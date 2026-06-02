第２５回ことのは大賞作品募集を開始します！
島根県
子育てや子ども、家族に関する楽しさやうれしさ、感動などをひとことで表した「ことのは（言葉）」作品を募集します。形式にとらわれず、自由にお書きください。みなさまからの多数のご応募をお待ちしています。
○募集内容
子育てや子ども、家族に関する楽しさやうれしさ、感動などをひとことで表した「ことのは（言葉）」
○応募資格
日本国内にお住まいの方
○部門
「一般の部」、「こっころの部（１８歳以下の方）」
「団体の部（職場や学校など５人以上のグループ）」
○応募期限
令和８年１０月１２日（月・祝）※当日消印有効
○表彰
島根県知事賞 ２点（一般の部１点・こっころの部１点）
青少年育成島根県民会議会長賞 ２点（一般の部１点・こっころの部１点）
優良賞 １０点（一般の部５点・こっころの部５点）
佳作 ５点（一般の部）
こっころ賞 ５点（こっころの部）
団体賞 ２団体（団体の部）
○発表
令和９年２月頃を予定
○主催
島根県、青少年育成島根県民会議
○協賛
JAしまね、株式会社JAアグリ島根、カナツ技建工業株式会社、東洋ソーラー株式会社、株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本、株式会社たなべたたらの里、木次乳業有限会社、中浦食品株式会社、株式会社出雲たかはし、株式会社永江製粉、株式会社O.R.C、株式会社高砂醬油本店
○参考
【第２４回ことのは大賞（令和７年度）応募総数】
3,872点（一般の部：3,411点、こっころの部：461点）
○その他
過去の作品を観た感想や作品を通して行動が変わった「ことのはエピソード」も同時募集
詳細は、ホームページをご覧ください（https://www.kotonoha-award.com/）