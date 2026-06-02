Makuake史上No.1※記録更新中【360度体型カバー】洗えるブラックフォーマル待望の第3弾！先行販売決定

株式会社 NINA360度体型カバー ブラックフォーマル

レディースフォーマルウェアを展開するフォーマル専門店 nina's（ニナーズ・長崎県長崎市）は、身体のラインを拾わない独自のパターン技術で誕生した「360度体型カバー ブラックフォーマル」の第3弾を、応援購入サービス「Makuake (マクアケ)」にて先行販売いたします。

前回・前々回と大好評を博し、Makuake (マクアケ)ブラックフォーマル史上No.1※となる応援購入総額の記録を更新し続けてきた「360度体型カバー ブラックフォーマル」シリーズ。皆様からお寄せいただいた熱い応援とご要望にお応えして、さらに進化を遂げた待望の第3弾が登場しました。低身長の方向けの「プチサイズ」や、ふくよかな方向けの「LL（21～25号）」を揃えた豊富なサイズ展開はそのままに、選べる「ワンピーススタイル」「パンツスタイル」の2スタイルでお届けします。

（※2026年4月1日時点 自社調べ Makuakeにおける「ブラックフォーマル」として）

シンプルだからこそサイズレスに。無理せずそのまま袖を通すだけで、スッと身体に馴染んで寄り添ってくれる。伝統という普遍的な美しさを持ちながらも、常識にとらわれない新しいブラックフォーマルです。

2026年6月3日(水)10:00より、応援購入サービス「Makuake (マクアケ)」 にて最大42％OFFのお得な早割価格にて先行販売を開始いたします。

【特徴.1】360度体型カバーで自信を持てる

Makuake先行販売ページはこちら :https://www.makuake.com/project/nina3/【360度体型カバー】身体のライン拾わない｜洗える究極のブラックフォーマル第3弾

・年齢が出やすい首まわりをカバー

・気になる二の腕をおしゃれに隠す

・ぽっこりお腹と下半身をふわっと隠して着痩せ効果

・一人でもお着替えらくらく紐付きファスナー

ゆとりを出すだけではなく着た時の美しさにこだわり、パターンデザインを何度も試すことで身体のラインを拾わない美シルエットを実現しました。360度体型カバーによって、急な体型の変化や久しぶりの着用でも自信を持ってご着用いただけます。

また、「年齢と共に背中のファスナーに手が届かなくなった」「一人で着替えにくい」という声にお応えして、ファスナーに引き手の紐を施しました。細長いサテン地の紐は後ろ姿のアクセントになり、背中の丸みを目立ちにくくする錯視効果も。

【特徴.2】洗える+たためる+静電気防止機能

・家で洗える高耐久素材

ブラックフォーマルは「家で洗える」時代へ。明日・明後日に急に必要になった時も、着用した後も、さっと自宅で洗えていつでも清潔な着心地を叶えます。洗濯ネットをご使用いただければ「ご家庭にある洗濯機」で洗うことができて、洗濯後の縮みや色あせの心配もありません。

・静電気防止テープ「STA-GUARD(TM)」採用

ジャケット・ワンピース・パンツの裾に特殊伝導糸100％の静電気防止スピンテープ「STA-GUARD(TM)」を縫い付けています。着脱時のパチパチや脚へのまとわりつきも防ぎます。洗濯耐久性も抜群で、洗濯を繰り返しても長く効果が持続します。

※STA-GUARD(TM)は東海サーモ株式会社の登録商標です。

喪服だからこそ目立つ細かい糸くず等の付着も防いでいれるので、大事なシーンでも凛とした大人の雰囲気を崩すことはありません。

・シワになりにくく遠方にもたたんで運べる

遠方のご葬儀への参列など、出先にブラックフォーマルを持ち運んで着替える際に厄介なのが「たたみジワ」でした。本商品はシワになりにくい素材を使用しており、小さくたたんで持ち運んでもアイロン不要でそのままご着用いただけます。

・一枚でも透け感無しの二重組織生地

通常の喪服の生地よりも高い密度で織り上げており、透け感が無い「二重組織」構造の生地を使用しています。ジャケット以外は裏地無しの軽やかな着心地でありながら、一枚でも透けを気にせずにご着用いただけます。

【特徴.3】「サイズの失敗ゼロ」「買い換えゼロ」を実現

デザインパターンを多数試作し工夫を凝らすことで、1サイズあたりの許容範囲を広げました。分かりやすい【M：7号～13号】【L：15号～19号】【LL：21号～25号】の3サイズ展開によって幅広い体型をカバーできます。また、年齢による体型の変化にも柔軟に対応できるため長くご着用いただけます。

さらに、身長153cmまでの方におすすめのサイズ展開「プチサイズ」が登場しました。バスト・ウエスト等のサイズはそのまま、着丈・袖丈のみ短く仕立てています。小柄な方でも届いた瞬間からお直し無しですっきりとご着用いただけます。

■商品詳細

身体のラインを拾わない独自のパターン技術で誕生した「着痩せする、ブラックフォーマル（喪服）」は、1人ひとり異なる体型のお悩みに合わせて、ワンピースまたはパンツの2種類のスタイルからお選びいただけます。

【Aタイプ】スリット袖ワンピース＋レースインナー+ジャケット

着心地の良さも着痩せも叶えたい方におすすめのワンピーススタイル。お腹周りのラインを絞らず、たっぷりと生地を使用したフレアーワンピースなので着る人の体型を選びません。印象的な後姿を演出する紐付きファスナーで着替えも楽々です。

【Bタイプ】スリット袖ブラウス＋ワイドパンツ＋レースインナー+ジャケット

二の腕をカバーしつつも抜け感を出せるスリット袖ブラウスと、下半身のラインを出さずにすっきり細く見せるセンタータック入りワイドパンツのセットです。ゆったりとした楽な着心地ながら、クールな大人の女性の印象を与えます。

■Makuake(マクアケ) 先行販売概要

・プロジェクト期間

2026年6月3日(水)10:00 ～ 2026年10月30日(金)22:00

・応援購入価格（税込）[表: https://prtimes.jp/data/corp/147276/table/7_1_1c72b9fcb311d1adbf53e857d681b2a3.jpg?v=202606021051 ]

詳しくはMakuake(マクアケ)のプロジェクトページをご確認ください。

URL：https://www.makuake.com/project/nina3/

Makuake先行販売ページはこちら :https://www.makuake.com/project/nina3/【360度体型カバー】身体のライン拾わない｜洗える究極のブラックフォーマル第3弾株式会社NINA

株式会社NINAは、服づくり一筋47年の婦人フォーマル専門メーカーです。すべての女性に新たな価値とそれを手にする喜びをお届けすることを使命として、オリジナルブランド「nina’s」「NINA GRACE」を立ち上げ、伝統的なフォーマルウェアと現代のスタイルを融合したブラックフォーマルを作り続けてまいりました。 時代のニーズを取り入れた新しいプロジェクトをmakuakeにて先行販売いたします。ぜひ応援のほど宜しくお願いいたします。