神山まるごと高専、近大高専、国際高専、サレジオ高専 4校が「第5回私立高専合同進学説明会」を開催

2026年6月2日

報道関係者各位

私立高等専門学校である、神山まるごと高専、近畿大学工業高等専門学校、国際高等専門学校、サレジオ工業高等専門学校は、2026年7月5日（日）に4校合同の「第5回私立高専合同進学説明会」を開催します。中学生やその保護者、学校教員に広く、私立高等専門学校の存在やその特徴を紹介することを目的としています。

なお、本プレスリリースは、神山まるごと高専、近畿大学工業高等専門学校、国際高等専門学校、サレジオ工業高等専門学校の合同プレスリリースです。

■開催背景

高等専門学校は、「実践的・創造的技術者を養成することを目的とした高等教育機関（※）」で、日本のものづくりを支えてきた日本独自の教育システムです。全国には国公私立合わせて58校あり、約6万人の学生が学んでいます（※）。2022年には設置60周年となり、高等専門人材が求められる現代において、5年制の教育システムや実験・実習を重視した専門教育が、注目を集めています。また、約20年ぶりの新設校として、2023年4月に神山まるごと高専が開校し、2028年の開校を目指す滋賀県内の高専設置計画も進められるなど、高専の新設に向けた動きが続いています。

しかし、近年、ものづくり人材のニーズの高まりや、ロボットコンテストの開催の盛り上がりなどによって認知度が拡大しているものの、いまだに「高専」という進路の選択肢が中学生の一般的な進路選択の一つになっているとは言えません。

過去4回開催した私立高専合同進学説明会では、それぞれ100名以上の参加者があり、1日で4校の特色がわかると好評を博したことから、今年度も対面・オンラインで開催することとなりました。本説明会では、各校からの学校紹介を行うほか、各校ブースでの個別相談を通して、高専に関心がある中学生、保護者、教育関係者の疑問を解消します。

※ 文部科学省 ウェブサイト 「高等専門学校（高専）について」より

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kousen/index.htm

■概要

開催日: 2026年7月5日(日)10:00-14:00

主催：日本私立高等専門学校協会

後援：一般社団法人全国高等専門学校連合会、全日本中学校長会 、東京都港区教育委員会

開催場所: 金沢工業大学虎ノ門キャンパス（東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル 13階）

内容・スケジュール：

・学校説明 (オンライン配信も行います)

10:00-10:15 開会挨拶

10:15-10:30 神山まるごと高専説明

10:30-10:45 近大高専説明

10:45-11:00 国際高専説明

11:00-11:15 サレジオ高専説明

・個別相談会（対面のみ）

10:15-14:00

※個別相談会と学校説明は別室にて実施いたします。

※内容は変更することがございます。予めご了承ください。

※オンライン配信のURLは事前申込みいただいた方にお送りします。

対象：高等専門学校入学に関心がある方、およびその保護者、教育関係者等

参加費：無料

定員：なし （事前申込制）

申込方法：以下URLの申込フォームまたはQRコードより

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1zvoo86dLz6Qo8MZB_aHgwOKOfTQQHj9YCq_u2mMrusw/viewform?edit_requested=true

申込締切：2026年7月4日(土)正午まで

■神山まるごと高専とは

神山まるごと高専は、徳島県神山町に2023年4月に開校した 5年制の私立高等専門学校です。「テクノロジー×デザイン×起業家精神」を教育の土台としながら、神山という地に根ざし、社会を動かす人材「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指しています。

ウェブサイト：https://kamiyama.ac.jp

公式note：https://kamiyamakosen-edu.note.jp

公式X：https://twitter.com/kamiyama_kosen

公式Instagram：https://www.instagram.com/kamiyama_kosen

LINE公式：https://line.me/R/ti/p/%40179pvsul

■近畿大学工業高等専門学校とは

近畿大学工業高等専門学校は、1962年4月に学校法人近畿大学の併設校「熊野高等専門学校」として開校し、三重県名張市への移転を経て、今年で創立65年目を迎えた歴史ある学校です。

人格教育と実社会に役立つ教養と専門知識の育成に努め、想像力あふれる技術者の養成を目指しています。

ウェブサイト：https://www.ktc.ac.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kindai_kosen/

公式X：https://x.com/kutcPR

■国際高等専門学校とは

国際高専は、1・2年は全寮制で教員の約半数が外国人である白山麓キャンパスで学び、3年生はニュージーランドに１年間の留学、4・5年生は金沢キャンパスで大学生とともに創造的研究を行います。５年間に３つのキャンパスにて英語で学ぶことで、「グローバルイノベーター」の力を身に付けます。「ほとんどの授業が英語で行われる」ことと新たな価値を生み出す「エンジニアリングデザイン教育」が特色です。

ウェブサイト：https://www.ict-kanazawa.ac.jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/ICTKanazawa

公式X：https://x.com/ICTKanazawa

公式Facebook：https://www.facebook.com/ICTKanazawa/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ictkanazawa/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ictkanazawa

■サレジオ工業高等専門学校とは

東京にある国内唯一のカトリック系高専です。本校には、全国各地より約800名が在籍しており、「アシステンツァ（アシスト）」する教育法を実践し、人間性・専門性・国際性を高め、豊かな心を育みます。2025年度から、新生サレジオ高専として、不足しているデジタル人材（＝新たな価値を提供できる人材）の育成を目指します。

ウェブサイト：https://www.salesio-sp.ac.jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@salesiopr/videos

公式X：https://x.com/salesio_kosen

公式Instagram：https://www.instagram.com/salesio_kosen/

■イベントに関する問い合わせ

国際高等専門学校

東京スタッフ（高田）

03-5777-1964

Mail: iuctky@mlist.kanazawa-it.ac.jp

■神山まるごと高専に関する報道関係のお問い合わせ先

神山まるごと高専

広報担当（大西・蔵本）

Mail: pr@kamiyama.ac.jp