第２５回ことのは大賞作品募集を開始します！

島根県

子育てや子ども、家族に関する楽しさやうれしさ、感動などをひとことで表した「ことのは（言葉）」作品を募集します。形式にとらわれず、自由にお書きください。みなさまからの多数のご応募をお待ちしています。

○募集内容

子育てや子ども、家族に関する楽しさやうれしさ、感動などをひとことで表した「ことのは（言葉）」

○応募資格

日本国内にお住まいの方

○部門

「一般の部」、「こっころの部（１８歳以下の方）」

「団体の部（職場や学校など５人以上のグループ）」

○応募期限

令和８年１０月１２日（月・祝）※当日消印有効

○表彰

島根県知事賞 ２点（一般の部１点・こっころの部１点）

青少年育成島根県民会議会長賞 ２点（一般の部１点・こっころの部１点）

優良賞 １０点（一般の部５点・こっころの部５点）

佳作 ５点（一般の部）

こっころ賞 ５点（こっころの部）

団体賞 ２団体（団体の部）

○発表

令和９年２月頃を予定

○主催

島根県、青少年育成島根県民会議

○協賛

JAしまね、株式会社JAアグリ島根、カナツ技建工業株式会社、東洋ソーラー株式会社、株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本、株式会社たなべたたらの里、木次乳業有限会社、中浦食品株式会社、株式会社出雲たかはし、株式会社永江製粉、株式会社O.R.C、株式会社高砂醬油本店

○参考

【第２４回ことのは大賞（令和７年度）応募総数】

3,872点（一般の部：3,411点、こっころの部：461点）

○その他

過去の作品を観た感想や作品を通して行動が変わった「ことのはエピソード」も同時募集

詳細は、ホームページをご覧ください（https://www.kotonoha-award.com/）