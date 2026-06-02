街を歩くだけで、好みの店が自然と貯まる。AI提案型グルメアプリ『Smafoo』β版公開

スマートフード株式会社

スマートフード株式会社は、ショート動画とAIレコメンドを活用した提案型グルメアプリ「Smafoo（スマフー）」のβ版をリリースしました。

「SNSで雰囲気を確認して、グルメサイトで点数を調べて、地図アプリで距離を測って」--それだけでもう疲れている。Smafooは、そのプロセスをまるごと不要にすることを目指したアプリです。

本アプリは、ユーザーの位置情報や動画の視聴傾向・好みをAIが学習し、日常の移動や滞在の中で相性のよいお店を提案。自ら検索しなくても今の気分に合う一軒がショート動画とともに表示され、気になったお店は「発見リスト」に自然に貯まっていきます。

『探す』のではなく『出会う』まったく新しいグルメ体験をぜひお試しください。

歩くだけで好みの店が見つかって貯まる。Smafooの新しい提案型グルメ体験

好みを選ぶだけで、日常の移動が発見に変わる。

Smafooの使い方は、ほとんど何もしないこと。

インストール後に「焼鳥」「イタリアン」「カフェ」などの好きなジャンルや、「コスパ」「高評価」「雰囲気」など、お店選びで重視するポイントを選んで、あとは普段通り街を歩くだけです。

Smafooがバックグラウンドで動き続け、現在地と好みをもとに「今いる場所の近くにある、あなたに合いそうな一軒」を自動で見つけていきます。

次の週末、何を食べようか迷ったとき--リストを開けば、自分でも気づいていなかった「行きたいお店」が並んでいます。

好きなジャンルや重視するポイントを選ぶだけでSmafooが日常の中から気になるお店を見つけていきます。

※位置情報や通知設定はアプリ内または端末設定からいつでも変更できます。

あなたの好みを理解する、食のAIエージェント。

Smafooは、最初に選んだジャンルや重視するポイントに加えて、閲覧、保存、スワイプなどの行動をもとにユーザーごとの好みを少しずつ学習していきます。

さらに、口コミ、動画、店舗情報、店舗の特徴などをもとに、単に評価が高いお店ではなく、その人にとって相性のよい一軒を提案します。

使うほどに好みの輪郭が明確になり、自分では検索しきれなかったお店や思いがけない一軒との出会いが生まれていきます。

ジャンルや重視するポイント、閲覧・保存などの行動をもとにSmafooがユーザーごとの好みを少しずつ学習していきます。

歩くと見つかる。暮らすと届く。

Smafooでは、移動中や滞在中の状態に合わせてお店との出会い方が変わります。

歩いている時は今いる場所の近くから気になるお店を発見。

家や職場などよく過ごす場所の近くでは、新店や自分に合いそうなお店が候補として届きます。

旅先や出張先など土地勘のない場所でも、Smafooが現在地と好みをもとに、近くにある気になる飲食店を見つけていきます。

歩いている時は現在地の近くから、家や職場などよく過ごす場所では生活圏の中から、Smafooが気になるお店を少しずつ見つけていきます。

無意識に出会ったお店が、あとから見返せる「発見リスト」に自動で貯まります。

位置情報と連動し、日常の移動ルート周辺にある飲食店を自動で収集。日々の移動の中で「新しい発見」が少しずつ貯まっていきます。

mafooで見つかったお店は、その場で流れて終わるのではなく、あとから見返せる候補として貯まっていきます。



今すぐ行かなくても、気になったお店を残しておくことで、次の外食候補や、週末に行きたいお店、旅先で訪れたい一軒として活用できます。



日常の中で出会ったお店が、少しずつ自分だけのグルメストックになっていく。

この「発見が貯まる」体験が、Smafooの大きな特徴です。

見つかったお店は、あとから見返せる「発見リスト」に貯まり、次の外食候補として活用できます。

もちろん「今すぐこの近くのお店！」という急な検索にも、スムーズに応えます。

Smafooは、AIが提案してくれるだけでなく、ユーザー自身が今すぐ探したい時にも使えるグルメアプリです。

現在地周辺のお店を距離やジャンルから探したり、「新店舗」「高評価店」「B級グルメ」「デート」など、目的に合わせて直感的に絞り込むことができます。

現在地検索、目的別検索、ショート動画、AI口コミまとめ、店舗情報をひとつの流れに集約。検索したお店の雰囲気や特徴、評価、距離、予算などをまとめて確認できるため、自分に合うかどうかを短時間で判断できます。

これまで複数のサイトやアプリを行き来して確認していた飲食店選びの判断材料を、Smafooではひとつの流れで確認できます。

・提案で見つかる。

・自分でも探せる。

・動画と口コミで直感的に判断できる。

Smafooは、日常の外食選びに必要な発見、検索、判断までを、ひとつの体験として提供します

なぜ、Smafooはあなた好みの店を見つけられるのか。

全国規模の飲食店データを毎月更新。

Smafooでは、全国の飲食店情報を継続的に確認し、SNSや動画、口コミ、公式店舗情報などを横断的に分析。月に一度のフルアップデートによって、情報の鮮度を高く保ちます。

SNS上の話題性、動画プラットフォームでの雰囲気、グルメサイト上の口コミや評価、公式店舗情報などを横断的に整理することで、点数だけでは見えにくいお店の魅力を捉えていきます。

使うほど、好みの精度が高まる。

Smafooは、ユーザーの閲覧、検索、保存、スワイプなどの行動をもとに、好みの傾向を少しずつ学習します。

店舗データとユーザーごとの行動データを組み合わせることで、その人にとって相性のよいお店を提案しやすくなっていきます。

常に更新される店舗データとユーザーごとの好みの学習。

この2つを組み合わせることで、Smafooは「自分に合いそう」と思える一軒との出会いを支えていきます。

今後の展望：検索アプリの枠を越え、新しい外食体験へ

2026年夏の製品版リリースに向け、Smafooは単なる「お店を探すツール」から、外食の発見から来店・体験までをシームレスにつないでいきます。

AIによる一人ひとりに合わせたパーソナライズを軸に、店舗の魅力発信、インバウンド対応、予約・移動サービスとの外部連携を推進していきます。情報過多による「検索・比較疲れ」や「集客の偏り」といった業界の摩擦を減らし、素晴らしいお店が、それを本当に求めている人の元へ自然と届くエコシステムを構築していきます。

Smafooは、外食の発見体験を起点に、人とお店、地域、パートナーが自然につながるグルメプラットフォームを目指します。製品版リリースに向けた事業連携・パートナーシップについては、順次詳細をお伝えしていく予定です。

代表メッセージ全文を読む :https://smafoo.jp/careers/messageSmafooに込めた想いと、飲食店と人の出会い方を今の時代に合わせてつくり直したいと考える背景を、代表・大西淳の言葉で掲載しています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/106302/table/6_1_998477c324451532cb88995cc12e4cc0.jpg?v=202606021152 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スマートフード

Smafoo 広報担当

◆お問い合わせフォーム

https://forms.gle/ggNqU8DeBagabnrN7

◆E-mail：

info@smafoo.jp

Smafooでは、取材・掲載に関するお問い合わせに加え、飲食店・メディア・旅行・決済・予約・位置情報サービスなどとの事業連携、ならびに資本業務提携に関するご相談も受け付けています。事業連携・取材・投資に関心をお持ちの方は、下記よりお気軽にご連絡ください。

街を歩くだけで、

好きなお店が、

見つかって貯まっていく。

AI提案型グルマアプリ「Smafoo」