにお応えするため、「驚きの低価格」と「確かな機能性」を両立させた「ファンクションTEEシリーズ」を展開いたします。 本シリーズでは、税込1,990円からの圧倒的なコストパフォーマンスを実現。さらに、大人の女性がデイリーに、そしてスタイリッシュに着こなせるよう、シルエットや素材感にもこだわりました。

■商品概要

A)汗じみ防止UVカットボリューム袖Tシャツ

【価格】2,490円

【サイズ】S、M、L

【カラー】ホワイト、グレージュ

B)汗じみ防止UVカットプチハイネックTシャツ

【価格】1,990円

【サイズ】S、M、L

【カラー】ホワイト、グレージュ

【A：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633076577s/

【B：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633076515s/

C)吸水速乾UVカットフレア袖ロゴプルオーバー

D)吸水速乾UVカットフロントタックスクエアプルオーバー

【価格】各1,990円

【サイズ】各S、M、L

【カラー】ライトブルー、ホワイト、グレージュ、ブラック

E)吸水速乾UVカットスキッパープルオーバー

【価格】2,490円

【サイズ】S、M、L

【カラー】ライトブルー、ホワイト、グレージュ、ブラック

【C：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078908s/

【D：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633079028s/

【E：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633079141s/

F)接触冷感吸水速乾UVカットフレア袖プルオーバー

【価格】2,990円

【サイズ】S、M、L

【カラー】ホワイト、ブラック

G)接触冷感吸水速乾UVカット折り返し袖プルオーバー

【価格】2,490円

【サイズ】S、M、L

【カラー】ホワイト、ブラック

【F：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633074634s/

【G：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633074696s/

H)接触冷感綿スラブグラフィックロゴプルオーバー

【価格】1,990円

【サイズ】S、M、L、LL

【カラー】オレンジ、ブルー、ホワイト

I)接触冷感リーフ柄綿スラブプルオーバー

【価格】1,990円

【サイズ】S、M、L、LL

【カラー】オレンジ、ブルー、ブラック

【H：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633072937s/

【I：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633076249s/

ニトリのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」とは

※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施 N+新商品展示会）

Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、オンからオフまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩り ます。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。 ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。