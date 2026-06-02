梅雨シーズン到来で需要拡大。“持ち運べる長靴”「A/D2 シューズレインカバー」

株式会社アントレックス

株式会社アントレックス（所在地：東京都新宿区）のオリジナル事業が展開する「A/D2 シューズレインカバー」は、発売から約8年を迎えるロングセラー商品です。

毎年 梅雨・台風・ゲリラ豪雨などへの雨対策とそれに伴う防災グッズとして、需要が高まっております。

“長靴を持ち歩く”感覚で使えるレインカバー

「A/D2 シューズレインカバー」は、普段履いている靴の上から装着できる防水仕様のレインカバー。突然の雨でも靴を濡らしにくく、折りたたんで持ち運べることから、“持ち運べる長靴”として通勤・通学ユーザーを中心に支持されています。

靴の上から履きますケース付きで、持ち運びも可能

自転車利用時の足元も守ります

自転車利用時には、2026年4月から始まった交通反則通告制度（青切符）では、傘さし運転が交通違反になることから、自転車での足元を守る実用アイテムとして需要が拡大しています。

まるで靴の裏ような滑りにくい底面パンツの裾も中に入れられるので、巻き込む心配も不要

2026年今後１か月は “多雨傾向”の雨予想

日本気象協会の予測では、東日本を含め降水量が多くなる可能性も示されています。

近年は突然のゲリラ豪雨や短時間の強い雨も増えており、「バッグに入れて持ち歩けるレインアイテム」へのニーズが高まっています。

「A/D2 シューズレインカバー」は、外出先でもすぐに装着できる携帯性と、靴をそのまま履いた状態で使用できる手軽さから、おすすめの商品です。

【商品概要】

商品名：A/D2 シューズレインカバー

価格：1,980円（税込）

カラー：2色展開（クリア×ブラック、クリア×イエロー）

サイズ展開(靴のサイズ)：Mサイズ 23-25cm、Lサイズ 26-28cm

＜ご注意点＞

靴のデザインや形状によってサイズが合わない場合がございます。

また、サイズは多少の誤差がございますのであらかじめご了承ください。

ゴム製バンドはリフレクター付き凹凸のあるソールフック掛けできるパッケージ展開

全国のロフト・ハンズの各店舗やその他独立店舗で広くご展開いただいております

現在、「A/D2 シューズレインカバー」は、一部店舗をのぞく全国のロフト および ハンズ 各店舗などで販売中です。

また、PLAZA の一部店舗でも期間限定で販売中です。

■A/D² ALL DAY ALL DRYとは

A/D²（エーディーツー）は” ALL DAY ALL DRY - いつもドライな毎日を”をコンセプトにした、ウォータープルーフブランドです。

突然の雨などのアクシデントに対応し、天候を気にせずにアクティビティーを楽しめるようなアイテムを展開しています。

公式オンラインストア：https://www.entresquare.com/c/bcl/127988c

Instagram ：https://www.instagram.com/banalcomfortlife_style/

https://prtimes.jp/a/?f=d114861-63-d0ab425cc58011d5a813ed0868316ea5.pdf

■報道関係者様からのお問合わせ

株式会社アントレックス デザインインテリア事業部

関：sekikento@entrex.co.jp

岡田 : okadanao@entrex.co.jp