第２５回ことのは大賞作品募集を開始します！

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島根県


　子育てや子ども、家族に関する楽しさやうれしさ、感動などをひとことで表した「ことのは（言葉）」作品を募集します。形式にとらわれず、自由にお書きください。みなさまからの多数のご応募をお待ちしています。



○募集内容


子育てや子ども、家族に関する楽しさやうれしさ、感動などをひとことで表した「ことのは（言葉）」



○応募資格


日本国内にお住まいの方



○部門


「一般の部」、「こっころの部（１８歳以下の方）」


「団体の部（職場や学校など５人以上のグループ）」



○応募期限


令和８年１０月１２日（月・祝）※当日消印有効



○表彰


島根県知事賞　２点（一般の部１点・こっころの部１点）


青少年育成島根県民会議会長賞　２点（一般の部１点・こっころの部１点）


優良賞　１０点（一般の部５点・こっころの部５点）


佳作　５点（一般の部）


こっころ賞　５点（こっころの部）


団体賞　２団体（団体の部）　　　　　　　



○発表


令和９年２月頃を予定



○主催


島根県、青少年育成島根県民会議



○協賛


JAしまね、株式会社JAアグリ島根、カナツ技建工業株式会社、東洋ソーラー株式会社、株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本、株式会社たなべたたらの里、木次乳業有限会社、中浦食品株式会社、株式会社出雲たかはし、株式会社永江製粉、株式会社O.R.C、株式会社高砂醬油本店



○参考


【第２４回ことのは大賞（令和７年度）応募総数】


3,872点（一般の部：3,411点、こっころの部：461点）



○その他


過去の作品を観た感想や作品を通して行動が変わった「ことのはエピソード」も同時募集


詳細は、ホームページをご覧ください（https://www.kotonoha-award.com/）