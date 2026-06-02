【ニトリのアパレルブランドN+】1,990円～で夏をぐっと快適に。機能で選べる「ファンクションTEEシリーズ」が5月中旬より新登場
ニトリグループのアパレルブランド「Ｎ+（エヌプラス）」を展開する株式会社Ｎプラス（本社：東京都北区、代表取締役社長：高橋陵）は、2026年5月中旬より、機能で選べる「ファンクションTEEシリーズ」を、全国のＮ+店舗およびニトリネットにて販売開始いたしました。
■ 暑い日も、私らしく。快適な着心地を叶えるファンクションTEEシャツ
気温が上昇するこれからの季節、衣服内のムレや汗じみ、日差しによる熱など、夏特有のお悩みにお応えするため、「驚きの低価格」と「確かな機能性」を両立させた「ファンクションTEEシリーズ」を展開いたします。 本シリーズでは、税込1,990円からの圧倒的なコストパフォーマンスを実現。さらに、大人の女性がデイリーに、そしてスタイリッシュに着こなせるよう、シルエットや素材感にもこだわりました。
■商品概要
A)汗じみ防止UVカットボリューム袖Tシャツ
【価格】2,490円
【サイズ】S、M、L
【カラー】ホワイト、グレージュ
B)汗じみ防止UVカットプチハイネックTシャツ
【価格】1,990円
【サイズ】S、M、L
【カラー】ホワイト、グレージュ
【A：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633076577s/
【B：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633076515s/
C)吸水速乾UVカットフレア袖ロゴプルオーバー
D)吸水速乾UVカットフロントタックスクエアプルオーバー
【価格】各1,990円
【サイズ】各S、M、L
【カラー】ライトブルー、ホワイト、グレージュ、ブラック
E)吸水速乾UVカットスキッパープルオーバー
【価格】2,490円
【サイズ】S、M、L
【カラー】ライトブルー、ホワイト、グレージュ、ブラック
【C：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078908s/
【D：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633079028s/
【E：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633079141s/
F)接触冷感吸水速乾UVカットフレア袖プルオーバー
【価格】2,990円
【サイズ】S、M、L
【カラー】ホワイト、ブラック
G)接触冷感吸水速乾UVカット折り返し袖プルオーバー
【価格】2,490円
【サイズ】S、M、L
【カラー】ホワイト、ブラック
【F：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633074634s/
【G：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633074696s/
H)接触冷感綿スラブグラフィックロゴプルオーバー
【価格】1,990円
【サイズ】S、M、L、LL
【カラー】オレンジ、ブルー、ホワイト
I)接触冷感リーフ柄綿スラブプルオーバー
【価格】1,990円
【サイズ】S、M、L、LL
【カラー】オレンジ、ブルー、ブラック
【H：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633072937s/
【I：商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633076249s/
ニトリのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」とは
※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施 N+新商品展示会）
Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、オンからオフまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩り ます。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。 ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。