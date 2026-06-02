XENCE、「サーキュラー木造温室(TM)」が国内外で5つの賞を受賞

株式会社XENCE

サーキュラーエコノミーを加速させる建築モジュールを開発する株式会社XENCE（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小澤巧太郎、以下「XENCE」）が開発・販売する「サーキュラー木造温室(TM)」が、新たに国際的に権威あるデザイン賞「レッドドット・デザイン賞（Red Dot Design Award）2026」アーバンデザイン部門を受賞しました。

「サーキュラー木造温室(TM)」は2025年に発売開始以降、「グッドデザイン賞 2025」「ウッドデザイン賞 2025」「木材活用コンクール」「超異分野学会 愛知フォーラム2026 大冷工業賞」を受賞しており、今回のRed Dot受賞により国内外での評価を確かなものとしました。

「サーキュラー木造温室(TM)」について

サーキュラー木造温室(TM)は、製材所においてこれまで十分に活用されてこなかった未利用木材を主要構造材とした温室です。農業用温室だけでなく、観光農園や教育・研究、コミュニティ拠点など、多様な用途へ展開可能なモジュール建築として開発されており、2025年に三重県志摩市にて実証導入が始動、2026年には新モデルの開発を予定しています。

鉄骨造の温室と同等以下の価格帯ながら、建設段階で二酸化炭素を排出量を大幅に固定するカーボンネガティブを実現。木材本来の断熱性・調湿性・耐塩害性を活かした長期利用を可能にし、解体後は素材の回収・再利用ができるようデザインされた、ライフサイクル全体で資源を循環させる建築です。

サーキュラー木造温室(TM)は、以下の事業者とのパートナーシップにより実現しています。

株式会社nojimoku

本社：三重県熊野市、代表取締役：野地伸卓

webpage: https://nojimoku.jp/

製材過程で発生する未利用材を構造材として供給。

株式会社CULTIVERA（カルティベラ）

本社：沖縄県国頭郡、代表取締役：豊永翔平

独自の特許栽培技術「Moisculture（モイスカルチャー）」を開発するアグリテック企業。

同技術を用いた栽培設備を温室内に導入しているほか、雨水再利用の実証実験を実施している。

XENCEは、共同開発パートナーとともに「サーキュラー木造温室(TM)」の国内外への導入展開を進めています。2026年には新モデルの発表を予定しており、農業に加え、観光・教育・研究・公共空間など多様な用途への適用、および海外市場への進出も視野に入れています。



サーキュラー木造温室(TM) の詳細はこちらをご覧ください：

https://xencegroup.com/greenhouse

Red Dot Design Awardについて

「レッドドット・デザイン賞」は、ドイツの「iFデザイン賞（iF design award）」、アメリカの「IDEA賞（International Design Excellence Award）」と並び、世界三大デザイン賞のひとつに数えられる権威ある賞です。国際的に活躍するデザインの専門家による審査の結果、当社の未利用木材を活用した建築である「サーキュラー木造温室(TM)」がアーバンデザイン部門を受賞しました。

会社概要

会社名：株式会社XENCE

代表者：代表取締役 CEO 小澤巧太郎

所在地：愛知県名古屋市 (本社)、岐阜県郡上市 (ラボ)

設立：2022年2月

事業内容：

建築の設計施工、パラメトリックな自動設計、デジタル加工技術、プログラミング、AI等を活用し、建築の素材・デザイン・生産プロセスを拡張することで、建設業におけるサーキュラーエコノミーの実装を目指す。未利用木材の活用、木造建築モジュールの開発、3Dプリント技術を用いた接合部開発、設計施工プロセスのデジタル化・最適化等を推進。



公式Webサイト：https://xencegroup.com

サーキュラー木造温室(TM) 特設サイト：https://xencegroup.com/greenhouse

お問い合わせ

株式会社XENCE

E-mail：info@xencegroup.com

Webサイト：https://xencegroup.com/contact



