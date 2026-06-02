学生の声から生まれた、受験者に“寄り添いすぎた”TOEFL ITP対策ツールを提供開始

ADER株式会社

ADER株式会社（代表：足立準）は、TOEFL学習における「模擬試験不足による試験慣れの欠如」という課題を解決すべく、最短かつ低コストでのスコアメイクを実現するTOEFL ITP対策ツール「Preness」を開発しました。本サービスは、本試験の制限時間や音声再生条件を完全再現し、身につけた英語力を最大限スコアに変換する学習環境を提供します。さらに、解答データから誤答傾向や「真の弱点」を特定する分析レポート機能と、無料で無制限に演習可能なセクション対策を組み合わせることで、効率的なスコアアップと学習者のより大きな自己投資を支援します。

■ 開発の背景：TOEFL50回受験で痛感した「スコア停滞の罠」と構造的な課題を解決したい。

Prenessは、開発者自身が目標とする留学を掴み取るまでに、合計約50回にも及ぶTOEFL受験を繰り返したという泥臭い実体験から誕生しました。

その過酷なプロセスの中で痛感したのが、「英語力を伸ばすこと」と「試験で高得点を取ること」は似て非なるものであるという事実です。単語や文法をどれだけインプットしても、ある一定のスコアで必ず頭打ちになります。なぜなら、TOEFLには独特の学術的トピックへの偏りや、厳格な解答ペースの制約が存在し、純粋な英語力に加えて「試験形式への慣れ（経験値）」が不可欠だからです。

しかし、現在の英語資格学習の市場には、この「試験慣れ」を養うための「模擬試験（※1）の数が圧倒的に少なすぎる」という構造的な欠陥があります。「試験慣れ」を養う学習環境が整備されていないことで、スコアメイクに膨大な時間と費用を費やしてしまう学習者は後を絶ちません。

「資格試験は、留学という挑戦における準備のひとつに過ぎない。この悪循環を根本から断ち切りたい」。--その想いから私たちは、十分な“試験慣れ”を養える学習環境「Preness」を開発いたしました。学習者の皆様が最短かつ低コストで試験要件をクリアし、浮いた時間と情熱を留学先での豊かな学びに向けていただけるよう、全力でサポートいたします。



（※1）模擬試験は本来、すでに身につけた英語力を、試験という制約条件の中で最大限スコアに変換するための「装置」として機能するべきもの。

■ Prenessの活用方法

Prenessが推奨する1~2週間の学習フロー

■ Prenessのこだわり１.：学生が継続しやすい価格

Prenessは、「低コストかつ最短でのスコアメイク」が実現できる学習環境の提供にこだわっています。資格試験は留学やキャリア形成における一つの通過点です。試験対策のコストと時間を削減することで、学習者の皆様がその先の本来の目的へ向けて、より大きな自己投資を行えるよう支援いたします。

模擬試験セット（分析レポート付き）｜1,500円（税込み）

セクション対策セット｜0円（※100問でも、1000問でも無料で演習いただけます。）



■ Prenessのこだわり２.：スコアが伸びる試験環境

Prenessは、「試験形式への慣れ（経験値）」を養うことができる学習環境の提供にこだわっています。弊社が定義する模擬試験は、「すでに身につけた英語力を、試験という制約条件の中で最大限スコアに変換するための『装置』として機能するべきもの」です。本番さながらの演習を通じて、学習者のスコア最大化を支援いたします。

・ 制限時間の設定

・ リスニング音声の再生は1回

・ 試験の途中中断は原則禁止

リーディング演習画面

■ Prenessのこだわり３.：「真の弱点」を究明する分析レポート

Prenessは、圧倒的な演習量を意義のある対策にするため、適切な弱点検知の機能にこだわっています。TOEFLの本試験で公開される結果は、スコアのみで、学習者は、「どこで間違えたのか」「自分が間違える傾向は何なのか」を把握することは困難です。Prenessでは、模擬試験の解答データから、受験者の誤答傾向や弱点分野をピンポイントで特定し、推奨する対策を提案します。

分析レポートの詳細はこちら :https://toefl.preness-app.com/analysis_report

会社概要

ADER株式会社

代表：足立準

URL：https://toefl.preness-app.com/